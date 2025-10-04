Новини
Четвърта жертва на потопа в "Елените"

Четвърта жертва на потопа в "Елените"

4 Октомври, 2025 20:09

Открито е тяло на жена в апартамент

Четвърта жертва на потопа в "Елените" - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Броят на жертвите при потопа в курорта "Елените" нарасна до четири, след като тялото на жена беше открито в апартамент в комплекса. Информацията беше потвърдена от МВР.

Сигналът за изчезналата жена е подаден в полицията от нейния съпруг. Той е съобщил, че няма връзка с нея и не може да достигне до дома им. На място са се отзовали екипи на полицията и пожарната, които са открили безжизненото тяло, уточнява Нова телевизия.

Охраняват се всички подстъпи към в.с. “Елените” включително и плажната ивица, за да няма достъп. Има подаден сигнал преди около час от руски гражданин за това, че няма връзка със съпругата си. Група от ОД МВР отиде на място, за да види коя е вилата. Това са вилите, до които нямаше достъп до момента, но водата започна да намалява, цял ден се източваше. Все още около тези постройки има много клони и наноси, в момента колегите претърсват там. По първоначални данни става дума за 58 годишна жена с руски паспорт“, коментира Комисар Владимир Маринов от ОДМВР-Бургас.

Междувременно, от ОДМВР-Бургас съобщиха, че са заловени крадци в "Елените", възползвали се от евакуацията на хората.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 СУМУД

    23 2 Отговор
    Моите съболезнования на семействата на загиналите !
    ПОКЛОН !

    Коментиран от #6, #21

    20:13 04.10.2025

  • 2 Само минавам

    26 1 Отговор
    Защо с държавни средства и служители се разчиства частен имот? Няколко пъти съм отивал на бариерата пред Елените" и ми сочат табела ЧАСТЕН ИМОТ" ме преминавай.. Ами ако сега Веко каже и почне да съди държавата, че някой багер е отнесъл сейфа му с бижута и прашки?

    Коментиран от #3

    20:14 04.10.2025

  • 3 Ха ха

    16 23 Отговор

    До коментар #2 от "Само минавам":

    Защото имотите са на руски колонизятори. Прочети статията.

    Коментиран от #35, #54

    20:16 04.10.2025

  • 5 АЛТЕРНАТИВА НА БЪЛГАРИЯ

    6 5 Отговор
    ЕДИНСТВЕНИТЕ ХОРА В ЕЛЕНИТЕ СА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ
    ПЛАЧА САМО ЗА ТЯХ
    .... КВО ДА ПЛАЧА ЗА ЖИВОТНИ ?

    20:16 04.10.2025

  • 6 Българин

    13 18 Отговор

    До коментар #1 от "СУМУД":

    Да си бяха в Крим или Сочи, щяха да са живи, дошли са тук като спящи клетки на ФСБ. След като ДАНС не ги отстрани, православният ни бог ни отърва.

    Коментиран от #7, #27

    20:17 04.10.2025

  • 8 Гост

    6 0 Отговор
    Корупцията убива!

    20:20 04.10.2025

  • 9 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Корупцията убива!

    20:21 04.10.2025

  • 10 Хохо Бохо

    19 0 Отговор
    Ще разследват ли кой е дал разрешителните за строителство и срещу какво?

    Коментиран от #24

    20:22 04.10.2025

  • 11 Тони

    17 1 Отговор
    От двата склона водата се събира и струята се ускорява слизайки надолу. Вода идва още от ляво и от дясно и търси път към морето. В ниската част не е трябвало да се строи, а то е презастроено. Кой издава разрешителни за строеж? По колко мандата имат кметовете на ГЕРБ? Има ли корупция, има ли виновни, защото Коцев е в ареста 3-ти месец за клюките на плаТенка, а кметовете на ГЕРБ крадат 2 десетилетия, а осъдени НЯМА. Виновни има, прокуратура НЯМА! Мафията си има лична поръчкова прокуратура, това е причината да брани Сарафа.

    Коментиран от #41

    20:23 04.10.2025

  • 12 123456

    1 0 Отговор
    Как е , има ли клиенти ! Започвайте новия хотел, щото скоро ще има пак вълна !

