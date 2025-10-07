Новини
България »
Ще има ли решение за кризата с боклука в София

Ще има ли решение за кризата с боклука в София

7 Октомври, 2025 08:52 455 3

  • криза-
  • боклук-
  • софия

Днес кметът на столицата Васил Терзиев и заместникът му по екология Надежда Бобчева ще бъдат изслушани от Столичния общински съвет, след като през уикенда изтече договорът за почистване в районите „Красно село“ и „Люлин“

Ще има ли решение за кризата с боклука в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кризата със сметоизвозването в София навлиза в третия си ден. Днес кметът на столицата Васил Терзиев и заместникът му по екология Надежда Бобчева ще бъдат изслушани от Столичния общински съвет, след като през уикенда изтече договорът за почистване в районите „Красно село“ и „Люлин“.

Почистването там временно е поето от общинското дружество „София Еко строй“, но натрупаните отпадъци по улиците продължават да предизвикват недоволство сред жителите.

Квартал „Белите брези“ – един от засегнатите райони. По основните булеварди контейнерите са почистени, но в междублоковите пространства положението остава критично.

Общинският съветник от „Демократична България“ Димитър Петров коментира, че кризата е следствие от отказа на Столичната община да приеме 10 пъти по-високи цени за сметоизвозване, предложени от фирмите:

„Вярвам, че до средата на следващата седмица ситуацията ще бъде овладяна и тази тема ще остане в миналото“, каза Петров.

Той обясни, че обществената поръчка е обявена още през март, но процедурата е забавена от Агенцията по обществени поръчки с три месеца, въпреки че по закон срокът е две седмици.

От БСП обаче са категорични, че кризата е резултат от забавени решения на кмета. Общинският съветник Еньо Савов заяви, че от самото начало левицата е предлагала по-голяма част от районите да бъдат поверени на общинското дружество:

„То трябваше да бъде укрепено навреме, за да поеме повече райони и да се прекрати зависимостта от частни фирми с неясни собственици и интереси.“

Кризисната организация на сметоизвозването е в сила до 19 октомври, но няма единно мнение дали дотогава проблемът ще бъде решен.

Димитър Петров смята, че ситуацията ще се нормализира в рамките на 7–10 дни, докато Енчо Савов прогнозира задълбочаване на проблема, тъй като скоро изтичат договорите и в други зони на града.

„Кметът иска гражданите да проявят търпение, но вместо това трябва да даде ясни решения“, посочи Савов.

Днес на заседанието на Столичния общински съвет се очаква кметът Васил Терзиев да представи план за действие за справяне с кризата и осигуряване на редовно сметоизвозване.

Предстои да стане ясно дали общинското дружество ще получи допълнителен ресурс и какви ще бъдат дългосрочните решения за чистотата на столицата.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тото 1 и Тото 2

    1 0 Отговор
    Ако отидете в Неапол например , ще видите какво се нарича БОКЛУК на купчини и мръсотия !

    09:01 07.10.2025

  • 3 Трол

    0 0 Отговор
    Смяна на кмет е единственото работещо решение.

    09:17 07.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове