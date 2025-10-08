Божидар Божанов: Цялата изпълнителна власт съдейства на мутрите в София

“Цялата изпълнителна власт съдейства на мутрите в София, но общината и гражданите няма да се предадат и ще отвоюват София. Призовахме МВР да поиска от прокуратурата информация по случая с подпалените камиони за боклук в София. Министър Митов отговори, че това било намеса в съдебната власт и работата на прокуратурата. Нищо подобно. Когато има дела от висок обществен интерес, разследващите органи могат и трябва да изискат информация от прокуратурата и разрешение информацията да бъде огласена на обществото. Самите те имат интерес от това, за да разсеят съмненията, че слагат чадър върху Таки.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.

„Държавата по никакъв начин не помага с боклука на София. След като превзеха боклука на Бургас и Пловдив, сега опитват и в София. Няма да им се получи,“ категоричен беше съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

Според Мирчев, държавата стои отстрани и потрива ръце. Депутатът заяви, че при друга ситуация, досега всички институции щяха да са се намесили и да са предоставили подкрепа, а МВР и прокуратурата щяха да са направили брифинги и щяха да размятат папки с доказателства за палежа на камионите. Вместо това, вътрешният министър се е скрил.

„Ако държавата иска да направи нещо, има достатъчно доказателства за това кой е запалил камионите на турската фирма. Няма да ни го кажат, защото е ясно кой е запалил камионите. Зад тази организация стои Боби Белингата – човекът на Таки за мръсната работа“, заяви Мирчев.

Депутатът коментира и статията в Wall Street Journal, в която се твърди за проведен разговор между Борисов и Доналд Тръмп-младши, в който е била предлагана продажба да държавни активи, в замяна на сваляне на санкции по „Магнитски“.

„Борисов трябва да отговори на въпросите не пред един бивш журналист и политик, който през 2009 г. му е носил цветя в къщата, а пред американските журналисти. Когато български политик с огромно влияние излезе и започне да предлага активи на държавата – рафинерията „Лукойл“ и част от българската газопреносна система – за да може да бъде откупен „Магнитски“ на Пеевски, това е национален проблем. Това може да бъде преследвано и трябва да бъде изяснено“, заяви Ивайло Мирчев.

Във връзка с кризисната ситуация и наводненията по Черноморието, съпредседателите на „Да, България“ заявиха, че ПП-ДБ подготвя проект на решение за цялостен преглед на незаконното строителство. „Това не е единственият случай на затваряне на речни коридата и дерета, това е беззаконие, което наблюдаваме през последните 15-20 години. Имаме информация, че във времето е имало досъдебни производства за строителството в Елените и те са били прекратени. Отново се връщаме на прокуратурата и нейната работа да следи върховенството на закона, с която тя не се справя вече 30 години“, заяви Божидар Божанов.

Според Ивайло Мирчев, това, което се случва в Елените, Св. Влас и цялото Черноморие е резултат от 30 години „мутри, мутри, мутри, навсякъде. А реакция на институциите няма. Един от проводниците на тези мутри е Бойко Борисов, който раздаде на половината си приятели плажовете на концесии. За да се спрат мутрите по Черноморието, първо трябва да се спрат мутрите в политиката. Това са голямото “Д” и Бойко Борисов.