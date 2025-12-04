Караджов сезира Прокуратурата за съмнителни действия на служители в ИА „Автомобилна администрация“

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов изпрати сигнал до главния прокурор във връзка с разпространени видеоматериали, на които се виждат съмнителни действия на служители от ИА „Автомобилна администрация“ – Кюстендил, по време на проверка на пътя.
Паралелно с това вицепремиерът разпореди вътрешна проверка в агенцията, за да бъдат установени всички факти и обстоятелства по случая, а служителите са незабавно отстранени до изясняване на ситуацията.
„Корупцията няма място в системата на транспорта и всяко съмнение за това ще бъде проверявано и наказвано. Последствия за нарушителите ще има – без изключения и без компромиси. Всеки, който си мисли, че може да злоупотребява със служебното си положение, ще бъде изправен пред закона и аз лично ще съдействам за това”, заяви вицепремиерът Караджов.
Гост
16:23 04.12.2025
Ъхъъъъъ
Няма ли най после един високо поставен чиновник,депутат,министър да влезе в затвора!
Коментиран от #3, #5
16:23 04.12.2025
Може да иде в затвора само ако
До коментар #2 от "Ъхъъъъъ":С действията си направи така че да навреди на глутницата и останалите да не могат да грабят в която е член иначе нема затвор
16:30 04.12.2025
Какво
16:30 04.12.2025
240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #2 от "Ъхъъъъъ":АКО ИМА ТАКЪВ ДЕН,
ТОЙ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЯВИ ЗА НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК....ТРИ ДНИ ЯЛИ,ПИЛИ И СЕ ВЕСЕЛИЛИ...
16:33 04.12.2025