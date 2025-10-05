Представят кризисната схема за сметосъбиране на "Люлин"

Кметът на Столичния район "Люлин" Георги Тодоров се очаква да представи кризисната схема за сметосъбиране в квартала, която ще се прилага в следващите две седмици, пише БНР.

Ето как жители на квартала оцениха състоянието на чистотата:

"Не винаги се почистват за съжаление…Мисля, че горе-долу добре, прилично…Отвратително, защото не се изпразват кофите с боклука всеки ден".

Мярката за кризисно сметосъбиране ще важи и за район "Красно село".

Тя се прилага, след като столичния кмет Васил Терзиев отказа да сключи договор с фирмата, спечелила обществената поръчка поради предложената от нея висока цена за сметосъбиране.