Пилотът от фаталното рали във Варна е с положителен полеви тест за наркотици. Задържан е за 24 часа

Пилотът, който се вряза в публиката по време на планинското рали „Аладжа манастир“, е дал положителна проба за наркотици. Полевият тест е отчел наличие на амфетамин. Това стана ясно от изявление на началника на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Варна, цитиран от Нова телевизия. В същото време пробата за алкохол на пилота е отрицателна.
Пред медиите главен инспектор Камбуров от „Пътна полиция“ - Варна уточни, че полевият тест не е категорично доказателство и се чакат резултатите от кръвната проба, която ще бъде изследвана във Военномедицинска академия.
"Пилотът е задържан в момента за 24 часа по Закона за МВР“, потвърди още инспекторът.
От своя страна, комисар Димитър Луков, началник на отдел „Охранителна полиция“, разясни, че ангажиментът на МВР по договор е бил единствено да спре достъпа на цивилни автомобили до затвореното трасе. Всички останали ангажименти по охраната на самото събитие и публиката по трасето са били на организатора на състезанието.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
17:51 05.10.2025
4 съдията
17:54 05.10.2025
5 Стига сте си играли.
17:57 05.10.2025
6 Тъй,тъй
17:58 05.10.2025
7 Горски
18:01 05.10.2025
9 някой може ли да обясни
18:04 05.10.2025
10 Пак се осрафме
18:08 05.10.2025
11 Сталин
18:12 05.10.2025
12 Мдааааа...
18:13 05.10.2025
13 име
Коментиран от #16
18:16 05.10.2025
14 гагаузска
18:18 05.10.2025
15 Смотана държава Смеее
18:19 05.10.2025
16 аналнимен
До коментар #13 от "име":натъркано да ти се връща
Коментиран от #28
18:20 05.10.2025
17 Зрител
Коментиран от #29
18:22 05.10.2025
18 Герберизми
ГЕРБ съсипаха живота на много честни граждани хора, с тези рекетьорски тестове, факт!
18:25 05.10.2025
19 Хе!
18:27 05.10.2025
28 Пилотът Гошу
До коментар #16 от "аналнимен":Галфон, щом тези тестове не важат за полицаи и ги махнаха, значи не важат за никого. Аман от дебили...
18:29 05.10.2025
29 50/50
До коментар #17 от "Зрител":Ако Коцев бе на свобода, бъдете сигурен, че вече щеше да е с няколко обвинения И за този случай! Но, не е изключено и сега да му припишат вина, уж нещо направил или не взел мерки пролетта, преди да го задържат по указания на Пламенка Обществената поръчка!
18:30 05.10.2025
30 Георги
18:31 05.10.2025