Kръвната проба на рали пилота Нейко Нейков показа: Няма алкохол или дрога

Излязоха резултатите от кръвната проба на рали пилота Нейко Нейков. Кръвната проба е отрицателна, както за алкохол, така и за наркотици.
Това потвърдиха от Окръжната прокуратура във Варна, цитирана от бТВ.
Вчера след инцидента, при който човек загина, а други седем бяха ранени, полевият тест, направен непосредствено след това, реагира положително за наличие на амфетамин и той беше задържан.
По-късно пилотът доброволно се съгласи да му бъде направено и кръвно изследване, което не показва наличие на алкохол и наркотици в кръвта му.
18:01 06.10.2025
18:02 06.10.2025
18:03 06.10.2025
18:06 06.10.2025
18:08 06.10.2025
До коментар #1 от "гост":продължават да преминават навсякъде дори и на червено с телефон на ухото си. И дори не се оглеждат и очакват ти да ги пазиш. Всички нови закони не се изпълняват и затова е положението в което сме.
18:10 06.10.2025
18:10 06.10.2025
А, относно истерията относно безопасността - сори, но глупака никой не може нито да го спре, нито да го спаси! Не търсете под вола теле!
18:13 06.10.2025
18:13 06.10.2025
18:16 06.10.2025
18:44 06.10.2025
И да си направи един !
Да го видим !
18:50 06.10.2025
11 Така е ..
18:52 06.10.2025
18:56 06.10.2025
19:14 06.10.2025