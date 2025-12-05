Новини
България »
Сметната палата сезира прокуратурата за тежки нарушения в Министерството на културата

Сметната палата сезира прокуратурата за тежки нарушения в Министерството на културата

5 Декември, 2025 09:46 1 185 20

  • мк-
  • прокуратура-
  • нарушения

Нередности са установени в много учреждения

Сметната палата сезира прокуратурата за тежки нарушения в Министерството на културата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

За втора поредна година Сметната палата сезира прокуратурата за нарушения в Министерството на културата, съобщи Нова ТВ.

Изпратени са извлечения от одитния доклад за годишния финансов отчет на ведомството за 2024 г. Това се случва за втора поредна година, след като и за 2023 г. одитната институция сезира главния прокурор.

И през 2023 г., и през 2024 г. одитният екип е изразил „отрицателно мнение“ – най-тежката оценка, която се дава при всеобхватни отклонения, изкривяващи вярната и точна представа за дейността и финансите на институцията.

Одитът за 2024 г. установява:

• данни за престъпление, изпратени на Прокуратурата

• съществени нарушения на счетоводното законодателство и бюджетната дисциплина;

• критична липса на документация в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян, включително отсъствие на счетоводна информация за над една година;

• неправилно отчитане на активи, амортизации и преоценки, нарушаване на указанията на министъра на финансите;

• липса на ефективен вътрешен контрол и случаи на неуредени авторски права.

Одитният екип не получава увереност за пълнотата и достоверността на счетоводните данни, което е довело до отрицателното становище.

Корекциите по време на одита включват неправилно осчетоводени активи и представления, неначислени неустойки и лихви, както и други нарушения, включително в Национален фонд „Култура“.

За 2023 г. Сметната палата също е изпратила материали заради данни за неефективно разходване на публични средства в 18 държавни културни институции. Част от преписките впоследствие са приключили с отказ за образуване на досъдебно производство.

През 2024 г. Главният инспекторат на Министерския съвет също разкри системни нарушения и незаконосъобразно разходване на средства при проверки на длъжностни лица, контролиращи дейността на културни институти в Разград и Смолян. Проверката е разпоредена от тогавашния министър-председател Димитър Главчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    20 0 Отговор
    Аз може и да не съм прав, но снимка на министъра на културата без Росен Белов не я одобрявам.

    09:49 05.12.2025

  • 2 ООрана държава

    16 1 Отговор
    Гербара краде от там, сега зулусите доопоскват каквото е останало там.... Време е за предсрочни избори

    10:02 05.12.2025

  • 3 Оставка

    13 0 Отговор
    и затвор за Леля Зойка.

    10:03 05.12.2025

  • 4 наивник

    9 2 Отговор
    Розовите понита ,май са вземали пари

    10:04 05.12.2025

  • 5 ШЕФА

    15 0 Отговор
    Поредният престъпник след Гроздан от ОПГ ИТН и тяхната шефка Славка Плевенската ку...

    Коментиран от #10

    10:05 05.12.2025

  • 6 Бендида

    16 1 Отговор
    Нищо ново под слънцето. Имаше емблематичното ,,Ало, Банов съм." и опрощаването на около 700 000 лв. за строителната фирма. Прокуратурата отказа да образува досъдебно производство....

    10:07 05.12.2025

  • 7 Варна

    12 0 Отговор
    Ето тази физиономия отива най много за Министерска,нищо че е жалка,крадлива и некадърна,важното е да е мръсна.

    10:08 05.12.2025

  • 8 Радой Ралин

    12 0 Отговор
    " Не ме е страх от министъра на културата, а от културата на министъра."

    10:08 05.12.2025

  • 9 БеГемот

    8 0 Отговор
    Та това са народни артисти с широки души и пръсти....какви счетоводни документи какви пет лева...а и се пие много....

    10:08 05.12.2025

  • 10 Иванов

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "ШЕФА":

    Очертава се че кадрите на ИТН като този а и като Диловсламен министър са по корумпирани и от ДПС. Интересно.

    10:09 05.12.2025

  • 11 Защо бе ,,факти", защо ?

    5 2 Отговор
    Защо продължавате да плюете и сипете негативизъм и умишлено да настройвате общественото мнение срещу институти като Разград ?
    Повече от година мина и този институт е на 1000% пример за финансово здраве, но затова абсолютно нищо, нали ?!!
    А защо не разкажете, коя е причината поради която тогавашното разследване спря ТОЧНО В МОМЕНТА, в който се стигна до тогавашният министър н.т. ??????
    Защо не обясните какво е делигиран бюджет в областа на културата и как ВСЕКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ вкл.И националните са на минус всеки месец защото самата система на финансиране е така създадена и докато не се премахне, няма как ситуацията да бъде оправена !
    Това са културни институти, а не фабрики за дънки и чорапи !!!
    Те създават култура, а не приходи за държавата.
    Решавайте най-накрая искате ли култура или ги закривайте всичките.

    10:09 05.12.2025

  • 12 Аз само да попитам....

    5 0 Отговор
    А иначе по другите министерства всичко е топ, нали ?
    6+ че и нагоре !
    Ха ха ха ха ха ха 🤣🤣🤣🤣
    Няма измами,далавери и схеми ама никакви.
    Прозрачност, перфектна документация и ама никакви 15,16-та заплата с богата гарнитура от бонусчета в четири цифри.

    Коментиран от #14

    10:13 05.12.2025

  • 13 Някой

    4 0 Отговор
    Нашата мила Ку-ку-чалгария Шопароландия и ДС-комунисто-ландия

    10:13 05.12.2025

  • 14 Някой

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Аз само да попитам....":

    Особено министерсвата на счетоводителката Теменужка и на милиционера Митов.

    10:15 05.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 007 /агент/

    2 0 Отговор
    Рибата - не от към опашката, а от към главата ...

    10:21 05.12.2025

  • 17 Трябва да има справедливост

    1 1 Отговор
    Защо сега?От години всички знаят за нередности,но си мълчат.Сега всичко на Бачев се преписва.Той се мъчи да оправи нещата,но от години трупани нередности трудно се оправят за една,две години.Много е лесно да се обвинява!Жалко за Бачев че ще обере всички негативи заради други министри!

    10:23 05.12.2025

  • 18 ИВАН ХАДЖИЕВ

    2 0 Отговор
    РЕВИЗИЯ УСТАНОВИ И ГОЛЕМИ НАРУШЕНИЯ В РУСЕНСКАТА ОПЕРА, РЪКОВОДЕНА ОТ ДИРЕКТОРА ПЛАМЕН БЕЙКОВ И ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРА МОМЧИЛ МИЛАНОВ, ДОВЕЛИ И СЪСТАВА ДО ТЕЖКА КРИЗА.

    10:24 05.12.2025

  • 19 Наглост Чалгарска

    0 1 Отговор
    Абе, сакато учиндолско нищожество, дето не можеш да стоиш на краката си, не можеш да се навеждаш и затова мутрите, които те пазят ти бършат з.....а, абе лакей долен на уродловото 190- килогламово туловище! Абе, каруцарино Хаджи Тошко Африкански с много мръсния и просташки език, абе, Клептомане Джебчия Балабане, дето пребъркваш джобовете на околните и каквото намериш, после го размахваш по телевизиите, абе, сбирщина чалгарска, махнете го това смешно и жалко нищожество ГЕРБачев, пардон - Бачев, което назначихте за "културен министър"! Ама то и за чеп за зеле не става бе, чалгари! То е повече от некадърно, корумпирано и крадливо! Че то започна да краде и да върши престъпления още на втория ден от министерстването си! Че как пък все такива нищожества и престъпници назначавате за чалгарски министри ма, Славуцо, Африкански и Джебчията?!

    10:26 05.12.2025

  • 20 нормално

    1 0 Отговор
    това са културтрегерите на слави.Плачеха за пари ,дадоха им ги и после не са си назначили счетоводител и са си харчили артистично по чалгаджийски

    10:38 05.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове