Протест заради опасни мантинели блокира Околовръстното в Пловдив

12 Декември, 2025 18:48 294 1

  • пловдив-
  • протест-
  • околовръстното-
  • мантинели

След трагедията с три жертви в Пловдив: Започна спешно обследване на Околовръстното на града

Протест заради опасни мантинели блокира Околовръстното в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Жители на Пловдив организираха протест със заявка за блокада на Околовръстния път. Протестиращите се събраха на мястото, където преди две седмици тежка катастрофа отне живота на трима души от едно семейство, включително 14-годишно момче. Според недоволните именно поставените мантинели са допринесли за трагедията, като вместо да предпазват, създават допълнителна опасност.

До акцията се стигна след ултиматумът на гражданите в двуседмичен срок на Агенция „Пътна инфраструктура“ да се премахнат спорните оградни съоръжения, но действия не последвали. По думите им над 9 000 души вече са се подписали в подкрепа на искането, а подписката е внесена в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Протестиращите настояват и за конкретни срокове, в които Околовръстният път ще бъде реално разширен. Междувременно АПИ е предложила два временни варианта – частично изместване на мантинелите там, където е възможно, или намаляване на скоростта до 50 км/ч. Окончателното решение трябва да бъде взето съвместно от кметовете на общините и гражданите.

Присъстващите на протеста обаче са категорични: искат незабавно премахване на мантинелите и отказват компромисни варианти. Очаква се блокадата да започне всеки момент, като на мястото вече се събират десетки хора, готови да затворят ключовия пътен участък.


  • 1 АПИ много ПАПИ

    0 0 Отговор
    Само се чудя защо по магистрала Тракия сменят здрави мантинели ,а тиривете които са отнесли мантинелите стоят си намачкани ,и никой не ги пипа !!!

    18:54 12.12.2025

