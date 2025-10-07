Новини
Няма опасност от наводнения в Пловдивска област

7 Октомври, 2025 09:50, обновена 7 Октомври, 2025 09:50 493 8

  • пловдив-
  • наводнения

Най-много валежи в Пловдивско се очакват в общините Кричим, Първомай, Садово и Родопи

Няма опасност от наводнения в Пловдивска област - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма опасност от наводнения в Пловдивска област - една от 10-те, за които е обявен оранжев код, стана ясно на извънредно заседание на Областния кризисен щаб.

Най-много валежи в Пловдивско се очакват в общините Кричим, Първомай, Садово и Родопи.

Въведени са дежурства при необходимост от реакция, заяви областният управител Христина Янчева.

А по данни на Басейнова дирекция нивата на реките и язовирите са далеч от критичната точка и населените места не са застрашени.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    1 3 Отговор
    ще се издавите беБОКЛУЦИ демократични

    09:51 07.10.2025

  • 5 Ако не са издадени разрешителни за

    1 0 Отговор
    строеж в руслото на река Марица - няма опаснос от наводнения !

    09:59 07.10.2025

  • 7 оня с коня

    0 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    10:28 07.10.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    10:29 07.10.2025

