Новини
България »
Всички градове »
Пилотът от фаталното рали във Варна е с положителен полеви тест за наркотици. Задържан е за 24 часа

Пилотът от фаталното рали във Варна е с положителен полеви тест за наркотици. Задържан е за 24 часа

5 Октомври, 2025 17:47 1 515 30

  • пилот-
  • рали-
  • варна-
  • полеви тест-
  • амфетамин

Полевият тест е отчел наличие на амфетамин. Главен инспектор Камбуров от „Пътна полиция“ - Варна уточни, че полевият тест не е категорично доказателство и се чакат резултатите от кръвната проба, която ще бъде изследвана във Военномедицинска академия

Пилотът от фаталното рали във Варна е с положителен полеви тест за наркотици. Задържан е за 24 часа - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Пилотът, който се вряза в публиката по време на планинското рали „Аладжа манастир“, е дал положителна проба за наркотици. Полевият тест е отчел наличие на амфетамин. Това стана ясно от изявление на началника на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Варна, цитиран от Нова телевизия. В същото време пробата за алкохол на пилота е отрицателна.

Пред медиите главен инспектор Камбуров от „Пътна полиция“ - Варна уточни, че полевият тест не е категорично доказателство и се чакат резултатите от кръвната проба, която ще бъде изследвана във Военномедицинска академия.

"Пилотът е задържан в момента за 24 часа по Закона за МВР“, потвърди още инспекторът.

От своя страна, комисар Димитър Луков, началник на отдел „Охранителна полиция“, разясни, че ангажиментът на МВР по договор е бил единствено да спре достъпа на цивилни автомобили до затвореното трасе. Всички останали ангажименти по охраната на самото събитие и публиката по трасето са били на организатора на състезанието.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    25 10 Отговор
    Организация кръгла нула,милицията пак ни "опази" и за капак Шафьорчето дрогирано /евентуално/...Цялата държава е ОПГ за масов грабеж и убийства.

    17:51 05.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 съдията

    14 2 Отговор
    Организаторите веднага да се прибират в ареста !!

    17:54 05.10.2025

  • 5 Стига сте си играли.

    7 3 Отговор
    Има Варненци, които работят в посока Златни пясъци. Не стига, че има съкращение на автобусите през есенно зимния сезон, някои искат да си правят кефа. То наистина няма кмет, но има заместници, които фуункционират. Защо не се забрани подобно мероприятие в този голям град. Освен работещи, има много хора, които живеят около трасето на автобусите до Златни пясъци. Нямате акъл, ей, нямате.

    17:57 05.10.2025

  • 6 Тъй,тъй

    25 3 Отговор
    Тия тестове защо не се правят преди състезанието на всички участници,а се чака някой да умре,че да се сетят.Строим в дерета и броим трупове.

    17:58 05.10.2025

  • 7 Горски

    7 2 Отговор
    На амфети ли е било момчето?

    18:01 05.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 някой може ли да обясни

    18 2 Отговор
    и защо след като полевия тест не е категорично доказателство шофьора е в ареста??? и защо при останалите шофьори на пътя е категорично доказателство до доказване на противното???

    18:04 05.10.2025

  • 10 Пак се осрафме

    9 0 Отговор
    прогнила територия

    18:08 05.10.2025

  • 11 Сталин

    8 5 Отговор
    Сега трябва да бъдат арестувани тези негодници които са дали разрешително на всякакви наркомани да въртят гуми в града и да убиват хора,същите като ония корумпета които са раздавали разрешителни за строеж в забранени зони в Несебър и убиха толкова хора ,къде е Деветото Джудже да се самосезира

    18:12 05.10.2025

  • 12 Мдааааа...

    4 1 Отговор
    А може и да са анаболи/стериоди, които реагират на наркотици.

    18:13 05.10.2025

  • 13 име

    3 2 Отговор
    Родните милиционери става вече жалки с тея фалшиви тестове! Да им се връща дано.

