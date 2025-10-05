Пускат новия 10-километров участък от автомагистрала "Хемус"

Днес в 8 часа пуснаха движението по новия 10-километров участък от автомагистрала "Хемус" между пътните възли "Боаза" и "Дерманци" за превозните средства до 12 тона, съобщава БНР. По-късно министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и лидерът на партията-мандатоносител Бойко Борисов ще инспектират новопостроения участък от магистралата.
Новото трасе на магистралата започва при 88 км от пътен възел "Боаза" и достига до пресичането с пътя Луковит – Угърчин, включително пътен възел "Дерманци". Чрез двата пътни възела ще се осъществява връзката с републиканската пътна мрежа.
На финален етап е изграждането на етапна връзка при 103 км, която ще свързва новоизграденото трасе на магистралата и съществуващия пътя Луковит – Угърчин. През нея ще преминава трафикът до окончателното завършване и пускането в експлоатация на следващия участък от АМ "Хемус".
Очаква се отсечката от пътен възел "Дерманци" до етапната връзка при 103 км на автомагистралата да бъде завършена през следващия месец.
В новия участък на магистралата освен двата големи пътни възела "Боаза" и "Дерманци" има четири големи мостови съоръжения на река Вит при 89-ия, 90-ия, 91-вия и 98-мия км. Всички мостове са изградени с по две независими конструкции за всяка от посоките на движение като всяко от платната е с по две ленти.
Продължава изграждането и на участъци 2 и 3 от АМ "Хемус" с обща дължина 36,28 км – от края на пътен възел "Дерманци" до връзката с пътя Плевен – Ловеч, включително и пътен възел "Плевен".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Ганьо
Коментиран от #42
08:41 05.10.2025
2 Евала
08:42 05.10.2025
3 Ура!
08:43 05.10.2025
4 Браво, а ремонта кога ?!
Коментиран от #8
08:44 05.10.2025
5 Никой
Коментиран от #11
08:45 05.10.2025
6 10 км. на север
08:46 05.10.2025
7 Колев
08:48 05.10.2025
8 Само
До коментар #4 от "Браво, а ремонта кога ?!":Момент моля, да поставим дупките! Че гламчото с валяка е минал няколко пъти, и магистралата не ще да се разпада!
08:49 05.10.2025
9 Троянец
08:50 05.10.2025
10 бай Шиле
08:50 05.10.2025
11 Боруна Лом
До коментар #5 от "Никой":Няма връзка-а и не е нужна!
08:51 05.10.2025
12 Някои
Коментиран от #36
08:51 05.10.2025
13 ис - ка - ме Комитова
и Шишков да носи ядки в бтв
4 загубени години благодарение на тях и чорапов
Коментиран от #18
08:51 05.10.2025
14 Ивелин Михайлов
Коментиран от #16
08:53 05.10.2025
15 Град Козлодуй
08:53 05.10.2025
16 Тошко Африката
До коментар #14 от "Ивелин Михайлов":Тя никога няма да стигне до Плевен.Ще мине м/у Ловеч и полендерите.......През Плевен вече и влака не минава-миришат лошо.......
08:55 05.10.2025
17 Знайко
Коментиран от #19, #20, #21
08:59 05.10.2025
18 Умен
До коментар #13 от "ис - ка - ме Комитова":Ако ти е мил живота не минавайки през тази отсечка.Нямаш идея как се строи.
09:00 05.10.2025
19 Умен
До коментар #17 от "Знайко":То жертви тепърва ще има.
09:02 05.10.2025
20 65745
До коментар #17 от "Знайко":Знайкоооо магистралата не е проектирана да сига до Плевен!Прочети малко!
Коментиран от #30
09:04 05.10.2025
21 Град Козлодуй
До коментар #17 от "Знайко":,,,,,,,,,,,Включването при Боаза е неграмотно проектирано..........Че Ти нещо грамотно да е проектирано от ГЕРБ да си виждал?!
09:05 05.10.2025
22 Гошо
2007. -2025 ЕС
Пълни нещастници
09:08 05.10.2025
23 Синовете на великата мечка
09:08 05.10.2025
24 бгполитик
09:10 05.10.2025
25 подходящата фирма
09:13 05.10.2025
26 БеГемот
09:14 05.10.2025
27 Факти
Коментиран от #29
09:14 05.10.2025
28 Т Живков
Коментиран от #31
09:15 05.10.2025
29 комунетата
До коментар #27 от "Факти":са нищоправещи неможачи!!!