    20:24 04.10.2025

  • 13 добър плувец

    2 0 Отговор
    е пантерата. Ако огладнее ще има още жертви.

    20:26 04.10.2025

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    КАК НЕ ЧУХМЕ ЗА КАСИЕРКА В ЛИДЪЛ ДА СИ КУПИ АПАРТАМЕНТ В ЕЛЕНИТЕ ?
    ......
    УЖ РАБОТИ В НЕМСКА КОМПАНИЯ?:)

    20:26 04.10.2025

  • 15 Железаря е тотално объркан !!!!!

    7 0 Отговор
    Виновно е времето , не сме ние макар , че хотелите и другите постройки са построени по наше управление !!!!! Боко е невинен !!!!! Вервайте ми !!!!

    20:27 04.10.2025

  • 16 Господ да накаже крадците на Българите

    14 0 Отговор
    Заради които загубиха живота и имотите си невинни хора !!!!!

    Коментиран от #30, #31

    20:29 04.10.2025

  • 17 Абсурдистан

    8 0 Отговор
    Природата не прощава човешката глупост. Жалко за загиналите.

    20:30 04.10.2025

  • 18 Поредното потвърждение ,че

    8 0 Отговор
    Корупцията в държавата убива

    20:31 04.10.2025

  • 19 Ко стана бря

    14 0 Отговор
    То времето си е много редовно , но тия които ни управляват нямат капка съвест и срам !

    20:31 04.10.2025

  • 20 Гошо - тръбата

    4 0 Отговор
    Сгради ,,Мутрински барок,,

    20:33 04.10.2025

  • 21 Аз да пиша

    1 14 Отговор

    До коментар #1 от "СУМУД":

    Умряла е като палестинска крва, и радост е ,че е руска орка, да беше си седяла в Русия.

    Коментиран от #28, #29, #34, #50

    20:33 04.10.2025

  • 23 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 4 Отговор
    Шлю/ха?🦧👩💋👩🦧

    Коментиран от #25

    20:34 04.10.2025

  • 24 Ааааааа не !

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хохо Бохо":

    Няма да се разследва кой е дал тия разрешителни за строежите .....щото тотално ще ни отведат при герб управлението !!!!

    20:35 04.10.2025

  • 25 Аз да пиша

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Шааааалаааавввааа русская.

    20:39 04.10.2025

  • 26 Да живее НАТО

    9 1 Отговор
    Архитектурата на сградите в комплекса са в стил ,, Мутрински барок,, . Пълен кич.

    20:39 04.10.2025

  • 27 Ех, ех

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Думата Бог се изписва с главна буква, бедни ми православни братко, българино. И Той не наказва никого в нечия полза, а спасява. Господ да упокои душите на загиналите!

    Коментиран от #33

    20:40 04.10.2025

  • 28 Един велик българин каза:

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Аз да пиша":

    О, неразумний юроде...

    Коментиран от #36

    20:41 04.10.2025

  • 30 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Господ да накаже крадците на Българите":

    Амин!

    20:43 04.10.2025

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Господ да накаже крадците на Българите":

    НА ЕЛЕНИТЕ НЕ ЖИВЕЕ НИТО ЕДНА НЕВИННА МАЙМУНА
    .....ЕДИНСТВЕНИТЕ НЕВИННИ ТАМ СА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ :)

    20:46 04.10.2025

  • 32 Баце ЕООД

    8 0 Отговор
    Още колко човека трябва да убие това правителство?!

    Коментиран от #39

    20:46 04.10.2025

  • 33 Наказва, наказва!

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ех, ех":

    Особено онези, които си мислят, че са недосегаеми...

    Коментиран от #43

    20:46 04.10.2025

  • 34 За пореден път

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Аз да пиша":

    се убеждавам, че левите трансджендъри нямате никаква човечност, а само злоба в сърцето. Видяхме го и след убийството на Кърк в Съединените Щати...

    Коментиран от #40

    20:47 04.10.2025

  • 35 Няма що

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха":

    Де се е чуло и видяло колонозатор да плаща стотици хиляди евро за имот, да си плаща безумните такси поддръжка, данъци и т.п ?
    Объркани хора сме българите и туй и то, неблагодарни и като коне с капаци. Затова държавата ни е на това дередже.

