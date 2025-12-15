„Полицай на годината 2025”: Награждават служители и колективи с високи професионални резултати

Полицейски служители и колективи, постигнали високи професионални резултати през годината, ще бъдат отличени на церемонията „Полицай на годината 2025”, съобщиха от пресцентъра на МВР, цитирани от БТА.

В рамките на събитието е организиран търг на детски рисунки на възпитаници на Детското полицейско управление. Събраните средства ще бъдат внесени по сметката на Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР.

Церемонията е създадена и развита по инициатива на МВР и фондация „Доверие и закрила”.

Младши инспектор Мартин Нанчев взе отличието „Полицай на годината” през 2024 г.