Няма опасност от наводнения в Пловдивска област - една от 10-те, за които е обявен оранжев код, стана ясно на извънредно заседание на Областния кризисен щаб.
Най-много валежи в Пловдивско се очакват в общините Кричим, Първомай, Садово и Родопи.
Въведени са дежурства при необходимост от реакция, заяви областният управител Христина Янчева.
А по данни на Басейнова дирекция нивата на реките и язовирите са далеч от критичната точка и населените места не са застрашени.
1 оня с коня
09:51 07.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ако не са издадени разрешителни за
09:59 07.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 оня с коня
10:28 07.10.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH
10:29 07.10.2025