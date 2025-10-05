Новини
БЧК -Бургас оказва помощ на пострадали в района на Свети Влас

5 Октомври, 2025 10:46

Те предоставят питейна вода, храна и първа долекарска помощ

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Екип на БЧК – Бургас оказват помощ и подкрепа на пострадали и евакуирани в района на Свети Влас, съобщава БНР.

От Български Червен кръст – Бургас, заедно с доброволци от Доброволния екип за реакция при бедствия, аварии и кризи – БЧК Бургас, парамедик от Мобилния здравен екип на организацията и доброволци от Общинската организация на БЧК – Несебър, активно участва в оказването на помощ на пострадали и застрашени хора в района.

Доброволците и служителите на БЧК предоставят питейна вода, храна и първа долекарска помощ.


Напиши коментар:


  • 1 Браво

    1 0 Отговор
    винаги започваш от ---платежо способните

    10:49 05.10.2025

  • 2 обективен

    8 0 Отговор
    Всички къщи и хотели в коритото на реката трябва да се изринат с багери и фадроми ,като за това парите да се вземат от собствениците .И един лев да не дава държавата за щетите !!

    Коментиран от #4

    10:56 05.10.2025

  • 3 Ура,,Ура

    4 0 Отговор
    Абе защо така не виждам никакви политици на тия бедствия по черноморието? Нямаше никой от тях и по време на пожарите. Изпокриха се като мишки. Обаче се надпреварваха да се снимат с волейболистите. Лицемери. Отврат.

    10:58 05.10.2025

  • 4 Усмихнат

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "обективен":

    Прав си. Обаче собствениците са офшорки и никой не може да им хване края.

    11:01 05.10.2025

  • 5 не разбирам

    1 0 Отговор
    По улиците и пейките спят българи, които очевидно имат нужда от храна, вода и лекарска помощ, но там БЧК го няма. Тези, изпаднали в крайна нужда човешки същества, очевидно не интересуват Българския червен кръст. Затова пък са отишли да помагат на хора, които могат да си заплатят храната, водата, медикаментите и лекарската помощ. За богатите ли даваме дарения на БЧК? Председателят на БЧК дължи отговор как избира на кого да помогнат и на кого не?

    11:14 05.10.2025

  • 6 123456

    2 0 Отговор
    Ама как яко се напълни аквапарка - айде , догодина пак ! Ама трябва още един хотел напряко , по-голям и малко по-нагоре по дерето ! Не се наядоха крадците !

    11:32 05.10.2025