Коментиран от #43
09:15 05.10.2025
30 Балканджи Йово
До коментар #20 от "65745":То не е проектирано вода да стига до там-Ти магистрала искаш да стига!Да се изнасят към Мъгуреле!Там и вода има и магистрала има......
09:16 05.10.2025
31 Луканов
До коментар #28 от "Т Живков":на 10км. по един пирон.......Много ще има да чакаш......
09:18 05.10.2025
32 2 сантиметра сняг
09:19 05.10.2025
33 ФЕЙК - либераст
09:20 05.10.2025
34 Факт
Може би внуците ми, вече дядовци на собствени внуци, ще доживеят момента, в който автобус от София до Варна не пътува 8 часа и 30 минути, създавайки усещането у чужденеца пътник, че България е с размерите на Казахстан.
Може би.
09:21 05.10.2025
35 А ЧУВАЛИТЕ
09:21 05.10.2025
36 Буха ха
До коментар #12 от "Някои":Баце ще изпрати Рая, Митов и сачева
Коментиран от #37, #40
09:25 05.10.2025
37 бойко не праща
До коментар #36 от "Буха ха":той ги пуска...
09:27 05.10.2025
38 Мале,
Волейболистите ще ги закарат ли там?
Баце ли ще реже лентичката?
А Шиши ще полее с менчето!
Ура, другари.
09:29 05.10.2025
39 Баце е на
Бойко магистралата! Хахаха!
Коментиран от #47
09:34 05.10.2025
40 Ура!
До коментар #36 от "Буха ха":Сачева ми е фетиш! Ще я премятам като хипопотамка в крайпътна пушилка... А ако взема и по 30 лева - ще я повторя !
Коментиран от #44
09:37 05.10.2025
41 Кит
А колко възхитително просто бяха решили проблема с кражбите гениите от ПП-ДС: занулиха пътното строителство!
Така спряха кражбите от него, но пък парите за магистрали / барабар с 600 млн от резервния фонд/ се изпариха....
Беше красиво без тия кражби, нали?
09:37 05.10.2025
42 Кит
До коментар #1 от "Бай Ганьо":Тъпопитеко, ако Киро Тъпото не бе занулил пътното строителство през 2021, сега до Варна щяха да остават около 50 км.
Продължавай с ценните си прозрения, забавен си!
Коментиран от #45, #48, #50
09:44 05.10.2025
43 Факти
До коментар #29 от "комунетата":Какво очакваш от руски nogмеmкu? Русия има точно 45 пъти повече територия от Япония, но пътната й мрежа е със същата дължина. Да не говорим, че японските пътища са стъкло, а руските в по-голямата си част са по-зле от нашите. Трябваше САЩ да не помагат на Русия във ВСВ и да оставят Германия и Япония да си я разделят. Сега Русия щеше да е държава за чудо и приказ.
Коментиран от #49
09:45 05.10.2025
44 Последния Софиянец
До коментар #40 от "Ура!":Незнам само с АлиБега как ще се разбереш.......
09:45 05.10.2025
45 Факти
До коментар #42 от "Кит":Кирил Петков с неговото 7-месечно правителство е виновен за 80 години провали на комунистите и техните наследници. Браво, Айнщайн!
09:49 05.10.2025
46 Асен
09:49 05.10.2025
47 Последния Софиянец
До коментар #39 от "Баце е на":Асфалт Паша.....краде без задръжки!Този път парите са в розови чували!А Тутурутката казва,че ще "чисти България-за един ден"....Зеленко се е маскирал и гледа за шпионите на Кокорчо!
09:49 05.10.2025
48 Перник
До коментар #42 от "Кит":Абе ти пак ли изпълзя от дупката си?!Айде марш вътре!Знаем те колко струваш.....поТурнак!
09:51 05.10.2025
49 така е
До коментар #43 от "Факти":в раша властват античовеци и убиици над бедстващ и страхлив народ както в България...
09:51 05.10.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Азззззззз
09:55 05.10.2025
54 тиквенсониада
Обачи никакъв го няма , когато след година , пътя пропадне , напука се , отворят се дупки !
Защо ли ?
09:56 05.10.2025
55 Бай Ганьо
09:56 05.10.2025