Четвърта жертва на потопа в "Елените"

Броят на жертвите при потопа в курорта "Елените" нарасна до четири, след като тялото на жена беше открито в апартамент в комплекса. Информацията беше потвърдена от МВР.
Сигналът за изчезналата жена е подаден в полицията от нейния съпруг. Той е съобщил, че няма връзка с нея и не може да достигне до дома им. На място са се отзовали екипи на полицията и пожарната, които са открили безжизненото тяло, уточнява Нова телевизия.
„Охраняват се всички подстъпи към в.с. “Елените” включително и плажната ивица, за да няма достъп. Има подаден сигнал преди около час от руски гражданин за това, че няма връзка със съпругата си. Група от ОД МВР отиде на място, за да види коя е вилата. Това са вилите, до които нямаше достъп до момента, но водата започна да намалява, цял ден се източваше. Все още около тези постройки има много клони и наноси, в момента колегите претърсват там. По първоначални данни става дума за 58 годишна жена с руски паспорт“, коментира Комисар Владимир Маринов от ОДМВР-Бургас.
Междувременно, от ОДМВР-Бургас съобщиха, че са заловени крадци в "Елените", възползвали се от евакуацията на хората.
