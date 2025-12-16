Тихомир Безлов: Стъкларя е много стар участник, свидетелствал срещу т. нар. банда на Чуковете в Люлин

Много трудно е да се разбере на този етап какво се случва. Имаме основание да сме скептици. На времето, преди много години, България беше някакъв феномен по отношение на това, как съвпадаха границите на наркопазарите с границите на полицейските структури. Тогава от моя институт публикувахме карта на София, в която границите на районните управления съвпадаха с границите на наркоразпространението. Това беше към 2001 г. Преди това начинът, по който се продаваха наркотици бяха точки.
Това коментира Тихомир Безлов, главен експерт по програма "Сигурност" в Центъра за изследване на демокрация, в предаването "Денят започва" по БНТ.
Безлов отбеляза, че към 2007-2009 година пазарът на наркотици се е разпаднал като структура. Според него още тогава е имало такъв проблем по районните управления, но сега нещата са променени и ако има прикриване, то е на много ниски нива.
"Това, което се случва на ниво началник на районно управление в София, е проблемно, разбира се, стига да бъде доказано. Скептицизмът се поражда от това, че често пъти това ниво е свързано с политика, т.е. там има някакви политически контакти, протекции, предпочитания и това води до контрадействия", посочи още Безлов.
По думите му, веригата между извършителите на ниско ниво, полицейските служители на ниско ниво от Ловеч, които работят в София и един началник на районно управление е много дълга и затова много трудно ще бъде доказана.
"Една от причините да има съмнение към този случай, е една стара фигура, която се появи от публикациите в медиите - Стъкларя, който бе свързан с обвинения преди пет години. Това е много стар участник, свидетелствал срещу т. нар. банда на Чуковете в Люлин. Така че това са стари познайници", добави още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А бе
Коментиран от #6
09:37 16.12.2025
2 име
09:37 16.12.2025
3 глоги
09:43 16.12.2025
4 такива рецидивисти не живеят дълго
09:43 16.12.2025
5 Механик
09:46 16.12.2025
6 Гошу
До коментар #1 от "А бе":И хубавец, и хубавец...
Коментиран от #12
09:53 16.12.2025
7 Трол
09:53 16.12.2025
8 Хе!
09:56 16.12.2025
9 Хохо Бохо
10:03 16.12.2025
10 1488
10:05 16.12.2025
11 1488
🔨
10:06 16.12.2025
12 А бе
До коментар #6 от "Гошу":Да бе, като те погледне и се подмокряш😂
10:13 16.12.2025
13 Милюционер
10:42 16.12.2025
14 А дали е точно така
10:54 16.12.2025