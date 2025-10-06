Турция цели да укрепи енергийната си сигурност в дългосрочен план - 20-30 години

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че споразумението, подписано със САЩ за мирна ядрена енергия, предвижда сътрудничество в разработването на нови реакторни технологии, включително малки модулни реактори.

„Меморандумът за стратегическо гражданско ядрено сътрудничество, подписан със САЩ, е споразумение за сътрудничество в областта на мирната ядрена енергия. Той предвижда разработването на нови поколения технологии, като например усъвършенствани реакторни технологии и малки модулни реактори. Ще използваме ядрената енергия не само за производство на електроенергия, но и в области като медицина, селско стопанство, научноизследователска и развойна дейност и промишлено отопление.“ „Стремим се да укрепим енергийната си сигурност в дългосрочен план, 20-30 години, без да пренебрегваме нито една област“, каза Ердоган, говорейки на форум за енергийна ефективност в Истанбул.

Според президента ръководството „се стреми да изведе Турция на ново ниво в областта на ядрената енергетика“. „В момента в 31 страни работят 416 ядрени реактора, които генерират приблизително 9% от световното електричество. Общо 63 реактора са в процес на изграждане в 15 страни, включително Турция“, добави Ердоган.