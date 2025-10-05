Новини
Представят кризисната схема за сметосъбиране на "Люлин"

5 Октомври, 2025 09:21 529 15

Мярката за кризисно сметосъбиране ще важи и за район "Красно село"

Представят кризисната схема за сметосъбиране на "Люлин" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Кметът на Столичния район "Люлин" Георги Тодоров се очаква да представи кризисната схема за сметосъбиране в квартала, която ще се прилага в следващите две седмици, пише БНР.

Ето как жители на квартала оцениха състоянието на чистотата:

"Не винаги се почистват за съжаление…Мисля, че горе-долу добре, прилично…Отвратително, защото не се изпразват кофите с боклука всеки ден".

Мярката за кризисно сметосъбиране ще важи и за район "Красно село".

Тя се прилага, след като столичния кмет Васил Терзиев отказа да сключи договор с фирмата, спечелила обществената поръчка поради предложената от нея висока цена за сметосъбиране.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в толкова малка държава

    2 0 Отговор
    толкоз много кризи как е възможно това и какви са тези некадърници в таз държавица?

    09:22 05.10.2025

  • 2 И ТУКА НЕ СА СЕ РАЗБРАЛИ ОЩЕ

    3 0 Отговор
    Какъв цвят да са чувалите на кеша.

    Коментиран от #4

    09:25 05.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Люлин е 200 000 човека.8 контейнера за боклук е смешно.Ще затънат в боклук.

    09:25 05.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "И ТУКА НЕ СА СЕ РАЗБРАЛИ ОЩЕ":

    Вълкът иска от 140 лв за тон да стане 420 лв за тон

    Коментиран от #7

    09:26 05.10.2025

  • 5 Нерон

    3 0 Отговор
    Говори се че на фирма кандидат са им запалили няколко камиона да се сещат.

    Коментиран от #11

    09:28 05.10.2025

  • 6 СУГА Е МОМЕНТА

    1 1 Отговор
    Агитката на УЕФСКИ ЗАПАДОИЗТОК да покажат, че са истински мъже и се разходят да Банкя, та Боко да реши проблемите на Люлин.

    Коментиран от #13

    09:28 05.10.2025

  • 7 вълка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ако може 42000 евро за тона ще гепам!!

    09:29 05.10.2025

  • 8 вълчо и таки-бочко и шиши

    1 2 Отговор
    гладни сме бе овции

    Коментиран от #12

    09:29 05.10.2025

  • 9 Нещо сбъркано

    0 0 Отговор
    Ами всяка поръчка има техническа и икономическа част. Като не може да покрие и двете как точно се води спечелена поръчката.

    09:29 05.10.2025

  • 10 Пич

    1 0 Отговор
    Ах , колко вежливо ! Кметовете на ПП се грижат за регулярното изпразване...

    09:30 05.10.2025

  • 11 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нерон":

    Шиши воюва с Бойко и Вълка за боклука.Шиши извика камиони за боклук от Турция но ги запалиха на паркинга до летището.

    09:35 05.10.2025

  • 12 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "вълчо и таки-бочко и шиши":

    Води се война за боклука между Бойко и Шиши.

    09:36 05.10.2025

  • 13 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "СУГА Е МОМЕНТА":

    Като ходихме на протест в Банкя всички наркодилъри от агитката на Левски бяха пред къщата на Бойко Борисов да пазят шефа си.

    09:37 05.10.2025

  • 14 стига бе!

    1 0 Отговор
    Престанете с измисляне на нови и нови схеми.Вземете най-доброто от цивилизования свят.Те са го измислили.Тези контейнери са малки по обем,а и за едрогабаритните са нужни още по-големи.Но пък се оказва,че няма пространство къде да се разположат.Презастроиха всяка педя земя.Камионите няма как да завиват.Проектираше се и строеше без перспектива.Да се чуди човек тези архитекти какво са учили пет години.Да,учеха "История на БКП".

    Коментиран от #15

    09:53 05.10.2025

  • 15 да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "стига бе!":

    малко остава и улиците ще застроят от лакомия и после ще се сетят че няма как да се придвижват и ще разрушат сградите за да построят пътища наново на гърба на честните хора...

    09:55 05.10.2025

