Гледат мярката на служителите от ИААА, поискали подкуп от шофьорите на Роби Уилямс

7 Октомври, 2025 07:30 855 22

При обиск в домовете им разследващите открили и 43 000 евро и 5000 лв

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдът решава окончателно дали да остави в ареста двамата служители на ДАИ, поискали подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс. Според прокуратурата, те са получили по 200 лева и 300 евро от водачите с мотив, че тахографите на камионите са повредени.

Тъй като обвиняемите не знаели английски, използвали Google Translate, за да поискат парите. При обиск в домовете им разследващите открили и 43 000 евро и 5000 лв.

Двамата служители са уволнени, а в "Автомобилна администрация" започна вътрешна проверка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каква мярка

    21 1 Отговор
    Корумпирани наглеци на държавна служба изнудвачи ! Да си седят в ареста и максимална присъда !

    Коментиран от #3, #17

    07:33 07.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    20 2 Отговор
    С тези 500€ ни занимават
    вече цяла седмица❗
    А за онези 54 ООО ООО лв
    - ТИИИИ-ШИ-НАААА❗❗❗

    07:34 07.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Каква мярка":

    Викаш като в онази песен-
    "За кокошка (да) няма прошка,
    а за милиони (да) няма закони!"

    07:36 07.10.2025

  • 4 Ха ха ха ха ха ха

    14 0 Отговор
    И като я гледат какво, ще я мерят и теглят ли ?
    Пълен таш....театър за планктона 🤣🤣🤣

    07:40 07.10.2025

  • 5 хотел Хаяши

    13 0 Отговор
    Ше преборим корупцията...

    07:53 07.10.2025

  • 6 Стара чанта

    9 0 Отговор
    КОГА започват протестите - в защита на невинните служители, срещу които са предявени неоснователни обвинения ?!

    07:53 07.10.2025

  • 7 Опозориха България пред Света

    12 1 Отговор
    Затвор за Тази Измет
    Не всички Българи са нагли,лъжливи и крадливи като тях!!

    08:04 07.10.2025

  • 8 Ханко Брат

    10 0 Отговор
    В гърция няма дай а само Полиция
    Да ги махкат и Тука

    08:05 07.10.2025

  • 9 ДАИ в затвора

    12 0 Отговор
    Двамата и техните шефове в затвора!

    Коментиран от #11

    08:13 07.10.2025

  • 10 защо

    9 0 Отговор
    А стига де.
    Това, всички знаем, е всекидневна практика. Не може всички да сме на Роби Уилямс шофьори, та да се взимат мерки.
    Додеяхте ни. А за нас си остава същото.

    08:18 07.10.2025

  • 11 Там

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДАИ в затвора":

    и един некорумпиран няма ?

    08:19 07.10.2025

  • 12 миме

    1 2 Отговор
    много съм любопитна до кога бай ставри ше чака благо коцев,или междувременно ше му изпратат тия двамцата

    08:31 07.10.2025

  • 13 ДАЙ щото

    2 0 Отговор
    Българи юнаци-хайдути.

    08:32 07.10.2025

  • 14 интересно

    7 0 Отговор
    Какво има да се гледа.... закриване на ДАЙ и в затвора всички

    08:37 07.10.2025

  • 15 водоскок

    2 0 Отговор
    За кокошката,прошката и милионите,вече милиарди,закони ли......

    08:47 07.10.2025

  • 16 Тези служители са помогнали на

    1 0 Отговор
    Английските шофьори които са поискали да почерпят служителите

    08:48 07.10.2025

  • 17 Крум

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Каква мярка":

    Много добре са направили даяджиите. Трябвало е само малко по умно да действат и като им направят пълна проверка вкл.сваляне на багажа,заради неадекватно поведение,да ги оставят те да предложат и после да ги окъпят. Като им знам мамталитета на тия англосакси със сигурност са били в поне 3 нарушения. И какво като е някакъв певец,да не държи мечката за ушите.

    Коментиран от #19, #20

    09:10 07.10.2025

  • 18 Коко

    2 0 Отговор
    Голямо оплюване голямо чудо станало.А случая с чекмеджетата.Или то мина и замина.

    09:10 07.10.2025

  • 21 Д енациф икатор

    0 0 Отговор
    Ти п ро ст ксе ноф об и рас ист ли си? Не те притеснява рекета на мут рите, а гледаш как да си пробуташ нацистката пропаганда? Мястото на такъв отп адък е в евр азийск ото бу ни ще.

    09:15 07.10.2025

  • 22 какво стана името ли сменихте

    0 0 Отговор
    сега защо стана ИААА нали беше ДАЙ

    09:16 07.10.2025

