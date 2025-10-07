Новини
Бобчева: До края на седмицата ще имаме решение за цялата мегапоръчка за сметопочистването на София

Бобчева: До края на седмицата ще имаме решение за цялата мегапоръчка за сметопочистването на София

7 Октомври, 2025 20:20

Внасяме доклад в Столичен общински съвет за отпускане на средства за общинското дружество „Софекострой“, каза тя

Бобчева: До края на седмицата ще имаме решение за цялата мегапоръчка за сметопочистването на София - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова

До края на тази седмица ще обявим резултата за цялата поръчка за сметосъбирането на София и информацията ще бъде публична. Това заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева в предаването на „Лице в лице“ по бТВ.

Зам.-кметът Бобчева посочи, че Столичната община отказа да подпише договор с единствения останал кандидат за Зона 6, в която влизат районите „Люлин“ и „Красно село“ на цената от 400 лв. на тон. По думите ѝ „ако ние искахме да подпишем този договор на тази цена, щяхме да го направим и нямаше да има никакъв проблем. Но ние просто отказахме да приемем този рекет, добави Бобчева.

Тя определи ситуацията като „грабеж от хора с прякори“ и „парад на алчността и наглостта“. С нелоялни методи се опитаха да елиминират конкуренция. На едната фирма, участвала в конкурса, бяха запалиха камионите, а на друг участник беше отнет лиценза за дейността, посочи също столичният заместник-кмет по екология.

В момента Столичната община е мобилизирала целия си ресурс. Получена е и подкрепа от общините Ботевград, Елин Пелин Панагюрище, които ще предоставят допълнително 5 камиона за сметосъбиране.

Получихме подкрепа от много граждани, създаваме общество, което ни помага, хора, които са солидарни, благодари Бобчева на софиянци и посочи, че днес е видяла много хора да се включват в призивите на общината на допълнителна точка за изхвърляне на отпадъци на ул.“Житница“.

На въпрос защо не са заложени пределни цени в обществената поръчка Бобчева обясни, че “нашата цел е да получим най-добро съотношение цена – качество. Основната ни амбиция в рамките на тази поръчка е да подобрим качествено услугата, която предлагаме. Има и още една важна причина, поради която сме включили прогнозна цена — самите райони на София са изключително различни. Например „Люлин“, за който стана дума, се обслужва сравнително лесно – там има широки булеварди и достъп за големи камиони и машини. Съвсем различна е обстановката в централната градска част, където улиците са тесни и е необходима специализирана техника, която трябва да се поръчва допълнително, за да може да се работи ефективно и безопасно. Нашата цел е да осигурим най-доброто възможно съотношение между качество и цена”, обясни Бобчева.

Тя информира също, че още днес внася доклад в Столичният общински съвет за отпускане на средства на общинското дружество „Софекострой“ за закупуване на техника и развиване на капацитет. Ще бъдат предложени 9 млн. лева за общинското дружество.

Бобчева отрече да е давала инструкции да не се мете около контейнерите. Тя добави, че се планира инициатива от доброволци, които ще направят цялостни оборки в кварталите през уикенда.

В завода за отпадъци на София работят общо 307 души и в момента 50 от тях са на терен, където подпомагат дейностите в районите „Люлин“ и „Красно село“. Заводът продължава да функционира на пълни обороти, без прекъсвания в работата му, заяви Бобчева. Само за днес са извозени 440 тона RDF.

Финансовият резултат е стабилен, а материалът е предаден за рециклиране, заяви също столичният зам.-кмет.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кой ша яде баницата?

    5 2 Отговор
    Кой от тримата мафиоти?

    20:22 07.10.2025

  • 2 Боклук

    8 0 Отговор
    Боклуците генерират боклуци!

    20:22 07.10.2025

  • 3 Николова , София

    8 2 Отговор
    Визия,държание и говор като на чиновник от 60-70г. ..в извънработно и работно време заработва и като доносник на полицията ...жена за пример..с злоба

    20:26 07.10.2025

  • 4 Хмм

    6 0 Отговор
    изходът е създаване на общинска фирма

    20:31 07.10.2025

  • 5 Красимир Петров

    7 0 Отговор
    В Столична община само траверси

    20:37 07.10.2025

  • 6 Анонимен

    2 0 Отговор
    Това нещо е главен в общината лелелеле

    20:53 07.10.2025

