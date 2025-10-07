Няма опасност от наводнения в Пловдивска област - една от 10-те, за които е обявен оранжев код, стана ясно на извънредно заседание на Областния кризисен щаб.

Най-много валежи в Пловдивско се очакват в общините Кричим, Първомай, Садово и Родопи.

Въведени са дежурства при необходимост от реакция, заяви областният управител Христина Янчева.

А по данни на Басейнова дирекция нивата на реките и язовирите са далеч от критичната точка и населените места не са застрашени.