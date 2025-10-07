Новини
Времето днес, прогноза за вторник, 7 октомври: Отново валежи, опасност от наводнения в Източна България

7 Октомври, 2025

Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 10°

Предстои още една порция продължителни и значителни валежи от дъжд, предаде БНТ. Най-съществени ще са в източните и в северните райони от страната.

В Източна България е обявен код червено - най-висока степен на опасност от наводнения. Над 65л/кв.м се очаква да паднат за денонощието в тези райони.

В югозападните, както и в южно-централните части от страната валежите ще отслабнат. Минималните температури ще са предимно между 6° и 11°, а максималните - между 10° и 15°, в София – около 10°.

Ще бъде и ветровито, ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад, в североизточните райони посоката ще е от север-североизток.

По Черноморието ще е облачно, с продължителни и значителни валежи. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, по Северното Черноморие – североизточен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините облачността също ще се задържи значителна. В масивите в Югозападна България ще вали дъжд, с временни прекъсвания, над 1800 метра надморска височина ще вали сняг.

По-значителни и продължителни ще са валежите в Стара планина и в Странджа. Ще духа силен вятър от север-северозапад, по най-високите части – от север-североизток.


