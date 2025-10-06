Новини
Kръвната проба на рали пилота Нейко Нейков показа: Няма алкохол или дрога

6 Октомври, 2025 17:58 976 13

Вчера по време на състезание той се блъсна в публиката, един човек загина, а седем бяха ранени

Kръвната проба на рали пилота Нейко Нейков показа: Няма алкохол или дрога - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Излязоха резултатите от кръвната проба на рали пилота Нейко Нейков. Кръвната проба е отрицателна, както за алкохол, така и за наркотици.

Това потвърдиха от Окръжната прокуратура във Варна, цитирана от бТВ.

Вчера след инцидента, при който човек загина, а други седем бяха ранени, полевият тест, направен непосредствено след това, реагира положително за наличие на амфетамин и той беше задържан.

По-късно пилотът доброволно се съгласи да му бъде направено и кръвно изследване, което не показва наличие на алкохол и наркотици в кръвта му.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    33 0 Отговор
    Тарикатщината и гяволъка на зрителите е по стар български обичай: Законът се отнася за всички, но не и за мен! За кой ли път се доказва, че ДЯВОЛЪТ НЕ МОЖЕ ДА ГО ПРЕЦАКАШ!

    Коментиран от #6

    18:01 06.10.2025

  • 2 ГЕРБмафи

    37 4 Отговор
    Фалшивоположителните бухалки на ГЕРБ пак нарочиха човек бил "дрогиран" и медиите го разсипаха!

    18:02 06.10.2025

  • 3 Корупция!

    4 37 Отговор
    Прикриха ли го този наркоман?

    18:03 06.10.2025

  • 4 Ето така пада доверието в

    33 1 Отговор
    Министерството на вътрешните работи. Корупция и тестове които в 25%, минимум от случаите показват положително фалшиви проби. Тестваният до излизане на кръвната проба би трябвало да е невинен до доказване на противното но кръвните проби излизат след пет-шест месеца и шофьорите губят автомобили и работа. А когато сигнализираш полицейските управления по райони че всяка вечер на определени участъци се извършват гонки и състезание между два автомобила за висока скорост те ти връщат обаждане и те питат Абе ти сигурен ли си. Трябва да си много залюхан като тях за да не разбираш по оборотите които вдигат двигателите че се движат над 80 км в час по тези участъци където ограничението е 50 като на Цариградско шосе.. абсолютни смешници.

    18:06 06.10.2025

  • 5 Наивник на средна възраст

    28 0 Отговор
    Те медиите и прокуратурата са стари дружки...блъснал се в публиката - гледай представяне на обстоятелствата... блъска в мантинелата на завой,може пррах,пясък да е имало....публика не трябва да има - човекът в случая е невинен...съзтезание е - затова е забраната за публика и няма ограничения в скорост и начин на каране....ма трябва да пресолим манджата - да има писане...

    18:08 06.10.2025

  • 6 По същия начин пешеходците

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    продължават да преминават навсякъде дори и на червено с телефон на ухото си. И дори не се оглеждат и очакват ти да ги пазиш. Всички нови закони не се изпълняват и затова е положението в което сме.

    18:10 06.10.2025

  • 7 Полевите

    23 0 Отговор
    Тестове на кат са за боклука - 95% брак! Само тормозят хората - отнемат им книжките и колите за месеци, докато истината излезе наяве!
    А, относно истерията относно безопасността - сори, но глупака никой не може нито да го спре, нито да го спаси! Не търсете под вола теле!

    18:13 06.10.2025

  • 8 име

    25 0 Отговор
    БРАВО, за пореден път простите шапкари стават за смях! Не че са виновни те за качеството на тестовете, ама ако имаха малко съвест, можеха да си спестят срама с тея фалшиви тестове.

    18:16 06.10.2025

  • 9 Такъв тип състезания

    6 1 Отговор
    Трябва да са без публика изцяло вина имат организаторите, които не са следи ли къде има неправилно застанали хора !!!

    18:44 06.10.2025

  • 10 Лумпен

    6 0 Отговор
    Министъра на полюциите да се извини на всички пострадали от фалшивите тестове !
    И да си направи един !
    Да го видим !

    18:50 06.10.2025

  • 11 Така е ..

    3 0 Отговор
    Тестовете за наркотици не са верни.

    18:52 06.10.2025

  • 12 хаха

    3 0 Отговор
    Публика на влизането в завоите не трябва да има. То е близко до акъла, но тези пишман зрители изглежда им липсва някаква част.

    18:56 06.10.2025

  • 13 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    0 0 Отговор
    АКО ИМА ПРОТЕСТИ ,СТРУПВАТ ПОЛИЦИЯ ДА ПАЗИ ЗАДНИЦИТЕ НА МЛАСТ ИМАЩИТЕ,А НА ТАКОВА СЪБИТИЕ НЕ МОЖАХА ЛИ ДА СЛОЖАТ ПОВЕЧЕ ПОЛИЦИЯ НА ОПСНИТЕ МЕСТА И ДА НЯМА НЕЩАСТНИ СЛУЧАЙ.

    19:14 06.10.2025

