Още през 2009 г. прокуратурата е прекратила преписка за незаконно застрояване на реката в Елените

Още преди 15 години Басейнова дирекция „Черноморски район“ е установила и сигнализирала за незаконното покриване и застрояване на река Козлука в курортното селище Елените. Вместо разследване обаче, Районната прокуратура в Несебър е прекратила преписката с мотива, че за обектите има издадени разрешителни за строеж. Това разкри директорът на дирекцията инж. Явор Димитров в "Интервюто в Новините на NOVA".
Инж. Явор Димитров обясни, че по закон разрешителните за строеж се издават от местните власти, но само след като инвестиционното предложение е минало през РИОСВ и е получило становище за допустимост от Басейнова дирекция. Той беше категоричен, че за строителството върху реката в Елените такава процедура не е спазена.
„Още през 2009 г., въз основа на получен сигнал, е извършена проверка на място от служители на Басейнова дирекция. Установено е нерегламентирано покриване на реката и строителство в границите на водния обект. Още тогава са сигнализирани компетентните институции – РДНСК, Община Несебър, областният управител на Бургас и Районната прокуратура в Несебър”, заяви инж. Димитров.
По думите му реакция от прокуратурата е последвала, но не в очакваната посока. „Това, което е налично като документация при нас е, че малко по-късно същата година Районната прокуратура в Несебър се произнася с разпореждане, което прекратява преписката с основни мотиви, че за конкретните обекти има издадени надлежни разрешения за строеж”, разкри той.
Инж. Димитров подчерта, че в Закона за водите има „категорична забрана за строителство на стопански и жилищни постройки в границите на водните обекти“. Въпреки това, прокуратурата е приела за валидни разрешителни, издадени в нарушение.
„Ние извършихме проверка в деловодната система на Басейнова дирекция, тъй като се касае за сериозен период назад във времето, повече от 15 години, и не открихме никакви преписки, свързани с това строителство”. Той добави, че за периода 2011-2015 г. са постъпвали няколко инвестиционни предложения за жилищни сгради в района, но за всички тях Басейнова дирекция се е произнесла с „недопустимост“.
Според проверка, извършена от дирекцията през 2015 г. след нов сигнал, е установено, че реката е покрита „почти по цялото си протежение в рамките на вилното селище – откъдето влиза в урбанизираната територия до устието в Черно море“.
1 Мислещ
22:51 07.10.2025
2 Пич
22:54 07.10.2025
3 Държава от ЕС
Туше!
22:58 07.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Наивник на средна възраст
23:04 07.10.2025
6 Край Елените шум се вдига
Ей го, Тиквата пристига, мафиотите зове!
Мисирките се разкудякаха!
Станало е нещо!
Иначе само тишина!
23:04 07.10.2025
7 Абе
23:05 07.10.2025
8 Хубави борчета на снимката
23:06 07.10.2025
9 Слава
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Путина...
23:07 07.10.2025
10 Наивник на средна възраст
Коментиран от #11
23:11 07.10.2025
11 Наивник на средна възраст
До коментар #10 от "Наивник на средна възраст":...а нешата много се усложняват при налична смърт на повече от едно лице вследствие на тази недопустима и бих добавил - умишлена немарливост...... аллооооо прокуратуратааааа
23:14 07.10.2025
12 мхмхм
доста е тъжно полжението на българите.
23:14 07.10.2025
13 мнение
Да им плащаме и да се свършва.
Така и така виновни няма да има
Най важното е че е правено от тройната коалиция
Забравили сте за заменките
Земя на морето срещу камънаци в северозапада
23:14 07.10.2025
14 Коментар до 4
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":рускини
в грешка си
одески бл...ки
23:16 07.10.2025
15 ЧРД ВВП
23:17 07.10.2025
16 Ами да
23:18 07.10.2025
17 ХанкоБрат
23:18 07.10.2025
18 Това е то
23:23 07.10.2025
19 Е последно
23:30 07.10.2025
20 Питанчев
23:47 07.10.2025
21 Всичко трябва да се разчисти преди
Коментиран от #22
00:03 08.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
00:20 08.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тома
00:24 08.10.2025