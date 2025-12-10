„Да, България” иска забрана НСО да охранява народните представители

Внасяме промени в Закона за национална служба за охрана, с които се забранява НСО да охранява народни представители, извън председателя на Народното събрание, така както е във всички европейски страни. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.
“Призоваваме това да бъде придвижено максимално бързо в комисии в пленарна зала. Ако не се случи между първо и второ четене на бюджета, ние ще го предложим отново, защото охраната на Пеевски трябва да бъде свалена от НСО. Тя е абсолютно нелогична, по фалшив сигнал за руското ГРУ. Охрана трябва да има само председателят на Народното събрание”, смята той.
По думите му в момента лидера на “ДПС-Ново Начало”, освен НСО, го пазят баретите от специализиран отряд за борба с тероризма, полиция, жандармерия и частна охрана.
“Напомняме на ГЕРБ, че техният лидер Бойко Борисов подписа оставката на Антон Славчев - трябва да го направят и депутатите, които се оказват доста свенливи след лидера им, или го бойкотират”, коментира Мирчев.
“Всички наши депутати са подписали, остават само депутатите на ГЕРБ”, допълни той.
По думите му няма информация друг, освен Пеевски, да има охрана. “Ще искаме становище на ДАНС и на всички служби, че отряд на руското ГРУ е влязъл в България, за да го отстранява. Знаете, че никой няма интерес, Русия никога не е била срещу Делян Пеевски”, обясни той.
Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов сподели, че очаква вотът на недоверие да бъде подкрепен от всеки, който има политически инстинкт. “Площадите в цялата страна казаха едно нещо - оставка. Подкрепата за протеста е огромна. Този вот на недоверие е вот на протеста. Хората искат Пеевски най-накрая, след толкова години, да бъде изваден от обществено-политическия живот на страната”.
“Внасяме изменение в закона за мерките с изпиране на пари, за да може санкциите по Магнитски да се прилагат спрямо него”, коментира той.
Според него машинното гласуване е начинът да няма схеми и манипулации, които са случили на последните избори. “Конституционният съд го потвърди. Трябва по всички канали Пеевски да бъде изолиран от политическата система. Това е единственият начин да бъде решена тази политическа криза, която иначе води до системна нестабилност”.
“Управляващите виждат, че доверието им се срива. Протестът е подкрепен от все повече хора, които дори да не са на улицата, изразяват своята подкрепа. Така че тази власт вече е паднала”, каза Божанов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
10:26 10.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гост
Коментиран от #11
10:28 10.12.2025
5 Боруна Лом
10:29 10.12.2025
6 Бухаааа
10:30 10.12.2025
7 Лалугер
10:31 10.12.2025
8 селяк
Коментиран от #14
10:32 10.12.2025
9 Дориана
Коментиран от #12
10:37 10.12.2025
10 А стига , бе !?
10:38 10.12.2025
11 Трол
До коментар #4 от "Гост":Защото има неприятелски сили, които искат да дестабилизират държавата.
Коментиран от #16, #26
10:39 10.12.2025
12 Гост
До коментар #9 от "Дориана":Вдигат заплатите на държавните служители за да си гарантират спокойствие. Демокрация, но останала от времето на пашите и агите..
10:39 10.12.2025
13 Атанас генерала
10:39 10.12.2025
14 Дориана
До коментар #8 от "селяк":Популисткия лозунг – „Не на омразата”звучи много нелепо, нагло и нахално от Пеевски и Борисов, които бавно и систематично унищожаваха България чрез мафия, корупция, кражби, рекети, полицейщина.
Коментиран от #17, #35
10:40 10.12.2025
15 ХАХАХА
Санкциите по Магнитски са политически. Никой не ги прилага. Това, че на вас ви се иска, не значи че е правилно. ;)
Машинното гласуване - то е полезно единствено за вас. Само машинки и кодове могат да ви вкарат в НС. То не се прилага никъде по света - с 4-5 изключения.
Изолирането от политическата система се извършва на избори.
И.... НЕ СЪМ ФЕН НА ПЕЕВСКИ, ама вие сте.... НЕМОЖАЧИ. Вашата некадърност го издигна толкова.
10:40 10.12.2025
16 Гост
До коментар #11 от "Трол":Самите тези са назначени от неприятелски сили, за да държат населението на държавата вързано и подчинено.
10:40 10.12.2025
17 Гост
До коментар #14 от "Дориана":Все едно, изнасилвачите да издигнат лозунг "не на омразата", срещу прокуратурата, която ги осъжда.
10:41 10.12.2025
18 Ььь
Коментиран от #23
10:43 10.12.2025
19 Пит
Нали в такъв случай НСО трябва да се закрие.
Функциите на НСО са да охранява държавните органи
10:43 10.12.2025
20 Значи
10:44 10.12.2025
21 Хе!
Коментиран от #36
10:45 10.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Летописец
До коментар #18 от "Ььь":Даже братушките май малко поступаха Пеевски в Дубай , когато завлече парите им за българския Южен поток от КТБ . Да видим , дали му се е разминало ?!
10:48 10.12.2025
24 ООрана държава
Коментиран от #34
10:54 10.12.2025
25 Дзън-дзън
10:56 10.12.2025
26 провинциалист
До коментар #11 от "Трол":Ами точно за това на неприятелските сили трябва да се свали охраната от НСО. Тези не са народни представители, защото народът не ги е избрал.
10:57 10.12.2025
27 Данко Харсъзина
11:00 10.12.2025
28 Прероръка
11:00 10.12.2025
29 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
11:01 10.12.2025
30 Майора
11:06 10.12.2025
31 Майора
11:06 10.12.2025
32 Виж сега,
11:08 10.12.2025
33 Промяна
11:09 10.12.2025
34 ШИШО
До коментар #24 от "ООрана държава":Като го е страх,да си пази дебелия zaдник с негови пари. Той е никой за нас.
11:10 10.12.2025
35 Промяна
До коментар #14 от "Дориана":НИЩОТО РАНО РАНО ДРАСКА ПЛАТЕНИ ОМРАЗИ СРЕЩУ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ ЗАЩО ТОВА НИЩО ОЩЕ НЕ МУ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ СЕЕ ОМРАЗА
11:12 10.12.2025
36 Ако
До коментар #21 от "Хе!":Ще го неутрализират,пазен от НСО,тогава ще плащаме с удоволствие.
11:14 10.12.2025
37 ЕДГАР КЕЙСИ
11:18 10.12.2025