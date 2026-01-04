Азиатски инвеститори проявяват интерес към "Тракия - икономическа зона"

Инвестициите в Тракия икономическа зона се увеличават. И тази година в района са привлечени високотехнологични производства, което подпомага и за развитието на образователната ни система, както и за внедряването на редица иновации. Тази година към най-големия индустриален проект в Източна Европа, интерес проявяват и редица азиатски инвеститори, изброи БНТ.

Над 19 милиона лева са вложени в новооткрития завод за алуминиеви компоненти за автомобилостроенето на китайска компания. А японска фирма вече строи предприятие за опаковки. Преговаря се и с южнокорейски инвеститор.

Пламен Панчев, изпълнителен директор на "Тракия - икономическа зона": "За нас наистина вълната е азиатска. Когато виждаме перспектива в продължение на тези инвестиции, ние сме едни умерени оптимисти и за следващата година."

В момента голям германски индустриален конгломерат обмисля възможностите за изграждане на производство, свързано с аерокосмическата индустрия. Това обаче може да стане само с висококвалифицирани кадри.

Пламен Панчев, изпълнителен директор на "Тракия - икономическа зона": "Това е битката ни за таланти и това е успехът, който имаме в завръщане на кадри от Западна Европа и от Америка, които успяха там да добият сериозна квалификация, но вече могат да намерят реализация в тези високотехнологични производства."

Развитието на зоната е и в изграждането на логистични центрове. Те ще подпомагат връзките на компаниите, които работят тук. Българска компания е инвестирала 45 милиона лева край Пловдив, за да развива дейността си.

Антон Войнов, търговски директор: "Тази година тя е ключова за нас, за нашия бизнес, ние отворихме нова логистична база, която да подпомага бизнеса ни за следващите години, не само в България и в чужбина."

Компанията смята региона за благоприятен за бизнеса, тъй като през последните 5 години е успяла да удвои оборота от продажби.