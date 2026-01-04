Новини
Азиатски инвеститори проявяват интерес към "Тракия - икономическа зона"

4 Януари, 2026 10:04 711 9

  • тракия-икономическа зона-
  • пловдив-
  • инвеститори-
  • азия-
  • китай-
  • япония-
  • южна корея

Над 19 милиона лева са вложени в новооткрития завод за алуминиеви компоненти за автомобилостроенето на китайска компания

Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Инвестициите в Тракия икономическа зона се увеличават. И тази година в района са привлечени високотехнологични производства, което подпомага и за развитието на образователната ни система, както и за внедряването на редица иновации. Тази година към най-големия индустриален проект в Източна Европа, интерес проявяват и редица азиатски инвеститори, изброи БНТ.

Над 19 милиона лева са вложени в новооткрития завод за алуминиеви компоненти за автомобилостроенето на китайска компания. А японска фирма вече строи предприятие за опаковки. Преговаря се и с южнокорейски инвеститор.

Пламен Панчев, изпълнителен директор на "Тракия - икономическа зона": "За нас наистина вълната е азиатска. Когато виждаме перспектива в продължение на тези инвестиции, ние сме едни умерени оптимисти и за следващата година."

В момента голям германски индустриален конгломерат обмисля възможностите за изграждане на производство, свързано с аерокосмическата индустрия. Това обаче може да стане само с висококвалифицирани кадри.

Пламен Панчев, изпълнителен директор на "Тракия - икономическа зона": "Това е битката ни за таланти и това е успехът, който имаме в завръщане на кадри от Западна Европа и от Америка, които успяха там да добият сериозна квалификация, но вече могат да намерят реализация в тези високотехнологични производства."

Развитието на зоната е и в изграждането на логистични центрове. Те ще подпомагат връзките на компаниите, които работят тук. Българска компания е инвестирала 45 милиона лева край Пловдив, за да развива дейността си.

Антон Войнов, търговски директор: "Тази година тя е ключова за нас, за нашия бизнес, ние отворихме нова логистична база, която да подпомага бизнеса ни за следващите години, не само в България и в чужбина."

Компанията смята региона за благоприятен за бизнеса, тъй като през последните 5 години е успяла да удвои оборота от продажби.


Пловдив / България
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Директора👨‍✈️

    2 5 Отговор
    Да, инвеститорите ще минават под Стара планина по трите тунела, които Кирил Петков построи и по 5-те мостта на дунава. Ще ползват и канала от Русе до Варна! А работна ръка - от Азия. В Пловдивско има оризови полета.

    10:09 04.01.2026

  • 2 Тик- Ток

    2 3 Отговор
    Тракия икономическа зона не се разглежда като българска територия ,защото вече е включена администрирането на същата зона в Турция и Гърция

    Коментиран от #7

    10:12 04.01.2026

  • 3 Факт

    0 1 Отговор
    Непременно ще ги посетим!

    10:13 04.01.2026

  • 4 Винету

    3 1 Отговор
    Първо такса чекмеджета.

    Коментиран от #6

    10:18 04.01.2026

  • 5 Защо

    0 1 Отговор
    Има магистрала и Източна Румелия се развива икономически. Княжество България (северна българия) кога ще има магистрала? Заради Украйна екстрено строите магистрала Русе - Гърция.

    Коментиран от #8

    10:22 04.01.2026

  • 6 Оракула от Делфи

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Винету":

    Инвеститора азиатец ,получава услугата "Ол Инклузив" , първо
    ще му "намерят" терен , след това Банка,работници ,полицай и Прокурор
    който да ги пази и министър, който да вземе подкупите,
    Човек в" НАП" който да контролира оборота дали е в съответсва с подкупите в Държавата, в личен план разбира се , любовница или жена , за да има тотален контрол над фирмата !!!
    И накрая за изпроводяк , инвеститора ако е много богат ,
    се запознава с прочутите в България днес Шиши и Банкера "Братя Миладинови" , за да се знае, кой е" уредил нещата"???

    10:38 04.01.2026

  • 7 тик так

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тик- Ток":

    и аспухати е обща зона

    Коментиран от #9

    10:42 04.01.2026

  • 8 ивицатати Гаza

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Защо":

    държи ли още

    10:44 04.01.2026

  • 9 Бррп

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "тик так":

    Щеше да е по-забавно, ако го беше написал грамотно

    10:52 04.01.2026

