Азиатски инвеститори проявяват интерес към "Тракия - икономическа зона"

Инвестициите в Тракия икономическа зона се увеличават. И тази година в района са привлечени високотехнологични производства, което подпомага и за развитието на образователната ни система, както и за внедряването на редица иновации. Тази година към най-големия индустриален проект в Източна Европа, интерес проявяват и редица азиатски инвеститори, изброи БНТ.
Над 19 милиона лева са вложени в новооткрития завод за алуминиеви компоненти за автомобилостроенето на китайска компания. А японска фирма вече строи предприятие за опаковки. Преговаря се и с южнокорейски инвеститор.
Пламен Панчев, изпълнителен директор на "Тракия - икономическа зона": "За нас наистина вълната е азиатска. Когато виждаме перспектива в продължение на тези инвестиции, ние сме едни умерени оптимисти и за следващата година."
В момента голям германски индустриален конгломерат обмисля възможностите за изграждане на производство, свързано с аерокосмическата индустрия. Това обаче може да стане само с висококвалифицирани кадри.
Пламен Панчев, изпълнителен директор на "Тракия - икономическа зона": "Това е битката ни за таланти и това е успехът, който имаме в завръщане на кадри от Западна Европа и от Америка, които успяха там да добият сериозна квалификация, но вече могат да намерят реализация в тези високотехнологични производства."
Развитието на зоната е и в изграждането на логистични центрове. Те ще подпомагат връзките на компаниите, които работят тук. Българска компания е инвестирала 45 милиона лева край Пловдив, за да развива дейността си.
Антон Войнов, търговски директор: "Тази година тя е ключова за нас, за нашия бизнес, ние отворихме нова логистична база, която да подпомага бизнеса ни за следващите години, не само в България и в чужбина."
Компанията смята региона за благоприятен за бизнеса, тъй като през последните 5 години е успяла да удвои оборота от продажби.
1 Директора👨✈️
10:09 04.01.2026
2 Тик- Ток
Коментиран от #7
10:12 04.01.2026
3 Факт
10:13 04.01.2026
4 Винету
Коментиран от #6
10:18 04.01.2026
5 Защо
Коментиран от #8
10:22 04.01.2026
6 Оракула от Делфи
До коментар #4 от "Винету":Инвеститора азиатец ,получава услугата "Ол Инклузив" , първо
ще му "намерят" терен , след това Банка,работници ,полицай и Прокурор
който да ги пази и министър, който да вземе подкупите,
Човек в" НАП" който да контролира оборота дали е в съответсва с подкупите в Държавата, в личен план разбира се , любовница или жена , за да има тотален контрол над фирмата !!!
И накрая за изпроводяк , инвеститора ако е много богат ,
се запознава с прочутите в България днес Шиши и Банкера "Братя Миладинови" , за да се знае, кой е" уредил нещата"???
10:38 04.01.2026
7 тик так
До коментар #2 от "Тик- Ток":и аспухати е обща зона
Коментиран от #9
10:42 04.01.2026
8 ивицатати Гаza
До коментар #5 от "Защо":държи ли още
10:44 04.01.2026
9 Бррп
До коментар #7 от "тик так":Щеше да е по-забавно, ако го беше написал грамотно
10:52 04.01.2026