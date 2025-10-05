Новини
България »
Пускат новия 10-километров участък от автомагистрала "Хемус"

Пускат новия 10-километров участък от автомагистрала "Хемус"

5 Октомври, 2025 08:37 1 984 55

  • магистрала-
  • хемус-
  • участък-
  • откриване

Той е между пътните възли "Боаза" и "Дерманци"

Пускат новия 10-километров участък от автомагистрала "Хемус" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Днес в 8 часа пуснаха движението по новия 10-километров участък от автомагистрала "Хемус" между пътните възли "Боаза" и "Дерманци" за превозните средства до 12 тона, съобщава БНР. По-късно министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и лидерът на партията-мандатоносител Бойко Борисов ще инспектират новопостроения участък от магистралата.

Новото трасе на магистралата започва при 88 км от пътен възел "Боаза" и достига до пресичането с пътя Луковит – Угърчин, включително пътен възел "Дерманци". Чрез двата пътни възела ще се осъществява връзката с републиканската пътна мрежа.

На финален етап е изграждането на етапна връзка при 103 км, която ще свързва новоизграденото трасе на магистралата и съществуващия пътя Луковит – Угърчин. През нея ще преминава трафикът до окончателното завършване и пускането в експлоатация на следващия участък от АМ "Хемус".

Очаква се отсечката от пътен възел "Дерманци" до етапната връзка при 103 км на автомагистралата да бъде завършена през следващия месец.

В новия участък на магистралата освен двата големи пътни възела "Боаза" и "Дерманци" има четири големи мостови съоръжения на река Вит при 89-ия, 90-ия, 91-вия и 98-мия км. Всички мостове са изградени с по две независими конструкции за всяка от посоките на движение като всяко от платната е с по две ленти.

Продължава изграждането и на участъци 2 и 3 от АМ "Хемус" с обща дължина 36,28 км – от края на пътен възел "Дерманци" до връзката с пътя Плевен – Ловеч, включително и пътен възел "Плевен".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Ганьо

    32 3 Отговор
    Само още 100г и сме готови

    Коментиран от #42

    08:41 05.10.2025

  • 2 Евала

    10 0 Отговор
    на строителите

    08:42 05.10.2025

  • 3 Ура!

    20 3 Отговор
    Получих ерекция! Не ми беше ставал от 2016 но с новината за десетте километра на "Хемус" направо разпра ципа!

    08:43 05.10.2025

  • 4 Браво, а ремонта кога ?!

    25 5 Отговор
    Чакаме го с нетърпение

    Коментиран от #8

    08:44 05.10.2025

  • 5 Никой

    6 2 Отговор
    Супер е това като новина. Как е уредена връзката с околните селца. Дано да е помислено.

    Коментиран от #11

    08:45 05.10.2025

  • 6 10 км. на север

    17 3 Отговор
    после 10 км. се връщаш на юг, по-добре по стария път да си караш

    08:46 05.10.2025

  • 7 Колев

    4 3 Отговор
    Ще се намери ли някой да каже кога ще е готов виадукта под с.Каленик? Той бил от калибъра на тия дето са на Витиня.

    08:48 05.10.2025

  • 8 Само

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Браво, а ремонта кога ?!":

    Момент моля, да поставим дупките! Че гламчото с валяка е минал няколко пъти, и магистралата не ще да се разпада!

    08:49 05.10.2025

  • 9 Троянец

    18 3 Отговор
    Айде ....Тутурутката пак ще реже лентичка! Кога само да уточни-започва ремонта на 10 км.отсечка?!

    08:50 05.10.2025

  • 10 бай Шиле

    7 5 Отговор
    Бойко ще реже ли лентата?

    08:50 05.10.2025

  • 11 Боруна Лом

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Никой":

    Няма връзка-а и не е нужна!

    08:51 05.10.2025

  • 12 Някои

    9 2 Отговор
    Все още се интересуваме - А кога ще поставяте проститутките на магистралата?

    Коментиран от #36

    08:51 05.10.2025

  • 13 ис - ка - ме Комитова

    5 6 Отговор
    да брои камиони
    и Шишков да носи ядки в бтв

    4 загубени години благодарение на тях и чорапов

    Коментиран от #18

    08:51 05.10.2025

  • 14 Ивелин Михайлов

    6 1 Отговор
    Дето води до никъде и само 2 села ще имат файда.. докато не стигне до Плевен

    Коментиран от #16

    08:53 05.10.2025

  • 15 Град Козлодуй

    11 2 Отговор
    100Х10......дано я построи по-скоро Тиквата,че времето му изтича.....Бай Ставри и Шефа го чакат!

