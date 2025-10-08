Новини
България »
Божидар Божанов: Цялата изпълнителна власт съдейства на мутрите в София

8 Октомври, 2025 10:34 943 14

  • божидар божанов-
  • боклук-
  • сметопочистване-
  • ивайло мирчев

За да се спрат мутрите по Черноморието, първо трябва да се спрат мутрите в политиката, каза той

Божидар Божанов: Цялата изпълнителна власт съдейства на мутрите в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Цялата изпълнителна власт съдейства на мутрите в София, но общината и гражданите няма да се предадат и ще отвоюват София. Призовахме МВР да поиска от прокуратурата информация по случая с подпалените камиони за боклук в София. Министър Митов отговори, че това било намеса в съдебната власт и работата на прокуратурата. Нищо подобно. Когато има дела от висок обществен интерес, разследващите органи могат и трябва да изискат информация от прокуратурата и разрешение информацията да бъде огласена на обществото. Самите те имат интерес от това, за да разсеят съмненията, че слагат чадър върху Таки.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.

„Държавата по никакъв начин не помага с боклука на София. След като превзеха боклука на Бургас и Пловдив, сега опитват и в София. Няма да им се получи,“ категоричен беше съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

Според Мирчев, държавата стои отстрани и потрива ръце. Депутатът заяви, че при друга ситуация, досега всички институции щяха да са се намесили и да са предоставили подкрепа, а МВР и прокуратурата щяха да са направили брифинги и щяха да размятат папки с доказателства за палежа на камионите. Вместо това, вътрешният министър се е скрил.

„Ако държавата иска да направи нещо, има достатъчно доказателства за това кой е запалил камионите на турската фирма. Няма да ни го кажат, защото е ясно кой е запалил камионите. Зад тази организация стои Боби Белингата – човекът на Таки за мръсната работа“, заяви Мирчев.

Депутатът коментира и статията в Wall Street Journal, в която се твърди за проведен разговор между Борисов и Доналд Тръмп-младши, в който е била предлагана продажба да държавни активи, в замяна на сваляне на санкции по „Магнитски“.

„Борисов трябва да отговори на въпросите не пред един бивш журналист и политик, който през 2009 г. му е носил цветя в къщата, а пред американските журналисти. Когато български политик с огромно влияние излезе и започне да предлага активи на държавата – рафинерията „Лукойл“ и част от българската газопреносна система – за да може да бъде откупен „Магнитски“ на Пеевски, това е национален проблем. Това може да бъде преследвано и трябва да бъде изяснено“, заяви Ивайло Мирчев.

Във връзка с кризисната ситуация и наводненията по Черноморието, съпредседателите на „Да, България“ заявиха, че ПП-ДБ подготвя проект на решение за цялостен преглед на незаконното строителство. „Това не е единственият случай на затваряне на речни коридата и дерета, това е беззаконие, което наблюдаваме през последните 15-20 години. Имаме информация, че във времето е имало досъдебни производства за строителството в Елените и те са били прекратени. Отново се връщаме на прокуратурата и нейната работа да следи върховенството на закона, с която тя не се справя вече 30 години“, заяви Божидар Божанов.

Според Ивайло Мирчев, това, което се случва в Елените, Св. Влас и цялото Черноморие е резултат от 30 години „мутри, мутри, мутри, навсякъде. А реакция на институциите няма. Един от проводниците на тези мутри е Бойко Борисов, който раздаде на половината си приятели плажовете на концесии. За да се спрат мутрите по Черноморието, първо трябва да се спрат мутрите в политиката. Това са голямото “Д” и Бойко Борисов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шиши

    7 13 Отговор
    Не ми се обаждай от скута мамин сладък.

    10:35 08.10.2025

  • 2 Трол

    7 6 Отговор
    Всички свободни граждани трябва да се включат в почистването и да пренасочат отпадъците към други квартали.

    10:38 08.10.2025

  • 3 Факт

    2 0 Отговор
    Първо се отървете от Пешо - мутрата!

    10:42 08.10.2025

  • 4 !!!?

    13 5 Отговор
    Мафията вън от София !!!?

    10:42 08.10.2025

  • 5 София няма кмет

    10 14 Отговор
    София няма кмет! Терзиев да подава пставка и да се маха. Божанов е манипулатор и лъжем освен че е фалшифицирал изборите. Кметът на ПП не може да управлява София. И София не е бащиния на наследникът на Държавна сигурност. Имаше 2 години да реши проблемите но не направи нищо. Защото е неспособен и не знае как. Да се маха пт общината веднага иначе ще има протести.

    10:48 08.10.2025

  • 6 Верно ли

    7 2 Отговор
    Ми то какъв избор има изпълнителната власт - или ще са мутрите, или наглите полуиди@тчета, комунистически внучета!

    10:49 08.10.2025

  • 7 Държавна, общинска фирма за

    5 0 Отговор
    СМЕТ! Защото извозването на смет е част от Националната сигурност на държавата. Като плъзне епидемия какво правим? Публична тайна е, че собствениците на почистващи фирми са Милиардери. Чадъри от фирми на властта. Това са кървави пари, взети от последните пари на хората. При тази чудовищна инфлация, повишаване на цени храни, вода, ток, лекарства, косвени данъци, хората ще излязат по площадите. Облагайте с по-високи данъци имотните спекуланти. По 20 жилища, и не стига, че създават имотни балони, ами и ги щадите.

    10:52 08.10.2025

  • 8 Сделка

    3 1 Отговор
    Кои евреи та лансират по медиите тебе коии .....

    11:01 08.10.2025

  • 9 ама моля ви се

    3 0 Отговор
    вие чак сега ли го разбрахте ? това е традиция още от НДСВ и до ден днешен не е спирало да бъде !!!

    11:05 08.10.2025

  • 10 горкичкият

    5 1 Отговор
    вите го само колко е нещастен - всички други са му виновни, той самият - нивга!! От дете си е бил такъв недосмаслек, на напъва шеф да става и бащина дружина да води (или тя да го води?!) ьмафия, та мафия - няма ща да я търси, да се обърне и ще я види зад гърбаси, тя е винаги с него,тотална подкрепа и няма защо да се мори да се бори с нея! най-напред да се види олко разрешения за незаконни строежи са отпуснати при техните кметове и тяхното управление, та след това да се търси по-дълбоко, че може и да се препънат - нали това също е източник на 6%

    11:23 08.10.2025

  • 11 Чудя се

    3 1 Отговор
    Дали съм разбрала добре,но Борисов днес предложи помощ на Терзиев. Пък Мирчев го слушам само да критикува хора, които работят.На Мирчев му е ясно,както и на Тръмп младши,че Борисов,колкото и влиятелен политик да е,няма как да ДАДЕ еднолично нещо,което не е лична собственост.Ама поредната мантра е налице.

    11:30 08.10.2025

  • 12 зле

    0 0 Отговор
    от 1946 насам е така другари . едни са равни но другите са по равни нали така беше>? да живей партията !

    11:57 08.10.2025

  • 13 Мирски

    1 1 Отговор
    Това младо момче,много се отплесна в
    изказа си.За комунистите,който не е с тях е-
    фашист.За ПП/ДБ който не е с тях или на
    техния акъл е- мутра.Ами ние ще кажем,че са
    едно котило и да не се правят на "демократи".

    12:00 08.10.2025

  • 14 Анонимен

    0 0 Отговор
    Освен МВР, остатъка от изпълнителната власт го взеха ПП по време на "ротацията", така че да - всичките тия трябва да се изринат! Ама тоя път да добавим и МВР.

    12:02 08.10.2025

