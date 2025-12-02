Новини
България »
"Да, България": Ако някой си мисли, че с оттеглянето на бюджета ще намали общественото напрежение, то много е сбъркал

"Да, България": Ако някой си мисли, че с оттеглянето на бюджета ще намали общественото напрежение, то много е сбъркал

2 Декември, 2025 15:23 812 38

  • да-
  • българия-
  • да българия-
  • протест-
  • оставка-
  • правителство-
  • бойко борисов

Хората разбраха, че Делян Пеевски и Бойко Борисов ги крадат

"Да, България": Ако някой си мисли, че с оттеглянето на бюджета ще намали общественото напрежение, то много е сбъркал - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ако някой си мисли, че с оттеглянето на бюджета ще намали общественото напрежение, то много е сбъркал, защото хората разбраха, че Делян Пеевски и Бойко Борисов ги крадат. Това управление няма легитимност и трябва веднага да подаде оставка, за да отидем на избори. Има само един изход и той е отстраняването на Делян Пеевски от обществено-политическия живот на страната веднага. Ние сме готови да стигнем до края и няма да спрем дотук.

Това заявиха от "Да, България".

Българските граждани видяха, че в този парламент управляващото мнозинство е тотално пленено от Пеевски, който задължава бюджетът да заделя пари за неговите касички. Ще се борим за всеки един глас на протеста и подкрепящите го граждани. Имаме ясна програма и приоритети - санитарен кордон около Пеевски и “Ново начало”, десни икономически мерки за ограничаване на разходите и балансиран бюджет, редица законодателни инициативи и план за отпор на завладяната държава. Те не бяха подкрепени от управляващите и точно затова стигнахме дотук - заради липсата на санитарен кордон, който в крайна сметка се наложи гражданите да сложат.

Вчера беше направен опит да се опорочи протеста и за този опит са виновни действията и бездействията на МВР и министър Даниел Митов. След като стотици полицаи бяха дошли от провинцията, след като бяха ангажирани всички възможни резерви, включително отряда на баретите, липсата на полиция пред Народното събрание, пред централата на ДПС и по време на шествието говори за сценарий. Наличието на пожар в подстанция, която никога не се е запалвала, е доказателство, че е разработен ясен сюжет за опорочаване на протеста. Единственият отговорен с неадекватните си действия за това е министърът на вътрешните работи и ние ще искаме срещу него да бъдат предприети всички възможни действия. Оставката му вече дори не е предмет на разговор, защото трябваше да бъде подадена още снощи. Време е за оставка на цялото правителство.

Хора, свързани с ДПС - НН организираха провокаторите, а работата на полицията е да ги спира. Полицията просто не си свърши работата и ги остави да безчинстват на групички. Органите на реда не направиха нищо заради разпореждане на вътрешния министър Даниел Митов, превърнал се в сламеното мекере на Делян Пеевски.

Влизаме в еврозоната със замах дори при оставка на този сламен кабинет. България вече е в еврозоната и всеки може да си купи евро с Мадарския конник. Всеки, който ви плаши, че България няма да влезе в еврозоната, е политически измамник. Бойко Борисов несъмнено е най-големият политически измамник в най-новата история на страната.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз за обратни като Асенка и Денкова негл

    18 6 Отговор
    Аз за обратни като Асенка и Денкова не гласувам. Да се знае . Да не си мислят че сме с тях.

    Коментиран от #2, #6

    15:25 02.12.2025

  • 2 Всички манипулатори да млъкнат

    11 14 Отговор

    До коментар #1 от "Аз за обратни като Асенка и Денкова негл":

    Всички манипулатори да млъкнат. Снимките са проверени със софтуер. Официално на протеста е имало около 3500 души в това число органите на реда които не са част от него. Триъгълникът на властта от Булбанк Централни хали до бившият партиен дом може да събере едва 4 000 хиляди души и то в плътни колони. Панорамните снимки показват около 3500 човека. ППДБ както винаги не могат фа съберат повече от 1000-1500 човека. Противниците на еврото от Възраждане, хора на Радев, заедно с платени агитки. Финансирани от Бобоков, Черепа и други олигарси чиито интереси бяха засегнати от предложението за увеличени дивиденти са решили че по-евтино ще им е да атакуват бюджета вместо да плащат по-висок данък. Към тях са се присъединили от Величие и Меч и Радев. Дефакто симпатизантите на ППДБ са малката част от този протест. По-голямата са противниците на еврото, платени от олигарси ултраси и русофилите на Радев.

    Коментиран от #18

    15:26 02.12.2025

  • 3 кой е налапал кокала

    6 4 Отговор
    никой не го е пуснал доброволно

    Коментиран от #15

    15:27 02.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    9 8 Отговор
    Във всяка нормална държава правителство което не може да направи бюджет незабавно подава оставка.Последният пример е Франция.

    Коментиран от #12

    15:27 02.12.2025

  • 5 честен ционист

    7 4 Отговор
    Бюджетът не може да се оттегли. Той беше приет от Върховния законодател на републиката. Левите терористи, МВР трябва да започва да ги лови по адреси.

    Коментиран от #8, #9

    15:27 02.12.2025

  • 6 И все пак

    11 9 Отговор

    До коментар #1 от "Аз за обратни като Асенка и Денкова негл":

    Цяла България иска да види двете Угоени и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски зад решетките.

    Коментиран от #13, #24

    15:28 02.12.2025

  • 7 диагностика на кармата

    6 7 Отговор
    Над ГЕРБ тегне неразрушимо проклятие. Всичките им опити да управляват завършват с мащабни протести и искане за оставка.

    15:29 02.12.2025

  • 8 Има да чакаш

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    МВР е заето да си брои пачките с пари от увеличените космически заплати.

    15:29 02.12.2025

  • 9 Мутри,

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Кармата ви набъбва с още и още грехове и вече не можете да я носите.

    15:31 02.12.2025

  • 10 Промяна

    9 3 Отговор
    ХОРАТА РАЗБРАХА ЧЕ ВИЕОРГАНИЗИРАТЕ МЕТЕЖИ ЗАЕДНО С МАФИЯТА И РАЗБРАХА ЧЕ С НАСИЛИЕ ТЕРОРИЗЪМ ИСКАТЕ ВЛАСТТА ТОВА РАЗБРАХА ХОРАТА И МОЛЯ НЕ ГОВОРЕТЕ ОТ МОЕ ИМЕ САБОТАЖНИЦИ

    15:31 02.12.2025

  • 11 мъкаааа

    8 2 Отговор
    "Не ма, Българийо!": Ако някой си мисли, че дънки се носят със сако,риза и вратовръзка,дълбоко греши! Дънките са работна гаща и си отиват с фанелки и блузки,а не с официално облекло.

    Коментиран от #21

    15:32 02.12.2025

  • 12 Некомпетентен Софиянец

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Псевдофинансиста от шарлатанската коалиция правеше бюджети чак през лятото. Млъкни като не знаеш да не се излагаш като обратните от ППДБ.

    15:32 02.12.2025

  • 13 Промяна

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "И все пак":

    АЗ ВИДЯХ ТЕРОРИСТИ И ТО БЕЗНАКАЗАНИ ДА ПАЛЯТ ДА ЗАПЛАШВАТ ЖИВОТА НА БЪЛГАРИТЕ ВИДЯХ ОЗВЕРЕЛИ ШАРЛАТАНИ ВИДЯХ ХУЛИГАНИ ВИДЯХ МЕТЕЖИ ВИДЯХ КАК СЕ ПРАВИ ПОГРОМ

    Коментиран от #27, #32

    15:33 02.12.2025

  • 14 С вашите камъни, по вашите глави

    7 3 Отговор
    И кво, пълъх, обратен, лъжец, измамник, фалшификатор, корупционер- от тези ли е вашата "алтернатива"?! Колкото и да се натискате за власт, няма да я получите, защото хората видяха какво "можете", а то е ЗЕРО (на езика на канадеца)Мислите си, че младите пасат трева и ще гласуват за вас, а още по-малко за боташа дето сее само омраза и негативи!

    15:33 02.12.2025

  • 15 хе хе

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "кой е налапал кокала":

    Кокалът им заседна напречно.

    15:33 02.12.2025

  • 16 Дориана

    1 6 Отговор
    Скрития замисъл на Борисов и Пеевски доведе до разрухата на офиса на ГЕРБ / СДС и нападението над офиса на ДПС Ново начало. Да си признаят техен ли беше замисъла Полицията да допусне умишлено провокатори, да не реагират умишлено на сигналите към тях от протестиращите очевидци, да обръщат главите настрани когато провокатори палят и рушат, да стоят безучастно докато не получат инструкции от същите тези, които са замислили плана за провокатори. Срам и позор за Борисов и Пеевски !

    15:34 02.12.2025

  • 17 Промяна

    3 4 Отговор
    Чакай пак да кажа:
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА а ОТ ДОГОДИНА ОЩЕ 19 ПРОЦЕНТА??? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    15:35 02.12.2025

  • 18 Даааа

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Всички манипулатори да млъкнат":

    Ама като го обясняваш на "розовите харвардски тарикати" не го разбират.....и ще трябват още едни избори (няколко десетки милиона отново хвърлени на вятъра) и този път ГЕРБ и Пеевски ще имат пълно мнозинство.....а доколкото тези, които очакват Радев да слезе на "ринга", то ще си останат само с очакванията, защото той няма "т.о.п.к.и" да създаде партия, да спечели изборите и да изпълни всички свои "обещания" с които залъгва не много "умните" негови привърженици....а ако по някаква случайност стане това, то тогава бих искал да видя как България излиза от ЕС, НАТО и се присъединява към великия руски народ.... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #20

    15:35 02.12.2025

  • 19 И тези

    3 2 Отговор
    ли се взеха за фактор! Ами много сте се заблудили. Вас никой не ви иска,ни млади,ни стари.

    Коментиран от #22

    15:36 02.12.2025

  • 20 обратната страна на медала

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Даааа":

    Нищо няма да имате. Даже служебният премиер няма да бъде ваш...

    Коментиран от #26, #30

    15:37 02.12.2025

  • 21 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "мъкаааа":

    Дънките си останаха символа на бленуваната Демокрация у България. Неслучайно е обут в дънки този партизанин, понеже презира институциите в България, също така презира и гнилия Запад, ама това друга тема.

    15:39 02.12.2025

  • 22 ППДБ вън от Парламента

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "И тези":

    Аз повече за Шарлатаните от ППДБ няма да гласувам. То се знае. Тези сектанти от ППДБ да не се мислят че хората са с тях. Повечето на протеста бяхме агитки, Възраждане, Меч и Величие.

    15:40 02.12.2025

  • 23 Верно ли

    1 0 Отговор
    Абе, тея цял ден ли ще дават пресконференции??? Моята версия е, че тези са се сдушили с Шиши и искат да се отърват от Борисов.

    15:41 02.12.2025

  • 24 Промяна

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "И все пак":

    А ВИЕ МЕТЕЖНИЦИТЕ ВСЯКА ВЕЧЕР ЩЕ ИЗЛИЗАТЕ ДА ПАЛИТЕ СГРАДИ ДА БИЕТЕ ГРАЖДАНИ ДА РУШИТЕ И ТАКА ЩЕ ВЛАСТВАТ ШАРЛАТАНИТЕ ПУТИНИСТИТЕ РАДЕВИТЕ ГЕЛОВЕТЕ С НАСИЛИЕ ЩЕ ДЪРЖИТЕ УПРАВЛЕНИЕТО ТАКА ЛИ СМЯТАТЕ

    Коментиран от #25, #29

    15:41 02.12.2025

  • 25 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Промяна":

    Тази вечер ще играе водното оръдие ама по площада.

    15:43 02.12.2025

  • 26 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "обратната страна на медала":

    ТИ ДА НЕ СИ КИРО КОЙТО ПЛАТИ НА МЕТЕЖНИЦИТЕ И ГИ ПОВЕДЕ ДА ПАЛИ СОФИЯ ТАМ ЖИВЕЯТ ХОРА ЗНАЕТЕ ЛИ ТОВА ПОДПАЛВАЧИТЕ

    Коментиран от #33

    15:43 02.12.2025

  • 27 Успокой топката

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Владее ли Тиквата Борисов в затвора ще празнуваш и ти.

    Коментиран от #31

    15:43 02.12.2025

  • 28 Кви избори

    2 1 Отговор
    Кви 5 Евро ха ха.Ганя пак няма да отиде на избори.Ще си хапва от киселото зеленце, а чиновниците на Тиквата и Прасето под строй на изборите.
    И след изборите пак същите ще продължат да си управляват с обръчите на свой фирми.

    15:44 02.12.2025

  • 29 Прав си!

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Промяна":

    Бой по Тиквите! Особено по простите Тикви. Най простата и крадлива Тиква е Бойко Борисов.

    Коментиран от #34

    15:45 02.12.2025

  • 30 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "обратната страна на медала":

    ЗНАЧИ ШАРЛАТАНИ РАДЕВИТЕ ГЕЛОВЕТЕ ПУТИНИСТИ ЗАЕДНО СТЕ ХАХАХАХАХА СРЕЩУ ДЕМОКПАЦИЯТА СТЕ С МЕТЕЖИ ПРЕВЗЕМАТЕ ВЛАСТТА

    15:45 02.12.2025

  • 31 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Успокой топката":

    ЗА ЗАТВОР СИ ТИ И ТЕЗИ КОИТО СНОЩИ ВИЛНЯХА ИЗ СОФИЯ ЗА ЗАТВОР СА ТЕЗИ КОИТО ДРАСКАТ ТУК ПЛАТЕНИ ГНУСОТИИ

    Коментиран от #35

    15:46 02.12.2025

  • 32 Мдаа

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Явно си гледал в огледалото.

    Коментиран от #37

    15:46 02.12.2025

  • 33 Шиши съм

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Промяна":

    Бойка Борисов ми е дамата на сърцето. Заради любовта с нея мога да разруша всеки офис.

    15:46 02.12.2025

  • 34 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Прав си!":

    СНОЩИ ВИДЯХ МНОГО ПЛАТЕНИ ТИКВИ ДА ПАЛЯТ СОФИЯ ВИДЯХ МНОГО БЕЗДЕЛНИЦИ НАЕТИ ОТ МАФИЯТЯ НА ЧЕРЕПИТЕ ДА РУШАТ БЕЗНАКАЗАНО 29 ТИКВЕНО ПРАСЕ СИ ТИ

    Коментиран от #36

    15:47 02.12.2025

  • 35 Ама разбира се

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Промяна":

    Заради кражбите от народа Борисов ще бъде в килия с южно изложение.

    15:48 02.12.2025

  • 36 Обаче

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Промяна":

    Най поростата и крадлива е Тиквата Борисов. Той преджобваше хората от митинга.

    15:49 02.12.2025

  • 37 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Мдаа":

    ВИДЯХ ВСИЧКО С ОЧИТЕ СИ КАК ЕДНИ БЕЗДЕЛНИЦИ ПЛАТЕНИ ОТ МАФИЯТА ПАЛЕХА СОФИЯ БЕЗ ДА ГИ Е ГРИЖА ЧЕ ТАМ ЖИВЕЯТ ХОРА ВИДЯХ ЕДНИ ЖАЛКИ ШАРЛАТАНИ ТРЕПЕРЕЩИ ОТ АЛЧНОСТ ЧЕ С ЦЕНАТА НА ВСИЧКО ИСКАТ ВЛАСТТА ТОВА ВИДЯХ С ОЧИТЕ СИ ПЛАТЕНИ ТЕРОРИСТИ

    15:49 02.12.2025

  • 38 Промяна

    1 0 Отговор
    ВИДЯХ ВСИЧКО С ОЧИТЕ СИ КАК ЕДНИ БЕЗДЕЛНИЦИ ПЛАТЕНИ ОТ МАФИЯТА ПАЛЕХА СОФИЯ БЕЗ ДА ГИ Е ГРИЖА ЧЕ ТАМ ЖИВЕЯТ ХОРА ВИДЯХ ЕДНИ ЖАЛКИ ШАРЛАТАНИ ТРЕПЕРЕЩИ ОТ АЛЧНОСТ ЧЕ С ЦЕНАТА НА ВСИЧКО ИСКАТ ВЛАСТТА ТОВА ВИДЯХ С ОЧИТЕ СИ ПЛАТЕНИ ТЕРОРИСТИ

    15:50 02.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове