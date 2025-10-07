Новини
Още през 2009 г. прокуратурата е прекратила преписка за незаконно застрояване на реката в Елените

7 Октомври, 2025 22:50 854 26

  • басейнова дирекция-
  • прокуратура-
  • преписка

Според инж. Явор Димитров институцията му никога не е давала становище за допустимост на строителството

Още през 2009 г. прокуратурата е прекратила преписка за незаконно застрояване на реката в Елените - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Още преди 15 години Басейнова дирекция „Черноморски район“ е установила и сигнализирала за незаконното покриване и застрояване на река Козлука в курортното селище Елените. Вместо разследване обаче, Районната прокуратура в Несебър е прекратила преписката с мотива, че за обектите има издадени разрешителни за строеж. Това разкри директорът на дирекцията инж. Явор Димитров в "Интервюто в Новините на NOVA".

Инж. Явор Димитров обясни, че по закон разрешителните за строеж се издават от местните власти, но само след като инвестиционното предложение е минало през РИОСВ и е получило становище за допустимост от Басейнова дирекция. Той беше категоричен, че за строителството върху реката в Елените такава процедура не е спазена.

„Още през 2009 г., въз основа на получен сигнал, е извършена проверка на място от служители на Басейнова дирекция. Установено е нерегламентирано покриване на реката и строителство в границите на водния обект. Още тогава са сигнализирани компетентните институции – РДНСК, Община Несебър, областният управител на Бургас и Районната прокуратура в Несебър”, заяви инж. Димитров.

По думите му реакция от прокуратурата е последвала, но не в очакваната посока. „Това, което е налично като документация при нас е, че малко по-късно същата година Районната прокуратура в Несебър се произнася с разпореждане, което прекратява преписката с основни мотиви, че за конкретните обекти има издадени надлежни разрешения за строеж”, разкри той.

Инж. Димитров подчерта, че в Закона за водите има „категорична забрана за строителство на стопански и жилищни постройки в границите на водните обекти“. Въпреки това, прокуратурата е приела за валидни разрешителни, издадени в нарушение.

„Ние извършихме проверка в деловодната система на Басейнова дирекция, тъй като се касае за сериозен период назад във времето, повече от 15 години, и не открихме никакви преписки, свързани с това строителство”. Той добави, че за периода 2011-2015 г. са постъпвали няколко инвестиционни предложения за жилищни сгради в района, но за всички тях Басейнова дирекция се е произнесла с „недопустимост“.

Според проверка, извършена от дирекцията през 2015 г. след нов сигнал, е установено, че реката е покрита „почти по цялото си протежение в рамките на вилното селище – откъдето влиза в урбанизираната територия до устието в Черно море“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мислещ

    10 8 Отговор
    Крайно време е за Възраждане!!!

    22:51 07.10.2025

  • 2 Пич

    7 1 Отговор
    Еий......и сега е виновен някой умрел.....!!!??? Дано и разсипниците на България така !!!

    22:54 07.10.2025

  • 3 Държава от ЕС

    21 0 Отговор
    "Прокуратурата е приела за валидни разрешителни, издадени в нарушение."!?
    Туше!

    22:58 07.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Наивник на средна възраст

    9 0 Отговор
    Тя прокуратурата си е адвокатура според заплащането....

    23:04 07.10.2025

  • 6 Край Елените шум се вдига

    13 1 Отговор
    лъскат корупции и прокурори,
    Ей го, Тиквата пристига, мафиотите зове!
    Мисирките се разкудякаха!
    Станало е нещо!
    Иначе само тишина!

    23:04 07.10.2025

  • 7 Абе

    1 1 Отговор
    Карай!

    23:05 07.10.2025

  • 8 Хубави борчета на снимката

    0 2 Отговор
    Вие имате ли си такива в селския двор?

    23:06 07.10.2025

  • 9 Слава

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Путина...

    23:07 07.10.2025

  • 10 Наивник на средна възраст

    9 0 Отговор
    Сега би трябвало да се потърси отговотност,наказателна,от прокурорът отказал образуване на досъдебно производство по сигнала,облягайки се на основания в разрез с правните норми....а да видим сега.......има основания,законнови,ма спазваме ли ние в прикуратурата закона или се имаме за над него....

    Коментиран от #11

    23:11 07.10.2025

  • 11 Наивник на средна възраст

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Наивник на средна възраст":

    ...а нешата много се усложняват при налична смърт на повече от едно лице вследствие на тази недопустима и бих добавил - умишлена немарливост...... аллооооо прокуратуратааааа

    23:14 07.10.2025

  • 12 мхмхм

    7 0 Отговор
    ако вярвате на МВР или прокуратурата...
    доста е тъжно полжението на българите.

    23:14 07.10.2025

  • 13 мнение

    3 3 Отговор
    айде стига

    Да им плащаме и да се свършва.

    Така и така виновни няма да има

    Най важното е че е правено от тройната коалиция

    Забравили сте за заменките

    Земя на морето срещу камънаци в северозапада

    23:14 07.10.2025

  • 14 Коментар до 4

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    рускини

    в грешка си

    одески бл...ки

    23:16 07.10.2025

  • 15 ЧРД ВВП

    4 2 Отговор
    Днес става на 73 години

    23:17 07.10.2025

  • 16 Ами да

    6 0 Отговор
    НЯКОЙ отгоре е казал на прокуратурата да не се занимава!

    23:18 07.10.2025

  • 17 ХанкоБрат

    10 0 Отговор
    Цялото ни мутроморие е застроено с мръсни пари , просто природата поставя всичко на мястото си макар и бавно.

    23:18 07.10.2025

  • 18 Това е то

    3 0 Отговор
    Прукуратурътъ ни пази...и строго спазва зъконъ

    23:23 07.10.2025

  • 19 Е последно

    8 0 Отговор
    Ще събарят ли постройките в реката ,или ще чакат следващия порой

    23:30 07.10.2025

  • 20 Питанчев

    0 0 Отговор
    Иленити ги видЯхми.Сига са пита дек са сърничкити?

    23:47 07.10.2025

  • 21 Всичко трябва да се разчисти преди

    0 0 Отговор
    Следващия курортен сезон но не знам кой ще плаща. Редно е хотелиерите да понесат отговорността.

    Коментиран от #22

    00:03 08.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    Един човек каза, че името на Елените идва от това, че преди много години елени са пиели вода от реката на това място. Аз си мисля, имало елени, ама дошли маймуните и изгонили елените, па си го кръстили Елените. Предлагам, да го преименуват на Маймуните!

    00:20 08.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тома

    0 0 Отговор
    Всеки знае че прокуратурата е бухалка на мафията с цацата,каскета и сарафа станали милионери на държавна служба

    00:24 08.10.2025

