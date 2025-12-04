Новини
Караджов сезира Прокуратурата за съмнителни действия на служители в ИА „Автомобилна администрация“

4 Декември, 2025 16:21 1 002 5

Паралелно с това вицепремиерът разпореди вътрешна проверка в агенцията

Караджов сезира Прокуратурата за съмнителни действия на служители в ИА „Автомобилна администрация“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов изпрати сигнал до главния прокурор във връзка с разпространени видеоматериали, на които се виждат съмнителни действия на служители от ИА „Автомобилна администрация“ – Кюстендил, по време на проверка на пътя.

Паралелно с това вицепремиерът разпореди вътрешна проверка в агенцията, за да бъдат установени всички факти и обстоятелства по случая, а служителите са незабавно отстранени до изясняване на ситуацията.

„Корупцията няма място в системата на транспорта и всяко съмнение за това ще бъде проверявано и наказвано. Последствия за нарушителите ще има – без изключения и без компромиси. Всеки, който си мисли, че може да злоупотребява със служебното си положение, ще бъде изправен пред закона и аз лично ще съдействам за това”, заяви вицепремиерът Караджов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    13 1 Отговор
    Корумпето се "разработи"

    16:23 04.12.2025

  • 2 Ъхъъъъъ

    19 0 Отговор
    Добре де!
    Няма ли най после един високо поставен чиновник,депутат,министър да влезе в затвора!

    Коментиран от #3, #5

    16:23 04.12.2025

  • 3 Може да иде в затвора само ако

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ъхъъъъъ":

    С действията си направи така че да навреди на глутницата и останалите да не могат да грабят в която е член иначе нема затвор

    16:30 04.12.2025

  • 4 Какво

    16 0 Отговор
    стана с двамата рекетьори на шофьорите на ТИР - овете за концерта на Роби Уилямс , които даже ги пратиха да им теглят пари от банкомат ? Глас пустиня.

    16:30 04.12.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ъхъъъъъ":

    АКО ИМА ТАКЪВ ДЕН,
    ТОЙ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЯВИ ЗА НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК....ТРИ ДНИ ЯЛИ,ПИЛИ И СЕ ВЕСЕЛИЛИ...

    16:33 04.12.2025

