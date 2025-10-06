Новини
България »
Шофьор блокира движението и нападна полицаи в Кресна

Шофьор блокира движението и нападна полицаи в Кресна

6 Октомври, 2025 12:21 1 292 9

  • шофьор-
  • нападение-
  • полицаи-
  • кресна

По случая е започнато разследване. Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем

Шофьор блокира движението и нападна полицаи в Кресна - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Арестуваха 35-годишен водач, който блокира трафика и се закани на полицаи в Кресна, съобщиха от полицията.

Около 10:20 часа на 3 октомври 2025 г. на ул. „Македония“ в град Кресна, управлявайки автомобил, същият е изпреварвал неправилно колона от спрели и чакащи автомобили, като при отправени му разпореждания за извършване на полицейска проверка той не се е подчинил, паркирал е автомобила си напречно на платното за движение, блокирайки преминаването на автомобили и в двете посоки и е проявил грубо и арогантно поведение към полицейските служители, отправяйки им обиди и закани.

35-годишният мъж е от село Долна Градешница.

По случая е започнато разследване. Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 въпросче

    10 4 Отговор
    Тоя пък...Има ли мозък в главата?!

    12:25 06.10.2025

  • 2 Този е от чалга поколението

    10 4 Отговор
    Те идват.

    12:26 06.10.2025

  • 3 Дон пипон

    4 5 Отговор
    Сигурно му е искал пари на заем, че 4-5к заплатка не е лоша…

    12:27 06.10.2025

  • 4 Прокурор

    7 2 Отговор
    Наказанието освен мижава глоба да бъде 12 часа ежедневно дежурен на пешеходната пътека в Кресна за не по-малко от 6 месеца за да осигурява с голяма стоп-палка движението на пешеходците и колите!

    12:28 06.10.2025

  • 5 име

    5 9 Отговор
    Кой знае колко му е изпушила главата на човека от некадърната организация на движението и охлювите, дето се влачат по пътищата.

    Коментиран от #8

    12:46 06.10.2025

  • 6 Да Ви припомня

    8 0 Отговор
    една стара песен в която за финал се пее:"Слава Вази стари хора! И тояжка лекувала и тояжка оправяла." Време е "тояжката" да заеме мястото си в "лекуването и оправянето" на нервните вечно бързащи олигофрени! Ще видите че ефекта ще бъде положителен.

    12:51 06.10.2025

  • 7 Разбира се

    1 0 Отговор
    Робите са възмутени. Ама как така някой ще си позволи да нарушава този красив ред, създаден от богоизбраните?

    13:02 06.10.2025

  • 8 И Киев е Руски

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Пюу да ти .ба ...ката

    13:03 06.10.2025

  • 9 Одобрявам

    1 0 Отговор
    Всеки проблем, който е възможно да се създаде на продажните еничари (заптиета) и който способства за ранен инфаркт на свинеподобните! Браво!

    13:04 06.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове