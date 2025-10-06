Новини
Пуснаха нова версия на сайта kolkostruva.bg

Пуснаха нова версия на сайта kolkostruva.bg

6 Октомври, 2025 08:10 398 9

Там хората могат да сравняват цените у нас

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Комисията за защита на потребителите пусна новата версия на сайта kolkostruva.bg за ежедневно сравнение на цените на основни продукти. От днес е активна напълно обновена версия, осигуряваща достъп до актуална ценова информация от търговските обекти в страната.

По-малко от три месеца преди въвеждането на еврото у нас за всеки от наблюдаваните 101 продукта от голямата потребителска кошница може да се проследят цените на търговските вериги за всеки търговски обект като се извежда информация за цена за деня и предходния ден, както и дали стоката е в промоция.


  • 1 Какво

    0 0 Отговор
    ще сравнявам, бе ? То е ясно !

    08:12 06.10.2025

  • 2 честен ционист

    0 0 Отговор
    С тия темпове на инфлацията всяка седмица версията ще е нова.

    08:14 06.10.2025

  • 3 Фен

    1 0 Отговор
    Това, с еврото, стана като нарочно да си отрежеш крака, за да си направиш после много хубава протеза...

    08:16 06.10.2025

  • 4 муцунка

    0 0 Отговор
    Колко ли ще да ни струва? Космически цени,бацка!

    08:19 06.10.2025

  • 5 Въй

    0 0 Отговор
    Китайски сайт колко струва?

    08:22 06.10.2025

  • 6 лоза

    0 0 Отговор
    Колко струва Мечо Кух?

    08:23 06.10.2025

  • 7 име

    0 0 Отговор
    Сайтове за сравняване на цени на стоки има колкото искаш, там всеки продукт може да се проследи още от пускането му на пазара колко е струвал, години назад, даже в някои сайтове, с платени абонаменти, може да се види кой търговец е бил с най-ниска цена. Ама ние откриваме топлата вода. И всяко чудо е за три дни у нас. Кво стана с инициативата да не купувате по една седмица? Увряха ви главите че няма смисъл една седмица да купуваш като за две? Или че няма как да хем те мързи да си сготвиш нещо елементарно, еле па да си отгледаш нещо на двора, хем да не си зависим от магазините и държавата. Колкото повече ви мързи, толкова повече ще плащате на магазините и на всяко плащане държавата ще лапа по 20% ДДС да има за кражби.

    08:25 06.10.2025

  • 8 надарена кака

    0 0 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    08:27 06.10.2025

  • 9 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Колко ни струва тая аматьорщина?

    08:29 06.10.2025

