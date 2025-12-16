Тихомир Безлов: Стъкларя е много стар участник, свидетелствал срещу т. нар. банда на Чуковете в Люлин

Много трудно е да се разбере на този етап какво се случва. Имаме основание да сме скептици. На времето, преди много години, България беше някакъв феномен по отношение на това, как съвпадаха границите на наркопазарите с границите на полицейските структури. Тогава от моя институт публикувахме карта на София, в която границите на районните управления съвпадаха с границите на наркоразпространението. Това беше към 2001 г. Преди това начинът, по който се продаваха наркотици бяха точки.

Това коментира Тихомир Безлов, главен експерт по програма "Сигурност" в Центъра за изследване на демокрация, в предаването "Денят започва" по БНТ.

Безлов отбеляза, че към 2007-2009 година пазарът на наркотици се е разпаднал като структура. Според него още тогава е имало такъв проблем по районните управления, но сега нещата са променени и ако има прикриване, то е на много ниски нива.

"Това, което се случва на ниво началник на районно управление в София, е проблемно, разбира се, стига да бъде доказано. Скептицизмът се поражда от това, че често пъти това ниво е свързано с политика, т.е. там има някакви политически контакти, протекции, предпочитания и това води до контрадействия", посочи още Безлов.

По думите му, веригата между извършителите на ниско ниво, полицейските служители на ниско ниво от Ловеч, които работят в София и един началник на районно управление е много дълга и затова много трудно ще бъде доказана.

"Една от причините да има съмнение към този случай, е една стара фигура, която се появи от публикациите в медиите - Стъкларя, който бе свързан с обвинения преди пет години. Това е много стар участник, свидетелствал срещу т. нар. банда на Чуковете в Люлин. Така че това са стари познайници", добави още той.