Доц. Петър Филков: В "Елените" безотговорността е била на инвеститора, защото е било ясно, че там има река

Потресаващо е в „Елените“, човешката алчност е причината. Не може да се строи в корито на река. Там очевидно нещата са били от една страна предизвестени, от друга страна някой сериозно е злоупотребил“.
Това каза в предаването „Лице в лице“ след централната емисия новини доц. Петър Филков, декан на Хидротехническия факултет в УАСГ.
„Инвеститорът трябва да придобие имотите, по нотариалния акт е ясно каква е тази земя – в регулация ли е, дали е гора и т.н. Там, където има река, е отразено, че е река. Този, който кандидатства да получи разрешение за строеж, е трябвало да има подробни устройствени планове“, каза още доц. Филков.
„Общината не може да издаде разрешение за строеж, трябва да е ясна собствеността, предназначението на имота. Нещата не са станали за една нощ, минал е дълъг период от време, в което се е получило разрешение за строеж“, каза още той.
По думите му на мястото корекция на река не се вижда.
„Проучванията са много скъпи и отнемат време. В "Елените" безотговорността е била на инвеститора, защото е било ясно, че там има река“, каза още доц. Филков.
1 БеГемот
21:52 06.10.2025
2 Наивник на средна възраст
Коментиран от #10
21:53 06.10.2025
3 Нанко
21:53 06.10.2025
4 Последния Софиянец
21:55 06.10.2025
5 Спецназ
10 човека са за СЪД, Баце!
За убийство на повече от 1 човек в САЩ се лежи ДОЖИВОТ!
Докато у нас НЕ се лежи и ден и за 100!
НЕ че немаме Закони- тука 5 гогини ще текат "експертизи" ще се оттеглят съдийски състави,
ще се връща в Районна ПрокураТУРА , ПОСЛЕ ЩЕ СЕ обжалва във ВКС И СЛЕД 6 ГОДИНИ АКО
има останал некой да е държан в ареста 6 месеца ще го осъдят на 6 месеца със 3 години изпитателен срок.
Това да не съди и Държавата от кумова срама!
ТАКА НЕМА СТАНЕ, БАЦЕ!
21:57 06.10.2025
6 Някой
21:58 06.10.2025
7 КЗББ и ДП
22:00 06.10.2025
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
И ТЕХНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ НА ПРОЕКТА Е ПАК ОТ ФИРМА НА ГЕРБ ТЪМНОСИНИ
.....
ТАКА РАБОТИ СИСТЕМАТА В БЪЛГАРИЯ:)
22:03 06.10.2025
10 Ти да видиш
До коментар #2 от "Наивник на средна възраст":Абе крайно време е и някое алчно коп....ле да отнесе спарчето. Стига само с "контролните органи са виновни". (Не че нямат вина, но и хиените, поискали да строят носят вина).
22:03 06.10.2025