    Коментиран от #16

    18:16 05.10.2025

  • 14 гагаузска

    1 1 Отговор
    работа

    18:18 05.10.2025

  • 15 Смотана държава Смеее

    2 2 Отговор
    Хайде сега рали състезател бил дрогиран, а средна скорост засякохте ли му на човека…..може да не е спазвал ограниченията…….ДУМИ НЯМАМ

    18:19 05.10.2025

  • 16 аналнимен

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    натъркано да ти се връща

    Коментиран от #28

    18:20 05.10.2025

  • 17 Зрител

    3 1 Отговор
    А защо няма практика преди старта да тестват състезателите,и защо не се прави?Да не се обидят ли,какво?Директора със сигурност е виновен.Не е обезопасил трасето.Има убит и други потрошени.Така,че той е главния виновник.Ако нямаше хора там,нямаше да има жертви.Пилота е следствие на първото.

    Коментиран от #29

    18:22 05.10.2025

  • 18 Герберизми

    1 1 Отговор
    Бухалките на ГЕРБ демек фалшивоположителните тестове не важат!! Каквото покажат кръвните и чак тогава "съдете" пилота!
    ГЕРБ съсипаха живота на много честни граждани хора, с тези рекетьорски тестове, факт!

    18:25 05.10.2025

  • 19 Хе!

    1 0 Отговор
    Ей, Камбуров - пенсията сигур си я получил - отивай в заслужен отдих! Виждали сме охрана на мачове от охранителни фирми и като стане побоят, викат националната полиция да влезе в стадиона! Не, че частните охранители не могат да набият хората, но нямат публични правомощия! Иначе си го правят и още как, по дискретно, но резултата е по видим!

    18:27 05.10.2025

  • 20 БГ ти ФК из той до

    0 0 Отговор
    Ги ти от ФК от души флуиди уж

    18:27 05.10.2025

  • 21 Как идеи тай от ФК Уго

    0 0 Отговор
    Ги Рей при от ФК ти оферти от

    18:27 05.10.2025

  • 22 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Е кво въобще го правят този тест, като полицаите не го признават и сами стачкуваха, да го премахнат, защото дава много грешки... Но стадото го тестваме, нали така... Директно истински тест и това е, след катастрофа с жертви така или иначе трябва. Полевите тестове трябва да ги забранят не само за полицаи...

    18:27 05.10.2025

  • 23 Ги до Уди изб Уди уж

    0 0 Отговор
    ФК уран си иск от ФК от път ДНСК тези тук

    18:27 05.10.2025

  • 24 Като при при от ФК игри от

    0 0 Отговор
    Бъди първият вот ви проф си 7 две изб

    18:28 05.10.2025

  • 25 ХЕИ при от рак Иван отдел че РДГ

    0 0 Отговор
    ФК отдолу ей от ФК от до от до преди ужй уж

    18:28 05.10.2025

  • 26 Кутии ФК Уди иск отдих

    0 0 Отговор
    Ги ти РДГ път ДПС до подбор фу ФК

    18:28 05.10.2025

  • 27 Хари преди преди 6 ти Уди тези

    0 0 Отговор
    Ги истории Исак 6 преди две по Рей уреди едно тъй

    18:29 05.10.2025

  • 28 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "аналнимен":

    Галфон, щом тези тестове не важат за полицаи и ги махнаха, значи не важат за никого. Аман от дебили...

    18:29 05.10.2025

  • 29 50/50

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Зрител":

    Ако Коцев бе на свобода, бъдете сигурен, че вече щеше да е с няколко обвинения И за този случай! Но, не е изключено и сега да му припишат вина, уж нещо направил или не взел мерки пролетта, преди да го задържат по указания на Пламенка Обществената поръчка!

    18:30 05.10.2025

  • 30 Георги

    0 0 Отговор
    така и не разбрах с какъв акъл заставаш от външната страна на завой на рали?!?!

    18:31 05.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол