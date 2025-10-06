Шофьор блокира движението и нападна полицаи в Кресна

Арестуваха 35-годишен водач, който блокира трафика и се закани на полицаи в Кресна, съобщиха от полицията.
Около 10:20 часа на 3 октомври 2025 г. на ул. „Македония“ в град Кресна, управлявайки автомобил, същият е изпреварвал неправилно колона от спрели и чакащи автомобили, като при отправени му разпореждания за извършване на полицейска проверка той не се е подчинил, паркирал е автомобила си напречно на платното за движение, блокирайки преминаването на автомобили и в двете посоки и е проявил грубо и арогантно поведение към полицейските служители, отправяйки им обиди и закани.
35-годишният мъж е от село Долна Градешница.
По случая е започнато разследване. Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем.
