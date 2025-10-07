Новини
България »
„Да, България“: МВР да изнесе данни за разследването на палежа на турските камиони

7 Октомври, 2025 15:02 1 379 24

  • да българия-
  • палеж-
  • турски камиони-
  • турски боклукчийски камиони

Мълчанието на институциите по случая идва на фона на криза с боклука, предизвикана от мафиотски похвати и опити за рекет спрямо общината

„Да, България“: МВР да изнесе данни за разследването на палежа на турските камиони - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Да, България“ настоява за оповестяване на информация относно разследването на палежите на камиони, собственост на турска фирма, кандидатствала по поръчката за боклука на София. Мълчанието на институциите по случая идва на фона на криза с боклука, предизвикана от мафиотски похвати и опити за рекет спрямо общината и изпълнители по обществени поръчки.

Това се посочва в официална позиция на "Да, България'.

Призоваваме министъра на вътрешните работи незабавно да изиска от наблюдаващия прокурор предоставяне на информация пред медиите за хода на разследването на палежите на камиони.

„Да, България“ ще следи внимателно действията на МВР и прокуратурата. Ако публичност отново не бъде осигурена, ще настояваме за изслушване на министъра на вътрешните работи в Народното събрание.

Заявяваме, че престъпният натиск срещу общината и изпълнителите по обществени поръчки няма да бъде толериран и ще срещне твърдата ни съпротива – нашата и на софиянци. Кметът Терзиев има пълната ни подкрепа във войната срещу мафиотското изнудване!


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 20 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 7 Отговор
    Ексклузивно!ДПС Ново Начало издига Калин Стоянов за президент.

    Коментиран от #6, #23

    15:07 07.10.2025

  • 2 Сила

    22 6 Отговор
    ОПГ МВР БГ ...." Колеги не закачаме , не "топиме " аверите на Шефа от Банкя "

    15:07 07.10.2025

  • 3 Данито

    12 3 Отговор
    къде се покри ?

    Коментиран от #4

    15:09 07.10.2025

  • 4 ИПИЛИРА СИ /Д/

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Данито":

    НОЩА Е НЕГОВА.

    15:12 07.10.2025

  • 5 Мирчо Шопарчето

    8 3 Отговор
    Да, България“ ще следи внимателно действията на МВР и прокуратурата...

    15:13 07.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тия

    14 2 Отговор
    покрай боклуците да не вземат да подпалят София ?!

    15:14 07.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пътя за София

    5 5 Отговор
    КъСмета на сКофия

    15:16 07.10.2025

  • 10 Цитат

    16 3 Отговор
    "Да, БГ: Таки подпали 4 камиона на турска фирма и я отказа от конкурса за почистването на София."

    15:18 07.10.2025

  • 11 Цитат

    19 3 Отговор
    "Сред кандидатите за почистването на София е консорциум с участието на дружество, което преди е било собственост на свързваната с Христофорос Аманатидис - Таки "Новита Холдинг груп".

    По всички показатели въпросната фирма е свързана с всички десни ръце на Таки - Ами, Къро и негови съдружници, каза съпредседателят на Да, БГ Божидар Божанов:

    "Фирмата е прехвърлена преди няколко месеца на своя управител, който сега е собственик, така че връзката е абсолютно очевидна. Най-голямата турска фирма няма да се откаже, ако не знае, че зад Таки стои държавата, която в момента се управлява от Пеевски."

    15:19 07.10.2025

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    13 5 Отговор
    АДИ СЕГА БОКЛУЦИТЕ ОТ КАБИНЕТА ДА ОТИВАТ ДА РИНАТ БОКЛУКА ОТ УЛИЦИТЕ!!!

    Коментиран от #14

    15:20 07.10.2025

  • 13 Цитат

    17 3 Отговор
    "Процедурата за избиране на кандидат за почистване на София започне пролетта. По думите на Да, БГ палежът на камионите е станал преди 2 месеца на паркинг край Околовръстното на София, близо до летището. От формацията обвиняват МВР, че са бездействали." Оффнюз

    15:20 07.10.2025

  • 14 Незабавно!!

    19 3 Отговор

    До коментар #12 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Борисов и Пеевски да отиват да ринат боклука!

    15:21 07.10.2025

  • 15 Ирония

    17 4 Отговор
    МВР два месеца бездейства и мълча!
    Ако беше някоя дреболия свързана сПП-ДБ досега да са оревали орталъка !!

