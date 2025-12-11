Съдът пусна под парични гаранции инспекторите от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс

Съдът пусна под парични гаранции отстранените инспектори от ДАИ - Георги Георгиев и Борис Борисов, обвинени за това, че са поискали подкупи от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София. Това съобщават от bTV.

В съдебната зала от прокуратурата поискаха постоянен арест за двамата мъже с мотива, че има достатъчно доказателства за извършеното от тях престъпление, има и записи от камери, на които се вижда как шофьорите теглят поисканите за подкуп пари.

Защитата настоя за по-лека мярка, тъй като мъжете са отстранени от длъжност и няма опасност да извършат престъпление.

В крайна сметка съдът пусна под парична гаранция от 5 000 лева и 3 000 лева двамата мъже. Сумите са в зависимост от доходите на семействата им.