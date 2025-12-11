Съдът пусна под парични гаранции инспекторите от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс

Съдът пусна под парични гаранции отстранените инспектори от ДАИ - Георги Георгиев и Борис Борисов, обвинени за това, че са поискали подкупи от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София. Това съобщават от bTV.
В съдебната зала от прокуратурата поискаха постоянен арест за двамата мъже с мотива, че има достатъчно доказателства за извършеното от тях престъпление, има и записи от камери, на които се вижда как шофьорите теглят поисканите за подкуп пари.
Защитата настоя за по-лека мярка, тъй като мъжете са отстранени от длъжност и няма опасност да извършат престъпление.
В крайна сметка съдът пусна под парична гаранция от 5 000 лева и 3 000 лева двамата мъже. Сумите са в зависимост от доходите на семействата им.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сигурно
Коментиран от #9
19:54 11.12.2025
2 Сиганин
19:54 11.12.2025
3 Митко Калайджиев
19:56 11.12.2025
4 ивоп
19:57 11.12.2025
5 хъ хъ хъ
19:58 11.12.2025
6 Клати Крачолов
20:01 11.12.2025
7 Спецназ
десетки хиляди за условна никой не му е интересно!
НАШЕТО Правосъдие ЗНАЕ как да занулява такива до 0!
РЕАЛНАТА Присъда за тези ГНИДИ вече е произнесена:
"ОТСТРАНЕНИ ОТ ДЛЪЖНОСТ"-
направо са им го н.били без да им събуват и гащите!
Маалий ЯКО загуби, Баце!
20:01 11.12.2025
8 Баш
20:02 11.12.2025
9 голям праз
До коментар #1 от "сигурно":Те, държавата ограбиха, тия взели 300 евро от ингилизите, бълха ги ухапала..
Коментиран от #12
20:02 11.12.2025
10 Тити
20:08 11.12.2025
11 Анонимен
20:08 11.12.2025
12 А бе
До коментар #9 от "голям праз":Там е работата че не тормозят само ингилизите. Заради тия мизерници ми идва вече да се откажа от професията. Писнало ми е вече 25 г. от тях.
Коментиран от #16, #23
20:09 11.12.2025
13 ?????
Много важно.
Фанали дилърите.
А по-нататък по веригата не искат ли да разровят?
20:12 11.12.2025
14 Дудов
20:22 11.12.2025
15 боико борисов
20:30 11.12.2025
16 Действайте като англетата бе
До коментар #12 от "А бе":Имате радиостанцийй заклещят ли некой колега спирайте и бой до посиняване...какви стабилни лостове имате...мама мия става.
20:31 11.12.2025
17 Гост
Коментиран от #18
20:38 11.12.2025
18 Ами защото
До коментар #17 от "Гост":Иванчева отказа да бъде корупционерка и я вкараха за назидание на непослушните.
20:45 11.12.2025
19 Национална политика
20:46 11.12.2025
20 Делян Борисов
20:52 11.12.2025
21 Разбойко
20:53 11.12.2025
22 Корумпирали ги
21:00 11.12.2025
23 Много просто
До коментар #12 от "А бе":Бъди изряден и няма да имаш проблеми.
21:13 11.12.2025