    08:53 05.10.2025

  • 16 Тошко Африката

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ивелин Михайлов":

    Тя никога няма да стигне до Плевен.Ще мине м/у Ловеч и полендерите.......През Плевен вече и влака не минава-миришат лошо.......

    08:55 05.10.2025

  • 17 Знайко

    4 4 Отговор
    Четири загубени години. Четири години ПТП с жертви и ранени. Четири години безвремие и нищоправене. Както и да е. Включването при Боаза е неграмотно проектирано. Ще стават тапи и ПТП. И ще продължи да се ползва стария път. Дори и при работеща магистрала за Габрово, Търново, Севлиево и други в централна БГ ще е по бързо по стария път. Вместо да ходят до Плевен и Павликени.

    Коментиран от #19, #20, #21

    08:59 05.10.2025

  • 18 Умен

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "ис - ка - ме Комитова":

    Ако ти е мил живота не минавайки през тази отсечка.Нямаш идея как се строи.

    09:00 05.10.2025

  • 19 Умен

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Знайко":

    То жертви тепърва ще има.

    09:02 05.10.2025

  • 20 65745

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Знайко":

    Знайкоооо магистралата не е проектирана да сига до Плевен!Прочети малко!

    Коментиран от #30

    09:04 05.10.2025

  • 21 Град Козлодуй

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Знайко":

    ,,,,,,,,,,,Включването при Боаза е неграмотно проектирано..........Че Ти нещо грамотно да е проектирано от ГЕРБ да си виждал?!

    09:05 05.10.2025

  • 22 Гошо

    16 0 Отговор
    10 км , жалка работа
    2007. -2025 ЕС
    Пълни нещастници

    09:08 05.10.2025

  • 23 Синовете на великата мечка

    10 2 Отговор
    За 200 годишнината от Княжество България, Винету от Тутуууу е обещал първата и единствена магистрала.

    09:08 05.10.2025

  • 24 бгполитик

    3 1 Отговор
    крадулчене крадулчене крадулчене!!!

    09:10 05.10.2025

  • 25 подходящата фирма

    3 1 Отговор
    чакаме да се разпадне да започваме ремонтите!

    09:13 05.10.2025

  • 26 БеГемот

    7 1 Отговор
    Вече не е и смешно....ОБИДНО Е!Направо ни се подиграват и не им мигва окото....

    09:14 05.10.2025

  • 27 Факти

    5 1 Отговор
    Комунистите и техните наследници за 80 години един Хемус не могат да построят. На Запад хората опасаха всичко в аутобани още преди ВСВ.

    Коментиран от #29

    09:14 05.10.2025

  • 28 Т Живков

    2 2 Отговор
    Още един пирон в ковчега на комУнизЪма

    Коментиран от #31

    09:15 05.10.2025

  • 29 комунетата

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Факти":

    са нищоправещи неможачи!!!

    Коментиран от #43

    09:15 05.10.2025

  • 30 Балканджи Йово

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "65745":

    То не е проектирано вода да стига до там-Ти магистрала искаш да стига!Да се изнасят към Мъгуреле!Там и вода има и магистрала има......

    09:16 05.10.2025

  • 31 Луканов

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Т Живков":

    на 10км. по един пирон.......Много ще има да чакаш......

    09:18 05.10.2025

  • 32 2 сантиметра сняг

    3 0 Отговор
    Пускат новия, спират стария!

    09:19 05.10.2025

  • 33 ФЕЙК - либераст

    4 0 Отговор
    Два СИКола, две стари "ИДЕЙНИ" дружки ще се съберат отново да режат лентички. СИК -веднъж- СИК за цял живот!

    09:20 05.10.2025

  • 34 Факт

    8 0 Отговор
    51 от началото на строежа на магистрала “Хемус”. Според популярния виц, магистралите у нас са кръстени на тракийските племена, по чието време са започнати.
    Може би внуците ми, вече дядовци на собствени внуци, ще доживеят момента, в който автобус от София до Варна не пътува 8 часа и 30 минути, създавайки усещането у чужденеца пътник, че България е с размерите на Казахстан.
    Може би.

