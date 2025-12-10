Новини
„Да, България” иска забрана НСО да охранява народните представители

10 Декември, 2025 10:23 972 37

Охрана трябва да има само председателят на Народното събрание, смята Ивайло Мирчев

Светослава Ингилизова

Внасяме промени в Закона за национална служба за охрана, с които се забранява НСО да охранява народни представители, извън председателя на Народното събрание, така както е във всички европейски страни. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

“Призоваваме това да бъде придвижено максимално бързо в комисии в пленарна зала. Ако не се случи между първо и второ четене на бюджета, ние ще го предложим отново, защото охраната на Пеевски трябва да бъде свалена от НСО. Тя е абсолютно нелогична, по фалшив сигнал за руското ГРУ. Охрана трябва да има само председателят на Народното събрание”, смята той.

По думите му в момента лидера на “ДПС-Ново Начало”, освен НСО, го пазят баретите от специализиран отряд за борба с тероризма, полиция, жандармерия и частна охрана.

“Напомняме на ГЕРБ, че техният лидер Бойко Борисов подписа оставката на Антон Славчев - трябва да го направят и депутатите, които се оказват доста свенливи след лидера им, или го бойкотират”, коментира Мирчев.

“Всички наши депутати са подписали, остават само депутатите на ГЕРБ”, допълни той.

По думите му няма информация друг, освен Пеевски, да има охрана. “Ще искаме становище на ДАНС и на всички служби, че отряд на руското ГРУ е влязъл в България, за да го отстранява. Знаете, че никой няма интерес, Русия никога не е била срещу Делян Пеевски”, обясни той.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов сподели, че очаква вотът на недоверие да бъде подкрепен от всеки, който има политически инстинкт. “Площадите в цялата страна казаха едно нещо - оставка. Подкрепата за протеста е огромна. Този вот на недоверие е вот на протеста. Хората искат Пеевски най-накрая, след толкова години, да бъде изваден от обществено-политическия живот на страната”.

“Внасяме изменение в закона за мерките с изпиране на пари, за да може санкциите по Магнитски да се прилагат спрямо него”, коментира той.

Според него машинното гласуване е начинът да няма схеми и манипулации, които са случили на последните избори. “Конституционният съд го потвърди. Трябва по всички канали Пеевски да бъде изолиран от политическата система. Това е единственият начин да бъде решена тази политическа криза, която иначе води до системна нестабилност”.

“Управляващите виждат, че доверието им се срива. Протестът е подкрепен от все повече хора, които дори да не са на улицата, изразяват своята подкрепа. Така че тази власт вече е паднала”, каза Божанов.


  • 2 честен ционист

    9 19 Отговор
    Ако НСО не охранява народните преставители, Парламентът ще бъде закрит окончателно на първия ден.

    10:26 10.12.2025

  • 4 Гост

    24 3 Отговор
    Ако народът е доволен от представителите си, защо им е да бъдат охранявани?

    Коментиран от #11

    10:28 10.12.2025

  • 5 Боруна Лом

    7 4 Отговор
    А ДЕБЕЛОТО,, Д,, СЪГЛАСНО ЛИ Е!

    10:29 10.12.2025

  • 6 Бухаааа

    20 2 Отговор
    Без НСО без имунитет. Ето тогава ще видят народна любов.

    10:30 10.12.2025

  • 7 Лалугер

    15 1 Отговор
    Каквито сте страхливци,надали ще си го причините.Иначе замисъла е ок.

    10:31 10.12.2025

  • 8 селяк

    9 2 Отговор
    Eее и после кои ша варди " Не на омразата"???? от омразата на хората...срамота

    Коментиран от #14

    10:32 10.12.2025

  • 9 Дориана

    12 4 Отговор
    Разбира се, Полицията е купена умишлено от Пеевски и Борисов.Те са доказано провалени и вредни за България политици. Нямат място вече в политиката.

    Коментиран от #12

    10:37 10.12.2025

  • 10 А стига , бе !?

    6 4 Отговор
    Русофобът Ивайло Мирчев кога събра толкова пари , че като Баце и Шиши да плаща на собствени пазванти , да го пазят от народната любов ?

    10:38 10.12.2025

  • 11 Трол

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Защото има неприятелски сили, които искат да дестабилизират държавата.

    Коментиран от #16, #26

    10:39 10.12.2025

  • 12 Гост

    10 4 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Вдигат заплатите на държавните служители за да си гарантират спокойствие. Демокрация, но останала от времето на пашите и агите..

    10:39 10.12.2025

  • 13 Атанас генерала

    9 1 Отговор
    Да забраним да охраняват президента, да забраним да охраняват депутати ами забранете тази служба! Това е един раздут щат със големи заплати, скъпи коли, а в същото безполезен! Всеки да си наема охрана без туй заплатите ви са голени! На депутат който си върши работата си според избирателите охрана не му трябва!

    10:39 10.12.2025

  • 14 Дориана

    10 3 Отговор

    До коментар #8 от "селяк":

    Популисткия лозунг – „Не на омразата”звучи много нелепо, нагло и нахално от Пеевски и Борисов, които бавно и систематично унищожаваха България чрез мафия, корупция, кражби, рекети, полицейщина.

    Коментиран от #17, #35

    10:40 10.12.2025

  • 15 ХАХАХА

    5 8 Отговор
    Що бе, ако са без охрана Фотографа на носа - конституционен реформатор, ще може да набие Шиши ли? ХАХАХАХА.
    Санкциите по Магнитски са политически. Никой не ги прилага. Това, че на вас ви се иска, не значи че е правилно. ;)
    Машинното гласуване - то е полезно единствено за вас. Само машинки и кодове могат да ви вкарат в НС. То не се прилага никъде по света - с 4-5 изключения.
    Изолирането от политическата система се извършва на избори.
    И.... НЕ СЪМ ФЕН НА ПЕЕВСКИ, ама вие сте.... НЕМОЖАЧИ. Вашата некадърност го издигна толкова.

