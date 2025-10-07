„Да, България“: МВР да изнесе данни за разследването на палежа на турските камиони

„Да, България“ настоява за оповестяване на информация относно разследването на палежите на камиони, собственост на турска фирма, кандидатствала по поръчката за боклука на София. Мълчанието на институциите по случая идва на фона на криза с боклука, предизвикана от мафиотски похвати и опити за рекет спрямо общината и изпълнители по обществени поръчки.

Това се посочва в официална позиция на "Да, България'.

Призоваваме министъра на вътрешните работи незабавно да изиска от наблюдаващия прокурор предоставяне на информация пред медиите за хода на разследването на палежите на камиони.

„Да, България“ ще следи внимателно действията на МВР и прокуратурата. Ако публичност отново не бъде осигурена, ще настояваме за изслушване на министъра на вътрешните работи в Народното събрание.

Заявяваме, че престъпният натиск срещу общината и изпълнителите по обществени поръчки няма да бъде толериран и ще срещне твърдата ни съпротива – нашата и на софиянци. Кметът Терзиев има пълната ни подкрепа във войната срещу мафиотското изнудване!