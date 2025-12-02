"Да, България": Ако някой си мисли, че с оттеглянето на бюджета ще намали общественото напрежение, то много е сбъркал

Ако някой си мисли, че с оттеглянето на бюджета ще намали общественото напрежение, то много е сбъркал, защото хората разбраха, че Делян Пеевски и Бойко Борисов ги крадат. Това управление няма легитимност и трябва веднага да подаде оставка, за да отидем на избори. Има само един изход и той е отстраняването на Делян Пеевски от обществено-политическия живот на страната веднага. Ние сме готови да стигнем до края и няма да спрем дотук.
Това заявиха от "Да, България".
Българските граждани видяха, че в този парламент управляващото мнозинство е тотално пленено от Пеевски, който задължава бюджетът да заделя пари за неговите касички. Ще се борим за всеки един глас на протеста и подкрепящите го граждани. Имаме ясна програма и приоритети - санитарен кордон около Пеевски и “Ново начало”, десни икономически мерки за ограничаване на разходите и балансиран бюджет, редица законодателни инициативи и план за отпор на завладяната държава. Те не бяха подкрепени от управляващите и точно затова стигнахме дотук - заради липсата на санитарен кордон, който в крайна сметка се наложи гражданите да сложат.
Вчера беше направен опит да се опорочи протеста и за този опит са виновни действията и бездействията на МВР и министър Даниел Митов. След като стотици полицаи бяха дошли от провинцията, след като бяха ангажирани всички възможни резерви, включително отряда на баретите, липсата на полиция пред Народното събрание, пред централата на ДПС и по време на шествието говори за сценарий. Наличието на пожар в подстанция, която никога не се е запалвала, е доказателство, че е разработен ясен сюжет за опорочаване на протеста. Единственият отговорен с неадекватните си действия за това е министърът на вътрешните работи и ние ще искаме срещу него да бъдат предприети всички възможни действия. Оставката му вече дори не е предмет на разговор, защото трябваше да бъде подадена още снощи. Време е за оставка на цялото правителство.
Хора, свързани с ДПС - НН организираха провокаторите, а работата на полицията е да ги спира. Полицията просто не си свърши работата и ги остави да безчинстват на групички. Органите на реда не направиха нищо заради разпореждане на вътрешния министър Даниел Митов, превърнал се в сламеното мекере на Делян Пеевски.
Влизаме в еврозоната със замах дори при оставка на този сламен кабинет. България вече е в еврозоната и всеки може да си купи евро с Мадарския конник. Всеки, който ви плаши, че България няма да влезе в еврозоната, е политически измамник. Бойко Борисов несъмнено е най-големият политически измамник в най-новата история на страната.