    09:21 05.10.2025

  • 35 А ЧУВАЛИТЕ

    3 0 Отговор
    Този път какъв цвят бяха.

    09:21 05.10.2025

  • 36 Буха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Някои":

    Баце ще изпрати Рая, Митов и сачева

    Коментиран от #37, #40

    09:25 05.10.2025

  • 37 бойко не праща

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Буха ха":

    той ги пуска...

    09:27 05.10.2025

  • 38 Мале,

    6 0 Отговор
    Откриваме космодрум!
    Волейболистите ще ги закарат ли там?
    Баце ли ще реже лентичката?
    А Шиши ще полее с менчето!
    Ура, другари.

    09:29 05.10.2025

  • 39 Баце е на

    5 0 Отговор
    Всеки километър.
    Бойко магистралата! Хахаха!

    Коментиран от #47

    09:34 05.10.2025

  • 40 Ура!

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Буха ха":

    Сачева ми е фетиш! Ще я премятам като хипопотамка в крайпътна пушилка... А ако взема и по 30 лева - ще я повторя !

    Коментиран от #44

    09:37 05.10.2025

  • 41 Кит

    3 1 Отговор
    Гадно - ГЕРБ възстановиха магистралното строителство, а заедно с това и кражбите от него...
    А колко възхитително просто бяха решили проблема с кражбите гениите от ПП-ДС: занулиха пътното строителство!
    Така спряха кражбите от него, но пък парите за магистрали / барабар с 600 млн от резервния фонд/ се изпариха....
    Беше красиво без тия кражби, нали?

    09:37 05.10.2025

  • 42 Кит

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Ганьо":

    Тъпопитеко, ако Киро Тъпото не бе занулил пътното строителство през 2021, сега до Варна щяха да остават около 50 км.
    Продължавай с ценните си прозрения, забавен си!

    Коментиран от #45, #48, #50

    09:44 05.10.2025

  • 43 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "комунетата":

    Какво очакваш от руски nogмеmкu? Русия има точно 45 пъти повече територия от Япония, но пътната й мрежа е със същата дължина. Да не говорим, че японските пътища са стъкло, а руските в по-голямата си част са по-зле от нашите. Трябваше САЩ да не помагат на Русия във ВСВ и да оставят Германия и Япония да си я разделят. Сега Русия щеше да е държава за чудо и приказ.

    Коментиран от #49

    09:45 05.10.2025

  • 44 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ура!":

    Незнам само с АлиБега как ще се разбереш.......

    09:45 05.10.2025

  • 45 Факти

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Кит":

    Кирил Петков с неговото 7-месечно правителство е виновен за 80 години провали на комунистите и техните наследници. Браво, Айнщайн!

    09:49 05.10.2025

  • 46 Асен

    3 0 Отговор
    Малиииииииииииии 10 километра как ще ни стигнат Китайците?

    09:49 05.10.2025

  • 47 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Баце е на":

    Асфалт Паша.....краде без задръжки!Този път парите са в розови чували!А Тутурутката казва,че ще "чисти България-за един ден"....Зеленко се е маскирал и гледа за шпионите на Кокорчо!

    09:49 05.10.2025

  • 48 Перник

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Кит":

    Абе ти пак ли изпълзя от дупката си?!Айде марш вътре!Знаем те колко струваш.....поТурнак!

    09:51 05.10.2025

  • 49 така е

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Факти":

    в раша властват античовеци и убиици над бедстващ и страхлив народ както в България...

    09:51 05.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Азззззззз

    2 0 Отговор
    Тая отсечка преди или малко след Коледа ще я ремонтират за около 2-3 години?

    09:55 05.10.2025

  • 54 тиквенсониада

    2 0 Отговор
    Бойко е навсякъде , където има път , улица , магистрала ! Реже ленти без спирка.
    Обачи никакъв го няма , когато след година , пътя пропадне , напука се , отворят се дупки !
    Защо ли ?

    09:56 05.10.2025

  • 55 Бай Ганьо

    1 0 Отговор
    Абе хомоСапиенс!Магистралата до Варна - започва при Шумен бе! Какви 50 км. те гонят?!

    09:56 05.10.2025

