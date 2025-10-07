„Да, България“: МВР да изнесе данни за разследването на палежа на турските камиони

„Да, България“ настоява за оповестяване на информация относно разследването на палежите на камиони, собственост на турска фирма, кандидатствала по поръчката за боклука на София. Мълчанието на институциите по случая идва на фона на криза с боклука, предизвикана от мафиотски похвати и опити за рекет спрямо общината и изпълнители по обществени поръчки.
Това се посочва в официална позиция на "Да, България'.
Призоваваме министъра на вътрешните работи незабавно да изиска от наблюдаващия прокурор предоставяне на информация пред медиите за хода на разследването на палежите на камиони.
„Да, България“ ще следи внимателно действията на МВР и прокуратурата. Ако публичност отново не бъде осигурена, ще настояваме за изслушване на министъра на вътрешните работи в Народното събрание.
Заявяваме, че престъпният натиск срещу общината и изпълнителите по обществени поръчки няма да бъде толериран и ще срещне твърдата ни съпротива – нашата и на софиянци. Кметът Терзиев има пълната ни подкрепа във войната срещу мафиотското изнудване!
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #23
15:07 07.10.2025
2 Сила
15:07 07.10.2025
3 Данито
Коментиран от #4
15:09 07.10.2025
4 ИПИЛИРА СИ /Д/
До коментар #3 от "Данито":НОЩА Е НЕГОВА.
15:12 07.10.2025
5 Мирчо Шопарчето
15:13 07.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тия
15:14 07.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пътя за София
15:16 07.10.2025
10 Цитат
15:18 07.10.2025
11 Цитат
По всички показатели въпросната фирма е свързана с всички десни ръце на Таки - Ами, Къро и негови съдружници, каза съпредседателят на Да, БГ Божидар Божанов:
"Фирмата е прехвърлена преди няколко месеца на своя управител, който сега е собственик, така че връзката е абсолютно очевидна. Най-голямата турска фирма няма да се откаже, ако не знае, че зад Таки стои държавата, която в момента се управлява от Пеевски."
15:19 07.10.2025
12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
Коментиран от #14
15:20 07.10.2025
13 Цитат
15:20 07.10.2025
14 Незабавно!!
До коментар #12 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Борисов и Пеевски да отиват да ринат боклука!
15:21 07.10.2025
15 Ирония
Ако беше някоя дреболия свързана сПП-ДБ досега да са оревали орталъка !!
15:23 07.10.2025
16 Възpожденец 🇧🇬
Междувременно София тъне в боклуци, защото мутрата Христофòрос Аманатѝдис-Таки реши да накаже кмета Терзиев и над МИЛИОН души заради отказа на кмета да остави на Таки столичния бюджет за извозването на сметта.
Случайно или не, и двата случая се оказват свързани с вездесъщия Делян Пеевски-Свинята. Затова няколко организации и лица призовават столичани да си изхвърляме боклука пред сградата на ДПС-Ново начало на ул. Врабча 23.
Но боклукът е само началото. Ние вече нямаме държава. Нямаме ред. Нямаме закон. Имаме само един другиго. Остава ни само правото и задължението на съпротива. На протест. На гражданско неподчинение. На бунт.
15:26 07.10.2025
17 Парадокс БГ
Мълчанието на институциите по случая с палежа на камиони на турска фирма, участвала в конкурс за почистването на София, е не само притеснително — то е опасно.
🔥 Когато конкуренцията се сплашва с огън, а изпълнителите се оттеглят от страх, не говорим просто за бизнес или политика. Говорим за мафия, която иска да държи града в страх и да източва бюджета чрез завишени оферти и липса на конкуренция.
Тези схеми се насадиха не от вчера – те са резултат от години на безконтролна власт, покровителстваща "познати" фирми и интереси. Време е това да спре.
🟩 Заставам зад кмета Васил Терзиев и всички, които отказват да се подчинят на старите модели на изнудване.
🟦 Заставам зад "Да, България" и ПП-ДБ, защото имат смелостта да кажат истината, когато други мълчат.
📢 Обществото има право да знае: – Кой подпали камионите?
– Защо МВР мълчи?
– Ще позволим ли на страха да диктува кой чисти София и срещу каква цена?
🛑 Сега не е време за мълчание. Сега е време за съпротива срещу мафията – с глас, с позиция, с действия.
15:26 07.10.2025
18 Панчо
15:31 07.10.2025
19 Истината
15:34 07.10.2025
20 българка
15:34 07.10.2025
21 Територията
15:36 07.10.2025
22 МВР да не е жълта медия?
16:10 07.10.2025
23 Еуементарен си, последния
До коментар #1 от "Последния Софиянец":До президентските избори има повече от година. Калин Стоянов ще е по-добър президент от шопарката, която засега е вице.
16:13 07.10.2025
24 777
16:23 07.10.2025