    20:48 04.10.2025

  • 36 Аз да пиша

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Един велик българин каза:":

    Взе ми е погреби, докато тьотката не се е размърдяла.

    Коментиран от #53

    20:48 04.10.2025

  • 37 От местоположението Лас Вегас

    2 0 Отговор
    Ан Мари, се качи по стълбите ,. Беше облечена в бяла рокля на червени цветя. Косата и беше спусната и цялата сияеше на светлината отразявана в прозореца на тоалетната.

    20:49 04.10.2025

  • 40 Аз да пиша

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "За пореден път":

    Не съм ляв, а десен...

    Коментиран от #44

    20:50 04.10.2025

  • 41 тиквенсониада

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тони":

    Както се казваше в един ИДИОТСКИ лозунг - ГАРАНТИРАНО от ГЕРБ ли е всичко това ?

    20:52 04.10.2025

  • 42 „МНОГО УСПЕШЕН ЛЕТЕН СЕЗОН”

    1 0 Отговор
    АВЕ ВАЖНОТО ЧЕ ОТБОРА
    ПО НАРОДНА ТОПКА Е ШАМПИОН ВИЦЕ😀

    20:52 04.10.2025

  • 43 Жалко

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Наказва, наказва!":

    Очевидно е, че днес сме далече сме от Православието. Толкова далече, колкото древните наши предци, които са викали: Распни го, и кръвта му, на нас и нашите деца...

    20:54 04.10.2025

  • 44 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Аз да пиша":

    НЯМА ЛЕВИ И ДЕСНИ - НАЙ - ГОЛЯМАТА
    ИЗМИСЛИЦА ...
    .. И В БИБЛИЯТА И В КОРАНА Е ПИСАНО ЧЕ ЦАРСТВОТО ГОСПОДНЕ Е НЕИЗБЕЖНО , ШЕ ДОЙДЕ СЛЕД БОЙ - КРЪВ - БИТКАТА ПРИ АРМАГЕДОН И
    ИСУС ( ИСА) ЩЕ БЪДЕ ЦАР, А ВСИЧКИ ХОРА ЩЕ СА ЕДНО
    - ЕДНА РАСА - ЧОВЕШКА..
    ....КОЙТО ДЕЛИ ЧОВЕЧЕСТВОТО Е ПРОТИВ БОГ ( АЛЛАХ)

    Коментиран от #51

    20:54 04.10.2025

  • 45 отторвался

    0 0 Отговор
    трамп

    20:55 04.10.2025

  • 46 Тома

    0 2 Отговор
    С руски паспорт родена в Киев

    20:55 04.10.2025

  • 47 отторвался

    0 0 Отговор
    трамп

    20:55 04.10.2025

  • 48 Истината

    0 1 Отговор
    По БНТказаха, че къщите са на бедни украинци, който нямат застраховки ни за лъщите, ни за колите
    ЖЕЛЯЗКО КАКВО ЩЕ ОТПУСНЕ СЕГА
    ЩЕ ИДЕ ЛИ ДА ПОЛАЗИ В ОВЧА КУПЕЛ ПРИ МАДАМ

    20:55 04.10.2025

  • 49 Ценко Дубай

    1 0 Отговор
    Нямаше да има нито една жертва ако милиционерската партия бяха пратили 5-6 Вертолета Кугар от общо 12 . То неможе да обслужват само кръга Сибанкя .
    За какво са тези Кугари - че даже и америански БЕЛ има -4 броя

    20:57 04.10.2025

  • 51 Аз да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Вярвай си на корана, и на лудия лъжепророк Мохамидчо, който обича козички в постелята си.

    20:58 04.10.2025

  • 52 Ценко

    1 0 Отговор
    Нямаше да има нито една жертва ако милиционерската партия бяха пратили 5-6 Вертолета Кугар от общо 12 . То неможе да обслужват само кръга Сибанкя .
    За какво са тези Кугари - че даже и америански БЕЛ има -4 броя
    20:57 04.10.2025

    20:58 04.10.2025

  • 53 пиши си

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Аз да пиша":

    Само дати кажа, че нещо ти липсва братле...

    20:58 04.10.2025

  • 54 Братле

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха":

    Или си ходи в Индия или се научи на български.
    Иначе лопата.

    21:01 04.10.2025

