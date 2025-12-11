Новини
Съдът пусна под парични гаранции инспекторите от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс

Съдът пусна под парични гаранции инспекторите от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс

11 Декември, 2025 19:45

В съдебната зала от прокуратурата поискаха постоянен арест за двамата мъже с мотива, че има достатъчно доказателства за извършеното от тях престъпление, има и записи от камери, на които се вижда как шофьорите теглят поисканите за подкуп пари.

Мария Атанасова

Съдът пусна под парични гаранции отстранените инспектори от ДАИ - Георги Георгиев и Борис Борисов, обвинени за това, че са поискали подкупи от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София. Това съобщават от bTV.

В съдебната зала от прокуратурата поискаха постоянен арест за двамата мъже с мотива, че има достатъчно доказателства за извършеното от тях престъпление, има и записи от камери, на които се вижда как шофьорите теглят поисканите за подкуп пари.

Защитата настоя за по-лека мярка, тъй като мъжете са отстранени от длъжност и няма опасност да извършат престъпление.

В крайна сметка съдът пусна под парична гаранция от 5 000 лева и 3 000 лева двамата мъже. Сумите са в зависимост от доходите на семействата им.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сигурно

    18 1 Отговор
    След Новата Година пак ще са на работа !

    Коментиран от #9

    19:54 11.12.2025

  • 2 Сиганин

    11 1 Отговор
    кой крадне повече бу гарете или сиганете

    19:54 11.12.2025

  • 3 Митко Калайджиев

    10 0 Отговор
    Ако друго немааа, пиии една вода студенаа...

    19:56 11.12.2025

  • 4 ивоп

    19 0 Отговор
    Те тия пари за 2-3 дена ги изкарват. Такива личности се уволняват дисциплинарно, и им се забранява повече да упражняват подобна дейност. ...български съдии...

    19:57 11.12.2025

  • 5 хъ хъ хъ

    11 1 Отговор
    Сега да им вдигнат и заплатите с поне 50% И да им изплатят обезщетение за нанесени морални щети. Нещастници.

    19:58 11.12.2025

  • 6 Клати Крачолов

    14 0 Отговор
    Аман от агенции и агенциики!

    20:01 11.12.2025

  • 7 Спецназ

    5 0 Отговор
    Онова дето след 1 година размотаване и още плащания със
    десетки хиляди за условна никой не му е интересно!
    НАШЕТО Правосъдие ЗНАЕ как да занулява такива до 0!

    РЕАЛНАТА Присъда за тези ГНИДИ вече е произнесена:

    "ОТСТРАНЕНИ ОТ ДЛЪЖНОСТ"-
    направо са им го н.били без да им събуват и гащите!

    Маалий ЯКО загуби, Баце!

    20:01 11.12.2025

  • 8 Баш

    13 0 Отговор
    престъпниците , в чиито домове намериха десетки хиляди евро и лева , навън , а такива за дреболии или невинни по арестите ! Тези наглеци отнемат документите на шофьорите и ги изпращат до банкомат сред нощ да им теглят определената от тях сума . Чак когато я получават им връщат паспортите и свободата .

    20:02 11.12.2025

  • 9 голям праз

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "сигурно":

    Те, държавата ограбиха, тия взели 300 евро от ингилизите, бълха ги ухапала..

    Коментиран от #12

    20:02 11.12.2025

  • 10 Тити

    2 0 Отговор
    Така е нас за корупция домашен арест или условна присъда

    20:08 11.12.2025

  • 11 Анонимен

    2 0 Отговор
    Вземат от този който има

    20:08 11.12.2025

  • 12 А бе

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "голям праз":

    Там е работата че не тормозят само ингилизите. Заради тия мизерници ми идва вече да се откажа от професията. Писнало ми е вече 25 г. от тях.

    Коментиран от #16, #23

    20:09 11.12.2025

  • 13 ?????

    4 0 Отговор
    Ха ха.
    Много важно.
    Фанали дилърите.
    А по-нататък по веригата не искат ли да разровят?

    20:12 11.12.2025

  • 14 Дудов

    3 0 Отговор
    Корупцията в Бг никога няма да умре.Само сумите ще се променят

    20:22 11.12.2025

  • 15 боико борисов

    4 0 Отговор
    боклуци гладни шпинги искат да се крият като мишки тез подлоги пеевски ноооооо обръча се свива ииииии шишон го чака коледа а бе хора вярвате ли че тоя глиган може да е толкова велик я се замислете кои го крепи я стига с тез глупости

    20:30 11.12.2025

  • 16 Действайте като англетата бе

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "А бе":

    Имате радиостанцийй заклещят ли некой колега спирайте и бой до посиняване...какви стабилни лостове имате...мама мия става.

    20:31 11.12.2025

  • 17 Гост

    5 0 Отговор
    Защо Иванчева не я пуснаха така, а тези ги пускат?

    Коментиран от #18

    20:38 11.12.2025

  • 18 Ами защото

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    Иванчева отказа да бъде корупционерка и я вкараха за назидание на непослушните.

    20:45 11.12.2025

  • 19 Национална политика

    3 0 Отговор
    Даже много дълго бяха затворени в кУрумпираната територия. Няма такова нещо и в африканските държави.

    20:46 11.12.2025

  • 20 Делян Борисов

    3 0 Отговор
    Щом са невинни значи ще получат коледни бонуси

    20:52 11.12.2025

  • 21 Разбойко

    1 0 Отговор
    А Белене е хубаво място. Жалко че го закриха

    20:53 11.12.2025

  • 22 Корумпирали ги

    2 0 Отговор
    Аз все още не мога да си обясня, как българите не задържаха шофьорите, че са дали подкуп на български дАржавни некорумпирани органи.

    21:00 11.12.2025

  • 23 Много просто

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "А бе":

    Бъди изряден и няма да имаш проблеми.

    21:13 11.12.2025