    10:40 10.12.2025

  • 16 Гост

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    Самите тези са назначени от неприятелски сили, за да държат населението на държавата вързано и подчинено.

    10:40 10.12.2025

  • 17 Гост

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    Все едно, изнасилвачите да издигнат лозунг "не на омразата", срещу прокуратурата, която ги осъжда.

    10:41 10.12.2025

  • 18 Ььь

    6 3 Отговор
    Всичко така, само с това "Русия никога не е била срещу Делян Пеевски" Мирчо яко излъга. Както розoвите много добре знаят, Русия принципно е срещу всеки мазен евроатлантик в Европа, а дeбeлия сега действа като пръв евроатлантик на републиката, по-голям дори и от техните най-изявени понита.

    Коментиран от #23

    10:43 10.12.2025

  • 19 Пит

    6 3 Отговор
    Глупости.
    Нали в такъв случай НСО трябва да се закрие.
    Функциите на НСО са да охранява държавните органи

    10:43 10.12.2025

  • 20 Значи

    1 5 Отговор
    Не спират да мислят само за себе си..

    10:44 10.12.2025

  • 21 Хе!

    2 6 Отговор
    Охраната от НСО не е привилегия, а тегоба, контрол и унижение за политиците! Мафията им слага НСО, за да бъдат контролирани! Те не ги охраняват, а конвоират и шпионират! Често охраната на глеми фигури извършва преврати и ги неутрализира! Садат е застрелян когато приема парада! Представете си Пеевски да бъде освободен от НСО и сам да си назначи разни мутрести охрани от пехливани!?

    Коментиран от #36

    10:45 10.12.2025

  • 23 Летописец

    3 5 Отговор

    До коментар #18 от "Ььь":

    Даже братушките май малко поступаха Пеевски в Дубай , когато завлече парите им за българския Южен поток от КТБ . Да видим , дали му се е разминало ?!

    10:48 10.12.2025

  • 24 ООрана държава

    4 2 Отговор
    Ще измислат че има заплаха срещу шиши и пак ще го вардим с държавна пара

    Коментиран от #34

    10:54 10.12.2025

  • 25 Дзън-дзън

    4 1 Отговор
    Мисля, че след само един хубав бой по мъдрата телесност на неандерталеца Мирчев планираните промени ще бъдат оттеглени тихичко - тия от ППДС са майстори на притихванията, питайте Асена за неговите осем милиарда и ще се убедите в това😉😂

    10:56 10.12.2025

  • 26 провинциалист

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    Ами точно за това на неприятелските сили трябва да се свали охраната от НСО. Тези не са народни представители, защото народът не ги е избрал.

    10:57 10.12.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Обичайните тъпотии.

    11:00 10.12.2025

  • 28 Прероръка

    2 0 Отговор
    Не е необходимо да се катерите, след като сте избрали грешната стълба!

    11:00 10.12.2025

  • 29 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 3 Отговор
    ТОВА И НИЕ ГО ИСКАМЕ ОТ МНООГО ВРЕМЕ,ЗАЩОТО НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ ДА ПЛАЩАМЕ МИЛИОНИ ЛЕВОВЕ НА МЕСЕЦ,А В СЪЩОТО ВРЕМЕ ПЕНСИОНЕРИТЕ И РАБОТЕЩИТЕ НА МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ДА ИЗНЕМОГВАТ.

    11:01 10.12.2025

  • 30 Майора

    3 1 Отговор
    Само в главите на тотално провалилите се от Партията на кеша и пудела с пачките властта е паднала! Много ви се иска , но няма да стане! По големи шарлатани и мошеници от вас няма , признайте си че тоталният провал на управление доведоха ви доведе страната до това положение!

    11:06 10.12.2025

  • 31 Майора

    3 1 Отговор
    Само в главите на тотално провалилите се от Партията на кеша и пудела с пачките властта е паднала! Много ви се иска , но няма да стане! По големи шарлатани и мошеници от вас няма , признайте си че тоталният провал на управление доведоха ви доведе страната до това положение!

    11:06 10.12.2025

  • 32 Виж сега,

    2 0 Отговор
    Мирчев,не си в положение да искаш,защото си никой . Мнозинството решава,а ти не си в него. Дали разбра?

    11:08 10.12.2025

  • 33 Промяна

    2 1 Отговор
    ПЪРХУТИТЕ ВИЕ РАБОТИТЕ САБОТЬОРИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ПРИ ТОВА БЕЗНАКАЗАНИ И ПЪЛНИНЕ ЛИЧНИТЕ СИ БАНКОВИ СМЕТКИ С ЛЕСНИ ПАРИ

    11:09 10.12.2025

  • 34 ШИШО

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "ООрана държава":

    Като го е страх,да си пази дебелия zaдник с негови пари. Той е никой за нас.

    11:10 10.12.2025

  • 35 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    НИЩОТО РАНО РАНО ДРАСКА ПЛАТЕНИ ОМРАЗИ СРЕЩУ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ ЗАЩО ТОВА НИЩО ОЩЕ НЕ МУ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ СЕЕ ОМРАЗА

    11:12 10.12.2025

  • 36 Ако

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хе!":

    Ще го неутрализират,пазен от НСО,тогава ще плащаме с удоволствие.

    11:14 10.12.2025

  • 37 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    НА СНИМКАТА : "ЕДНА ОВЯХНАЛА РОЗА" ...................... ИЛИ ПО ПРАВИЛНО ...................... "ЕДНО НАПИКАНО МУШКАТО" .................. ФАКТ !

    11:18 10.12.2025

