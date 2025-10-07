Съдийската колегия на ВСС се събира на редовно заседание

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на редовно заседание след началото на скандала между ВКС и изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. В писмена позиция от държавното обвинение напомниха, че Сарафов застана начело на държавното обвинение след решение на Прокурорската колегия.
Кадровиците в нея твърдят, че той е в заварено положение и за него не се отнася промяната в Закона за съдебната власт, според която може да остане начело на прокуратурата само 6 месеца. Съдийската колегия обаче не е съгласна с това тълкуване. Те напомниха, че в същата ситуация е председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, който след края на мандата си също е изпълняващ функциите. Ето защо са готови да дискутират кой да заеме поста до избора на титуляр.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 един БЪЛГАРИН
В края на краищата имаме цели ПЕТ премиера, така че кво е една прокуратура повече?
Имахме два синода, две ДПС-та, по две от какво ли не. Две БСП-та, две СДС-та, защото не може едното да е по-синьо от другото.
Два профсъюза, два патриарха, по две медийни истерии едновременно.
И сега - две прокуратури, що не.
Едната ще бъде „наистина независима“, другата - „истински независима, заклеем се“™ и ще се занимават само с интриги една срещу друга, изобщо няма да работят друго.
08:25 07.10.2025
2 си дзън
08:25 07.10.2025
3 Вашето мнение
08:27 07.10.2025
4 там
08:35 07.10.2025
5 Мислещ
Очаква се бум на професията "Надзирател".
Коментиран от #7
08:37 07.10.2025
6 Бачкатор
08:48 07.10.2025
7 си дзън
До коментар #5 от "Мислещ":Избираш Възраждане - получаваш Путин и мизерия
08:49 07.10.2025
8 Гост
08:55 07.10.2025
9 Халифакс
09:02 07.10.2025
10 Храните тежки престъпници ВСС
09:04 07.10.2025