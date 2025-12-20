Новини
Картините на Сияна станаха част от коледната украса в Пловдив

20 Декември, 2025 15:05 760

Сияна е тук. С изкуството си, с добротата си, с онова, което не може да бъде отнето

Картините на Сияна станаха част от коледната украса в Пловдив - 1
Снимка: Фейсбук
Факти Факти

Бащата на загиналата Сияна – Николай Попов – съобщи в социалните мрежи, че изложбата с картините на дъщеря му вече е част от коледната украса на Градската градина в Пловдив.

„Сред светлините, сред хората, сред детския смях – Сияна е тук. С изкуството си, с добротата си, с онова, което не може да бъде отнето“, написа той, като определи Коледа като време за светлина и сподели, че за него Сияна остава символ на тази светлина.

Картините са подредени като част от празничната атмосфера в центъра на града и могат да бъдат видени от всички жители и гости на Пловдив през коледните дни.