    15:23 07.10.2025

  • 16 Възpожденец 🇧🇬

    17 4 Отговор
    България вече не е държава, а територия във властта на банда разбойници. Съдът се произнесе, че нямаме Главен прокурор на Републиката... след което незаконно изпълняващият тази длъжност Сарафов ОТКАЗА да уважи решението на съда! Не знам дали разбирате, но това е краят на правовия ред. Щом съдът не обвързва дори съдебната власт, значи закон няма. Има узурпация. Фактическо беззаконие. Тирания.
    Междувременно София тъне в боклуци, защото мутрата Христофòрос Аманатѝдис-Таки реши да накаже кмета Терзиев и над МИЛИОН души заради отказа на кмета да остави на Таки столичния бюджет за извозването на сметта.
    Случайно или не, и двата случая се оказват свързани с вездесъщия Делян Пеевски-Свинята. Затова няколко организации и лица призовават столичани да си изхвърляме боклука пред сградата на ДПС-Ново начало на ул. Врабча 23.
    Но боклукът е само началото. Ние вече нямаме държава. Нямаме ред. Нямаме закон. Имаме само един другиго. Остава ни само правото и задължението на съпротива. На протест. На гражданско неподчинение. На бунт.

    15:26 07.10.2025

  • 17 Парадокс БГ

    20 3 Отговор
    Подкрепям категорично позицията на "Да, България"!
    Мълчанието на институциите по случая с палежа на камиони на турска фирма, участвала в конкурс за почистването на София, е не само притеснително — то е опасно.

    🔥 Когато конкуренцията се сплашва с огън, а изпълнителите се оттеглят от страх, не говорим просто за бизнес или политика. Говорим за мафия, която иска да държи града в страх и да източва бюджета чрез завишени оферти и липса на конкуренция.

    Тези схеми се насадиха не от вчера – те са резултат от години на безконтролна власт, покровителстваща "познати" фирми и интереси. Време е това да спре.

    🟩 Заставам зад кмета Васил Терзиев и всички, които отказват да се подчинят на старите модели на изнудване.
    🟦 Заставам зад "Да, България" и ПП-ДБ, защото имат смелостта да кажат истината, когато други мълчат.

    📢 Обществото има право да знае: – Кой подпали камионите?
    – Защо МВР мълчи?
    – Ще позволим ли на страха да диктува кой чисти София и срещу каква цена?

    🛑 Сега не е време за мълчание. Сега е време за съпротива срещу мафията – с глас, с позиция, с действия.

    15:26 07.10.2025

  • 18 Панчо

    16 1 Отговор
    Аз заставам зад кмета Васил Терзиев. Когато някой отказва да плаща грабителски цени и настоява за прозрачност в управлението на обществените поръчки, той защитава интереса на гражданите. Надделяването на закона и отчетността е по-важно от удобните сделки. Подкрепям действията за прекратяване на рекета и въвеждане на ясни правила — дори когато това среща яростна съпротива от чиновнически и бизнес зависимости.

    15:31 07.10.2025

  • 19 Истината

    14 1 Отговор
    Софиянци, не позволявайте на мафията и прислугващите й герб - дпс ново начало да ви "страхува" и да ви ограбва, време е да се противопоставите обединени и да подкрепите кмета Васил Терзиев, който се бори за вашите интереси - за по-нисща цена на сметоизвозването в София. Ако позволите на мафиотската сметоизвозваща фирма да ви вдигне такса смет, данъка на жилищата ви ще се повишат двойно както в Бургас!!

    15:34 07.10.2025

  • 20 българка

    4 2 Отговор
    Гузно мълчание или мълчаливо съгласие? На КОГО служат - на българския народ или на ..............!

    15:34 07.10.2025

  • 21 Територията

    4 8 Отговор
    А, защо турска фирма! Роби сте били и роби си оставате!

    15:36 07.10.2025

  • 22 МВР да не е жълта медия?

    0 3 Отговор
    МВР да не е жълта медия, че да изнася данни по желание на публиката? Наблюдаващият прокурор може да разреши нещо да се публикува и никой друг.

    16:10 07.10.2025

  • 23 Еуементарен си, последния

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    До президентските избори има повече от година. Калин Стоянов ще е по-добър президент от шопарката, която засега е вице.

    16:13 07.10.2025

  • 24 777

    0 0 Отговор
    пепейските отпадъци налазили целия интернет да спамят с подкрепа за кмета пепераст

    16:23 07.10.2025

