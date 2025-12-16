Новини
България »
Тихомир Безлов: Стъкларя е много стар участник, свидетелствал срещу т. нар. банда на Чуковете в Люлин

Тихомир Безлов: Стъкларя е много стар участник, свидетелствал срещу т. нар. банда на Чуковете в Люлин

16 Декември, 2025 09:33 1 794 14

  • тихомир безлов-
  • полицаи-
  • пето районно-
  • стъкларя

Това, което се случва на ниво началник на районно управление в София, е проблемно, разбира се, стига да бъде доказано. Скептицизмът се поражда от това, че често пъти това ниво е свързано с политика, т.е. там има някакви политически контакти, протекции, предпочитания и това води до контрадействия

Тихомир Безлов: Стъкларя е много стар участник, свидетелствал срещу т. нар. банда на Чуковете в Люлин - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Много трудно е да се разбере на този етап какво се случва. Имаме основание да сме скептици. На времето, преди много години, България беше някакъв феномен по отношение на това, как съвпадаха границите на наркопазарите с границите на полицейските структури. Тогава от моя институт публикувахме карта на София, в която границите на районните управления съвпадаха с границите на наркоразпространението. Това беше към 2001 г. Преди това начинът, по който се продаваха наркотици бяха точки.

Това коментира Тихомир Безлов, главен експерт по програма "Сигурност" в Центъра за изследване на демокрация, в предаването "Денят започва" по БНТ.

Безлов отбеляза, че към 2007-2009 година пазарът на наркотици се е разпаднал като структура. Според него още тогава е имало такъв проблем по районните управления, но сега нещата са променени и ако има прикриване, то е на много ниски нива.

"Това, което се случва на ниво началник на районно управление в София, е проблемно, разбира се, стига да бъде доказано. Скептицизмът се поражда от това, че често пъти това ниво е свързано с политика, т.е. там има някакви политически контакти, протекции, предпочитания и това води до контрадействия", посочи още Безлов.

По думите му, веригата между извършителите на ниско ниво, полицейските служители на ниско ниво от Ловеч, които работят в София и един началник на районно управление е много дълга и затова много трудно ще бъде доказана.

"Една от причините да има съмнение към този случай, е една стара фигура, която се появи от публикациите в медиите - Стъкларя, който бе свързан с обвинения преди пет години. Това е много стар участник, свидетелствал срещу т. нар. банда на Чуковете в Люлин. Така че това са стари познайници", добави още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А бе

    9 4 Отговор
    Голем умник е тоя. Нема що.

    Коментиран от #6

    09:37 16.12.2025

  • 2 име

    12 0 Отговор
    Да гитрепят без съд и присъда, както Родрига Дуерте или Тръмп ги трепят наркосите.

    09:37 16.12.2025

  • 3 глоги

    4 0 Отговор
    СтъкларЯТ е много стар участник,.....

    09:43 16.12.2025

  • 4 такива рецидивисти не живеят дълго

    8 0 Отговор
    явно е бил защитен свидетел на тогавашните власти . и какво последва . осъдиха ли бандата . таки е на свобода . стъклара и той . ами да им дават присъди . то по нашия закон са по 2-3 години . брендо за пране на пари, кока сделки , хиляди фирми дето управлява и само 5 г. и пари си има . това е сив сектор . продават наркотици . наркоманизира се населението . тръмпи ги обяви за екстремисти . забрани дрогата . избива ги с ракети . тук нищо . да позасилят наказания, конфискации , изселване , депортации . то уж едното вървело с другото . та целия нпк наведнъж . били и рекетьори , били и съдисти , били и корупционери .

    09:43 16.12.2025

  • 5 Механик

    11 1 Отговор
    Центрове за изследване на демокрацията и подобни НПО-та трябва да бъдат обявени извън закона със задна дата, а всички съпричастно към тях, трябва да са в Белене, Скравена и кариерата до Ловеч.

    09:46 16.12.2025

  • 6 Гошу

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "А бе":

    И хубавец, и хубавец...

    Коментиран от #12

    09:53 16.12.2025

  • 7 Трол

    1 0 Отговор
    Чуковете прецакват бизнеса на Стъкларя.

    09:53 16.12.2025

  • 8 Хе!

    2 0 Отговор
    При диктатурата, диктатурата може да обвини всеки във всичко, без много усилия и никакво противодействие! Демокрацията отива още по далеч - всеки може да обвини всекиго във всякакви грехове, но не всеки владее медиите и правосъдието! Началник пратил свой агент в бандата под прикритие да продава наркотици и когато го хванат от конкурентната служба - ама, аз го пратих там да ги следя докъде ще стигнат! Ако го е пратил действително да ги излови с всички доказателства и конкурентната служба го зъдържи - иди доказвай, че не е престъпник под прикритие!? Загубена работа!

    09:56 16.12.2025

  • 9 Хохо Бохо

    5 1 Отговор
    Йоца Амстердама го арестуваха в София, където си мислеше, че е на сигурно място понеже една тиква властваше. Ама тиквата се оказа подла и арестува Амстердама. Сега Амстердама търси тиквата да го пита защо загуби толкова години от живота ну

    10:03 16.12.2025

  • 10 1488

    2 0 Отговор
    да внимава Чуковете да не му потрошат Стъклата

    10:05 16.12.2025

  • 11 1488

    3 0 Отговор
    чукь е по силен от джама
    🔨

    10:06 16.12.2025

  • 12 А бе

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гошу":

    Да бе, като те погледне и се подмокряш😂

    10:13 16.12.2025

  • 13 Милюционер

    1 0 Отговор
    Ами вдигнете ни заплатките ,че са ни малки

    10:42 16.12.2025

  • 14 А дали е точно така

    0 0 Отговор
    Това с началника е странно защото той пряко не работи това а има заместник и то не един. ВСофия по наркотиците работят и другите РУ СДВР БОП, ДАНС имат информация. Това което казаха че от няколко източника получават информация е стара схема на този който прави Монтаж. Пуска я на няколко служители или дикърите почват да разказват, а човека хабер няма защо. Това се прави срещу такива които най много им пречат. И той не може да направи нищо. Това трябва да се проверява само с операция синя боя.От началника към бандитите Контролирана информация. Тогава даже ако трябва публично да се посочи и докаже

    10:54 16.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове