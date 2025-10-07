Новини
България »
Съдийската колегия на ВСС се събира на редовно заседание

Съдийската колегия на ВСС се събира на редовно заседание

7 Октомври, 2025 08:23 554 10

  • заседание-
  • съдийска колегия-
  • всс

В писмена позиция от държавното обвинение напомниха, че Сарафов застана начело на държавното обвинение след решение на Прокурорската колегия

Съдийската колегия на ВСС се събира на редовно заседание - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на редовно заседание след началото на скандала между ВКС и изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. В писмена позиция от държавното обвинение напомниха, че Сарафов застана начело на държавното обвинение след решение на Прокурорската колегия.

Кадровиците в нея твърдят, че той е в заварено положение и за него не се отнася промяната в Закона за съдебната власт, според която може да остане начело на прокуратурата само 6 месеца. Съдийската колегия обаче не е съгласна с това тълкуване. Те напомниха, че в същата ситуация е председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, който след края на мандата си също е изпълняващ функциите. Ето защо са готови да дискутират кой да заеме поста до избора на титуляр.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 един БЪЛГАРИН

    6 0 Отговор
    Очаквам скоро да имаме ДВЕ прокуратури.
    В края на краищата имаме цели ПЕТ премиера, така че кво е една прокуратура повече?
    Имахме два синода, две ДПС-та, по две от какво ли не. Две БСП-та, две СДС-та, защото не може едното да е по-синьо от другото.
    Два профсъюза, два патриарха, по две медийни истерии едновременно.
    И сега - две прокуратури, що не.
    Едната ще бъде „наистина независима“, другата - „истински независима, заклеем се“™ и ще се занимават само с интриги една срещу друга, изобщо няма да работят друго.

    08:25 07.10.2025

  • 2 си дзън

    2 0 Отговор
    А дано се саморазпусне съдийската колегия на ВСС и цялото ВСС, ама надали

    08:25 07.10.2025

  • 3 Вашето мнение

    5 0 Отговор
    Невежа съм в тази област, но все си мисля, че съдът е правораздаващ орган, а прокуратурата е обвинител. Не би ли трябвало в такъв случай всички от тази прокурорска колегия да бъдат незабавно арестувани заради несъобразяване със съдебни решения.

    08:27 07.10.2025

  • 4 там

    0 0 Отговор
    А как желая един Ескендер да падне

    08:35 07.10.2025

  • 5 Мислещ

    3 0 Отговор
    Време е за Възраждане и преосноваване на българската държава.

    Очаква се бум на професията "Надзирател".

    Коментиран от #7

    08:37 07.10.2025

  • 6 Бачкатор

    4 0 Отговор
    Тия са като Кошлуков, взимат десетки хиляди заплати, а не могат да свършат работа за пет стотинки.

    08:48 07.10.2025

  • 7 си дзън

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Мислещ":

    Избираш Възраждане - получаваш Путин и мизерия

    08:49 07.10.2025

  • 8 Гост

    2 0 Отговор
    Много гнусни Б"о"к"л"у"ц"и са тия от всс. Повръща ми се от подобни ф"ъ"ш"к"и"и

    08:55 07.10.2025

  • 9 Халифакс

    2 0 Отговор
    Колкото има полза от депутатите в Народното събрание, толкова има и от тия.

    09:02 07.10.2025

  • 10 Храните тежки престъпници ВСС

    2 0 Отговор
    Съдия Гошев от Дупница се занимава с убийства и изтезания на хора в региона , заедно с полицейски инспектори!

    09:04 07.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове