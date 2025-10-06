Новини
България »
Всички градове »
Доц. Петър Филков: В "Елените" безотговорността е била на инвеститора, защото е било ясно, че там има река

Доц. Петър Филков: В "Елените" безотговорността е била на инвеститора, защото е било ясно, че там има река

6 Октомври, 2025 21:44 707 10

  • петър филков-
  • елените-
  • безотговорност-
  • инвеститор-
  • река

Потресаващо е в „Елените“, човешката алчност е причината. Не може да се строи в корито на река. Там очевидно нещата са били от една страна предизвестени, от друга страна някой сериозно е злоупотребил“, коментира още деканът на Хидротехническия факултет в УАСГ

Доц. Петър Филков: В "Елените" безотговорността е била на инвеститора, защото е било ясно, че там има река - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Потресаващо е в „Елените“, човешката алчност е причината. Не може да се строи в корито на река. Там очевидно нещата са били от една страна предизвестени, от друга страна някой сериозно е злоупотребил“.

Това каза в предаването „Лице в лице“ след централната емисия новини доц. Петър Филков, декан на Хидротехническия факултет в УАСГ.

„Инвеститорът трябва да придобие имотите, по нотариалния акт е ясно каква е тази земя – в регулация ли е, дали е гора и т.н. Там, където има река, е отразено, че е река. Този, който кандидатства да получи разрешение за строеж, е трябвало да има подробни устройствени планове“, каза още доц. Филков.

„Общината не може да издаде разрешение за строеж, трябва да е ясна собствеността, предназначението на имота. Нещата не са станали за една нощ, минал е дълъг период от време, в което се е получило разрешение за строеж“, каза още той.

По думите му на мястото корекция на река не се вижда.

„Проучванията са много скъпи и отнемат време. В "Елените" безотговорността е била на инвеститора, защото е било ясно, че там има река“, каза още доц. Филков.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БеГемот

    5 2 Отговор
    ГЕРБ!Ние знаем как!

    21:52 06.10.2025

  • 2 Наивник на средна възраст

    8 0 Отговор
    Много забавна гледна точка целяща единствено оневиняване на институциите.И на този доцент е ясно как е паднала дипломата.Задължение съблюдаване спазването на законите е на отговорната за това институция.Тя е тази,която трябва да провери дали искането е законосъобразно и т.н...Както се оказа по времето на издаване разрешителните за строеж сегашният удобен кмет на Несебър е оглавявал съпричастна за контрол институция...Ма понеже ще ни извадите някой я доцент,я професор и той ще ги задрънка една,а ние пък ще му повярваме. Прокуратурата или по-точно - адвокаутурата на закононарушителите,ще замаже всичко и виновен като нищо ще се окаже само инвеститорът.ма надали и той ще се даде така без бой,или пък - без някое евро....пффффф

    Коментиран от #10

    21:53 06.10.2025

  • 3 Нанко

    4 1 Отговор
    Сещам се за Архитект Диков в София, дето хвърли оставката, колко ли е заплашван за подобни проекти

    21:53 06.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Местните жители знаят къде не трябва да се строи но Мутрите с връзки карат наред.

    21:55 06.10.2025

  • 5 Спецназ

    9 0 Отговор
    ИМАЛО Е РАЗРЕШЕНИЕ за строеж в руслото на РЕКА!

    10 човека са за СЪД, Баце!

    За убийство на повече от 1 човек в САЩ се лежи ДОЖИВОТ!

    Докато у нас НЕ се лежи и ден и за 100!

    НЕ че немаме Закони- тука 5 гогини ще текат "експертизи" ще се оттеглят съдийски състави,
    ще се връща в Районна ПрокураТУРА , ПОСЛЕ ЩЕ СЕ обжалва във ВКС И СЛЕД 6 ГОДИНИ АКО

    има останал некой да е държан в ареста 6 месеца ще го осъдят на 6 месеца със 3 години изпитателен срок.
    Това да не съди и Държавата от кумова срама!

    ТАКА НЕМА СТАНЕ, БАЦЕ!

    21:57 06.10.2025

  • 6 Някой

    6 0 Отговор
    Да инвеститора е виновен, но най-виновни са тези, които са дали строителното разрешително да се строи в коритото на река, в заливната зона. Крайно време е да влязат в затвора корумпетата, които са дали строителното разрешително. Не всички които са подписали строотелните разрешително, а само подписалите от басейнова дирекция.

    21:58 06.10.2025

  • 7 КЗББ и ДП

    1 0 Отговор
    Идиоти предизвикват идиотия-даже и парите с властта да са у тях

    22:00 06.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    СТРОИ СЕ ДА РЕЧЕМ БОЛНИЦА СЪС СВОБОДНИ ПАРИ ПОМОЩ ОТ ЕС ОТ ФИРМА НА ГЕРБ - ТЪМНОСИНИ
    ....
    И ТЕХНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ НА ПРОЕКТА Е ПАК ОТ ФИРМА НА ГЕРБ ТЪМНОСИНИ
    .....
    ТАКА РАБОТИ СИСТЕМАТА В БЪЛГАРИЯ:)

    22:03 06.10.2025

  • 10 Ти да видиш

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наивник на средна възраст":

    Абе крайно време е и някое алчно коп....ле да отнесе спарчето. Стига само с "контролните органи са виновни". (Не че нямат вина, но и хиените, поискали да строят носят вина).

    22:03 06.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол