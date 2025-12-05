Сметната палата сезира прокуратурата за тежки нарушения в Министерството на културата

За втора поредна година Сметната палата сезира прокуратурата за нарушения в Министерството на културата, съобщи Нова ТВ.
Изпратени са извлечения от одитния доклад за годишния финансов отчет на ведомството за 2024 г. Това се случва за втора поредна година, след като и за 2023 г. одитната институция сезира главния прокурор.
И през 2023 г., и през 2024 г. одитният екип е изразил „отрицателно мнение“ – най-тежката оценка, която се дава при всеобхватни отклонения, изкривяващи вярната и точна представа за дейността и финансите на институцията.
Одитът за 2024 г. установява:
• данни за престъпление, изпратени на Прокуратурата
• съществени нарушения на счетоводното законодателство и бюджетната дисциплина;
• критична липса на документация в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян, включително отсъствие на счетоводна информация за над една година;
• неправилно отчитане на активи, амортизации и преоценки, нарушаване на указанията на министъра на финансите;
• липса на ефективен вътрешен контрол и случаи на неуредени авторски права.
Одитният екип не получава увереност за пълнотата и достоверността на счетоводните данни, което е довело до отрицателното становище.
Корекциите по време на одита включват неправилно осчетоводени активи и представления, неначислени неустойки и лихви, както и други нарушения, включително в Национален фонд „Култура“.
За 2023 г. Сметната палата също е изпратила материали заради данни за неефективно разходване на публични средства в 18 държавни културни институции. Част от преписките впоследствие са приключили с отказ за образуване на досъдебно производство.
През 2024 г. Главният инспекторат на Министерския съвет също разкри системни нарушения и незаконосъобразно разходване на средства при проверки на длъжностни лица, контролиращи дейността на културни институти в Разград и Смолян. Проверката е разпоредена от тогавашния министър-председател Димитър Главчев.
1 Трол
09:49 05.12.2025
2 ООрана държава
10:02 05.12.2025
3 Оставка
10:03 05.12.2025
4 наивник
10:04 05.12.2025
5 ШЕФА
Коментиран от #10
10:05 05.12.2025
6 Бендида
10:07 05.12.2025
7 Варна
10:08 05.12.2025
8 Радой Ралин
10:08 05.12.2025
9 БеГемот
10:08 05.12.2025
10 Иванов
До коментар #5 от "ШЕФА":Очертава се че кадрите на ИТН като този а и като Диловсламен министър са по корумпирани и от ДПС. Интересно.
10:09 05.12.2025
11 Защо бе ,,факти", защо ?
Повече от година мина и този институт е на 1000% пример за финансово здраве, но затова абсолютно нищо, нали ?!!
А защо не разкажете, коя е причината поради която тогавашното разследване спря ТОЧНО В МОМЕНТА, в който се стигна до тогавашният министър н.т. ??????
Защо не обясните какво е делигиран бюджет в областа на културата и как ВСЕКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ вкл.И националните са на минус всеки месец защото самата система на финансиране е така създадена и докато не се премахне, няма как ситуацията да бъде оправена !
Това са културни институти, а не фабрики за дънки и чорапи !!!
Те създават култура, а не приходи за държавата.
Решавайте най-накрая искате ли култура или ги закривайте всичките.
10:09 05.12.2025
12 Аз само да попитам....
6+ че и нагоре !
Ха ха ха ха ха ха 🤣🤣🤣🤣
Няма измами,далавери и схеми ама никакви.
Прозрачност, перфектна документация и ама никакви 15,16-та заплата с богата гарнитура от бонусчета в четири цифри.
Коментиран от #14
10:13 05.12.2025
13 Някой
10:13 05.12.2025
14 Някой
До коментар #12 от "Аз само да попитам....":Особено министерсвата на счетоводителката Теменужка и на милиционера Митов.
10:15 05.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 007 /агент/
10:21 05.12.2025
17 Трябва да има справедливост
10:23 05.12.2025
18 ИВАН ХАДЖИЕВ
10:24 05.12.2025
19 Наглост Чалгарска
10:26 05.12.2025
20 нормално
10:38 05.12.2025