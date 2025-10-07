Гледат мярката на служителите от ИААА, поискали подкуп от шофьорите на Роби Уилямс

Съдът решава окончателно дали да остави в ареста двамата служители на ДАИ, поискали подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс. Според прокуратурата, те са получили по 200 лева и 300 евро от водачите с мотив, че тахографите на камионите са повредени.
Тъй като обвиняемите не знаели английски, използвали Google Translate, за да поискат парите. При обиск в домовете им разследващите открили и 43 000 евро и 5000 лв.
Двамата служители са уволнени, а в "Автомобилна администрация" започна вътрешна проверка.
1 Каква мярка
Коментиран от #3, #17
07:33 07.10.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
вече цяла седмица❗
А за онези 54 ООО ООО лв
- ТИИИИ-ШИ-НАААА❗❗❗
07:34 07.10.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "Каква мярка":Викаш като в онази песен-
"За кокошка (да) няма прошка,
а за милиони (да) няма закони!"
07:36 07.10.2025
4 Ха ха ха ха ха ха
Пълен таш....театър за планктона 🤣🤣🤣
07:40 07.10.2025
5 хотел Хаяши
07:53 07.10.2025
6 Стара чанта
07:53 07.10.2025
7 Опозориха България пред Света
Не всички Българи са нагли,лъжливи и крадливи като тях!!
08:04 07.10.2025
8 Ханко Брат
Да ги махкат и Тука
08:05 07.10.2025
9 ДАИ в затвора
Коментиран от #11
08:13 07.10.2025
10 защо
Това, всички знаем, е всекидневна практика. Не може всички да сме на Роби Уилямс шофьори, та да се взимат мерки.
Додеяхте ни. А за нас си остава същото.
08:18 07.10.2025
11 Там
До коментар #9 от "ДАИ в затвора":и един некорумпиран няма ?
08:19 07.10.2025
12 миме
08:31 07.10.2025
13 ДАЙ щото
08:32 07.10.2025
14 интересно
08:37 07.10.2025
15 водоскок
08:47 07.10.2025
16 Тези служители са помогнали на
08:48 07.10.2025
17 Крум
До коментар #1 от "Каква мярка":Много добре са направили даяджиите. Трябвало е само малко по умно да действат и като им направят пълна проверка вкл.сваляне на багажа,заради неадекватно поведение,да ги оставят те да предложат и после да ги окъпят. Като им знам мамталитета на тия англосакси със сигурност са били в поне 3 нарушения. И какво като е някакъв певец,да не държи мечката за ушите.
Коментиран от #19, #20
09:10 07.10.2025
18 Коко
09:10 07.10.2025
21 Д енациф икатор
09:15 07.10.2025
22 какво стана името ли сменихте
09:16 07.10.2025