Kръвната проба на рали пилота Нейко Нейков показа: Няма алкохол или дрога

Излязоха резултатите от кръвната проба на рали пилота Нейко Нейков. Кръвната проба е отрицателна, както за алкохол, така и за наркотици.

Това потвърдиха от Окръжната прокуратура във Варна, цитирана от бТВ.

Вчера след инцидента, при който човек загина, а други седем бяха ранени, полевият тест, направен непосредствено след това, реагира положително за наличие на амфетамин и той беше задържан.

По-късно пилотът доброволно се съгласи да му бъде направено и кръвно изследване, което не показва наличие на алкохол и наркотици в кръвта му.