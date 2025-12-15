Новини
„Полицай на годината 2025”: Награждават служители и колективи с високи професионални резултати

„Полицай на годината 2025": Награждават служители и колективи с високи професионални резултати

15 Декември, 2025 07:37 747 16

„Полицай на годината 2025”: Награждават служители и колективи с високи професионални резултати - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев

Полицейски служители и колективи, постигнали високи професионални резултати през годината, ще бъдат отличени на церемонията „Полицай на годината 2025”, съобщиха от пресцентъра на МВР, цитирани от БТА.

В рамките на събитието е организиран търг на детски рисунки на възпитаници на Детското полицейско управление. Събраните средства ще бъдат внесени по сметката на Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР.

Церемонията е създадена и развита по инициатива на МВР и фондация „Доверие и закрила”.

Младши инспектор Мартин Нанчев взе отличието „Полицай на годината” през 2024 г.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    18 0 Отговор
    Шефа на 5-РПУ кога ще го наградят.

    Коментиран от #5

    07:42 15.12.2025

  • 2 Крум

    22 0 Отговор
    Те ги наградиха вече с двойно увеличение на заплатите. Поливината не могат да покрият елементарни физически нормативи, а жените в нвр мислят че са на конкурс за красота,отишла да охранява протест,а косата и до кръста и червило 1см. Чудо направо. Даже се говори че полицаи от други държавите искат да работят в нашето мвр. Заплати високи за нищо работа.

    07:47 15.12.2025

  • 3 Иван С

    17 0 Отговор
    Полицай на годината е началникът на Пето районно управление в София Пламен Максимов! Всеотдаен!

    07:51 15.12.2025

  • 4 МВР служител

    23 0 Отговор
    Срамно е да се използва МВР за хранилка на нищоправници, превърнато в отдел на криминалната делта гард. Срамно е че лейтенант на организираната престъпност е бил министър. Половината служители на МВР трябва да бъдат разследвани и да връщат заплатите, ако МВР е наистина структура, която служи на България и на българските граждани.

    07:55 15.12.2025

  • 5 Как кога

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    След като го освободят под гаранция и прекратят следсвените процедури,с препоръката да заведе дело срещу България в Страсбург,за претърпяни щети,имущесвени вреди,пропуснати ползи и нарушени човешки права.

    07:55 15.12.2025

  • 6 Пенсионер на годината

    16 1 Отговор
    На заплата и пенсия, резил, вдигай пенсионната възраст, щом не са уморени от седене по бюрата

    08:01 15.12.2025

  • 7 Вярно

    8 0 Отговор
    Ли,а кужухаров включен ли е -ужас ха ха

    08:08 15.12.2025

  • 8 Кòнкурси

    13 1 Отговор
    за кви ли не "достойни", прекомерно възнаградени за абсолютно нищо държавни ми.д.ли, а държавата - WC. Гротеска! Оксиморон! Комунистически кокали от гардероба! Гавра с истински работещите, пълноценни Герои! Абе верно нема такава държава

    08:12 15.12.2025

  • 9 Ццц

    2 0 Отговор
    И тази година наградата се дава малко пресилено, но понеже я има, все някой трябва да е награден! Да вземем например един катаджия. Той е на норматив и задачата му е да глоби достатъчно хора, за да го изпълни. Значи най-псуваният ще вземе наградата, а той реално работи като шофьор на камерата в патрулката. Ако го питаш като е пътна безопасност защо не е махнал прегазеното на пътя куче, ще ти иска пожарогасител, аптечка и гражданска...

    08:25 15.12.2025

  • 10 Номинирам

    4 0 Отговор
    ...русенският Шеф...

    Коментиран от #12

    08:30 15.12.2025

  • 11 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Аз съм таксиджия 🚖 на годината 2025

    08:34 15.12.2025

  • 12 Ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Номинирам":

    Той изтрезня ли

    08:49 15.12.2025

  • 13 помощници на Г.Семерджиев

    3 0 Отговор
    Предлагаме шефът на 5-то РПУ в София за „Полицай на годината 2025” - работил е на две места човекът.....

    Коментиран от #14

    08:50 15.12.2025

  • 14 Номинират полицай на мафията

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "помощници на Г.Семерджиев":

    Хе хе хе , да не сте номинирали шефа на 5 райони в София и неговите подчинени?, нарко ръководителя на ШАЙКА ГЕРБ!

    08:56 15.12.2025

  • 15 Парпърляк

    1 0 Отговор
    Награди за корумпиран паразит на годината

    08:57 15.12.2025

  • 16 Перо

    1 0 Отговор
    След случая с 5-РПУ към СДВР е желателно да се премахне това мероприятие за даване на отличие Полицаи на годината! Имаше подобен случай и с ГДБОП

    08:57 15.12.2025

