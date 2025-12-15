„Полицай на годината 2025”: Награждават служители и колективи с високи професионални резултати

Полицейски служители и колективи, постигнали високи професионални резултати през годината, ще бъдат отличени на церемонията „Полицай на годината 2025”, съобщиха от пресцентъра на МВР, цитирани от БТА.
В рамките на събитието е организиран търг на детски рисунки на възпитаници на Детското полицейско управление. Събраните средства ще бъдат внесени по сметката на Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР.
Церемонията е създадена и развита по инициатива на МВР и фондация „Доверие и закрила”.
Младши инспектор Мартин Нанчев взе отличието „Полицай на годината” през 2024 г.
1 побърканяк
Коментиран от #5
07:42 15.12.2025
2 Крум
07:47 15.12.2025
3 Иван С
07:51 15.12.2025
4 МВР служител
07:55 15.12.2025
5 Как кога
До коментар #1 от "побърканяк":След като го освободят под гаранция и прекратят следсвените процедури,с препоръката да заведе дело срещу България в Страсбург,за претърпяни щети,имущесвени вреди,пропуснати ползи и нарушени човешки права.
07:55 15.12.2025
6 Пенсионер на годината
08:01 15.12.2025
7 Вярно
08:08 15.12.2025
8 Кòнкурси
08:12 15.12.2025
9 Ццц
08:25 15.12.2025
10 Номинирам
Коментиран от #12
08:30 15.12.2025
11 таксиджия 🚖
08:34 15.12.2025
12 Ха ха ха
До коментар #10 от "Номинирам":Той изтрезня ли
08:49 15.12.2025
13 помощници на Г.Семерджиев
Коментиран от #14
08:50 15.12.2025
14 Номинират полицай на мафията
До коментар #13 от "помощници на Г.Семерджиев":Хе хе хе , да не сте номинирали шефа на 5 райони в София и неговите подчинени?, нарко ръководителя на ШАЙКА ГЕРБ!
08:56 15.12.2025
15 Парпърляк
08:57 15.12.2025
16 Перо
08:57 15.12.2025