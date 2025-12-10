Новини
България »
"Да, България": Управляващите заглушават мобилните телефони за протеста довечера

"Да, България": Управляващите заглушават мобилните телефони за протеста довечера

10 Декември, 2025 14:11 470 7

  • да българия-
  • божидар божанов -
  • ивайло мирчев-
  • мобилни телефони-
  • ларго

Според проверката на техническите екипи, със специален хардуер се симулират фейк сим карти, които се връзват към мобилните клетки, като по този начин ги претоварват и те започват да отказват

"Да, България": Управляващите заглушават мобилните телефони за протеста довечера - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мобилният сигнал на Ларгото е заглушен или изкуствено претоварен заради протеста срещу управляващите довечера. Това обявиха от трибуната на Народното събрание в свои кратки изказвания съпредседателите на “Да, България” Божидар Божанов и Ивайло Мирчев. И призоваха премиера Росен Желязков, независимо дали има отношение към това действие, да разпореди на специалните служби да го отменят.

“Нашите екипи установиха аномалии и смущения в мобилния сигнал около Народното събрание. Ако са изкарали службите техниката, да я приберат. Искате ли да ви покажа измерванията, ако много разбирате”, каза той към зам.-председателя на парламента Костадин Ангелов, който го апострофира зад гърба, че това не е вярно.

Според проверката на техническите екипи, със специален хардуер се симулират фейк сим карти, които се връзват към мобилните клетки, като по този начин ги претоварват и те започват да отказват. Но това не е класически джамър, а по-умна технология. Сигналът за претоварването е дошъл от един от мобилните оператори, които са дошли да поставят допълнителни клетки от площада и техните експерти са били шокираха от данните, след като са пуснали своите тестове.

Ивайло Мирчев заяви от парламентарната трибуна, че това се е случвало и при двата големи протеста на Ларгото досега, но третия път довечера няма да позволят да се случи. “Сигналът в Народното събрание е по-силен отколкото отвън и това е много интересно! Няма да го оставим това по този начин. Да заглушавате сигнала, без значение дали вие знаете за това, г-н премиер, за да не могат хората да си качват довечера снимките от протеста, е пълно безобразие! И който не е толкова зависим от Пеевски, да стане и да го реши този проблем”, призова съпредседателят на “Да, България”.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    0 2 Отговор
    Управялващите пуснаха по площада бълхи и дървеници, които да хапят протестиращите.

    14:14 10.12.2025

  • 2 АКО Е ВЯРНО ТОВА

    1 1 Отговор
    МНОГО ЛОШО ИМ СЕ ПИШЕ!

    14:15 10.12.2025

  • 3 Сзо

    0 2 Отговор
    Най жалкия факт е че министъра на образованието от чалга партията е разпоредил всички училища да направят извънредни родителски срещи тази вечер.

    14:16 10.12.2025

  • 4 Оставете телефоните в къщи.

    0 0 Отговор
    Ако имате "ябълка" самсунг или друг часовник който може да прави звукови файлове, носете.
    Аз имам на запис целият протест от 1ви Декември на часовник.
    Телефоните са само тежест и ненужен риск.

    14:18 10.12.2025

  • 5 Не чакайте да сте на Протеста днес

    0 0 Отговор
    18:00, можете да сте в центъра на Столицата по рано, елате.

    14:19 10.12.2025

  • 6 Винкело

    0 0 Отговор
    Че те китайчетата продават едни устройства колкото цигарена кутия с три стърчащи антенки от тях. Захранване - две батерийки. Всичко в радиус 30 метра умира, докато е включена. Колко му е. "Службите" били...

    14:22 10.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове