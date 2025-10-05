Представят кризисната схема за сметосъбиране на "Люлин"

Кметът на Столичния район "Люлин" Георги Тодоров се очаква да представи кризисната схема за сметосъбиране в квартала, която ще се прилага в следващите две седмици, пише БНР.
Ето как жители на квартала оцениха състоянието на чистотата:
"Не винаги се почистват за съжаление…Мисля, че горе-долу добре, прилично…Отвратително, защото не се изпразват кофите с боклука всеки ден".
Мярката за кризисно сметосъбиране ще важи и за район "Красно село".
Тя се прилага, след като столичния кмет Васил Терзиев отказа да сключи договор с фирмата, спечелила обществената поръчка поради предложената от нея висока цена за сметосъбиране.
1 в толкова малка държава
2 И ТУКА НЕ СА СЕ РАЗБРАЛИ ОЩЕ
3 Последния Софиянец
4 Последния Софиянец
До коментар #2 от "И ТУКА НЕ СА СЕ РАЗБРАЛИ ОЩЕ":Вълкът иска от 140 лв за тон да стане 420 лв за тон
5 Нерон
6 СУГА Е МОМЕНТА
7 вълка
До коментар #4 от "Последния Софиянец":ако може 42000 евро за тона ще гепам!!
8 вълчо и таки-бочко и шиши
9 Нещо сбъркано
10 Пич
11 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Нерон":Шиши воюва с Бойко и Вълка за боклука.Шиши извика камиони за боклук от Турция но ги запалиха на паркинга до летището.
12 Последния Софиянец
До коментар #8 от "вълчо и таки-бочко и шиши":Води се война за боклука между Бойко и Шиши.
13 Последния Софиянец
До коментар #6 от "СУГА Е МОМЕНТА":Като ходихме на протест в Банкя всички наркодилъри от агитката на Левски бяха пред къщата на Бойко Борисов да пазят шефа си.
14 стига бе!
15 да бе
До коментар #14 от "стига бе!":малко остава и улиците ще застроят от лакомия и после ще се сетят че няма как да се придвижват и ще разрушат сградите за да построят пътища наново на гърба на честните хора...
