Ивелин Михайлов: Делян Пеевски не е човекът, който управлява в сянка, управляващият в сянка е Бойко Борисов

Изходът от кризата с боклука в София, както и от другите, е един и същ - трябва да паднат Борисов и Пеевски, призовавам „Да, България“ да спрат да се упражняват с Таки, защото той е само изпълнител, възложителите са Борисов и Пеевски. Това каза в кулоарите на парламента лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов, цитиран от БТА. Според него кметът Терзиев е жертва и заслужава подкрепа от софиянци.

Във връзка със статията в „Уолстрийт джърнъл“ за среща между Бойко Борисов и Доналд Тръмп - младши, Михайлов коментира, че лидерът на ГЕРБ е изтъргувал национален интерес – стратегически за България обекти, за хора, санкционирани по „Магнитски“.

Михайлов каза, че като предприемач е бил в положение Бойко Борисов да го изнудва заради външен интерес. „Той ме извика в централата на ГЕРБ пролетта на 2023 г. , за да каже, че трябва в община Ветрино да се сложат ветрогенераторни перки, защото сръбската премиерша го е помолила за това нещо“, посочи лидерът на „Величие“, като отбеляза, че е отговорил на Борисов, че това няма как да стане.

"Всъщност, Делян Пеевски не е човекът, който управлява в сянка, управляващият в сянка е Бойко Борисов. Делян Пеевски знае, че не може да има външна политика и не може да говори с никой външен дипломат, те ще се омърсят, ако работят с него, той го знае. Затова този човек е приел ролята на плашилище, за да може Бойко Борисов да докара нещата до трагедия, както са в момента, да се обвини Росен Желязков за тази трагедия. Трябваше да падне Росен Желязков и да дойде Бойко Борисов като спасител", каза още Ивелин Михайлов.