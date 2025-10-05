БЧК -Бургас оказва помощ на пострадали в района на Свети Влас

Екип на БЧК – Бургас оказват помощ и подкрепа на пострадали и евакуирани в района на Свети Влас, съобщава БНР.

От Български Червен кръст – Бургас, заедно с доброволци от Доброволния екип за реакция при бедствия, аварии и кризи – БЧК Бургас, парамедик от Мобилния здравен екип на организацията и доброволци от Общинската организация на БЧК – Несебър, активно участва в оказването на помощ на пострадали и застрашени хора в района.

Доброволците и служителите на БЧК предоставят питейна вода, храна и първа долекарска помощ.