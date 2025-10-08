Новини
Ивелин Михайлов: Делян Пеевски не е човекът, който управлява в сянка, управляващият в сянка е Бойко Борисов

8 Октомври, 2025 12:05

Изходът от кризата с боклука в София, както и от другите, е един и същ - трябва да паднат Борисов и Пеевски, призовавам „Да, България“ да спрат да се упражняват с Таки, защото той е само изпълнител, възложителите са Борисов и Пеевски, коментира лидерът на "Величие"

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изходът от кризата с боклука в София, както и от другите, е един и същ - трябва да паднат Борисов и Пеевски, призовавам „Да, България“ да спрат да се упражняват с Таки, защото той е само изпълнител, възложителите са Борисов и Пеевски. Това каза в кулоарите на парламента лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов, цитиран от БТА. Според него кметът Терзиев е жертва и заслужава подкрепа от софиянци.

Във връзка със статията в „Уолстрийт джърнъл“ за среща между Бойко Борисов и Доналд Тръмп - младши, Михайлов коментира, че лидерът на ГЕРБ е изтъргувал национален интерес – стратегически за България обекти, за хора, санкционирани по „Магнитски“.

Михайлов каза, че като предприемач е бил в положение Бойко Борисов да го изнудва заради външен интерес. „Той ме извика в централата на ГЕРБ пролетта на 2023 г. , за да каже, че трябва в община Ветрино да се сложат ветрогенераторни перки, защото сръбската премиерша го е помолила за това нещо“, посочи лидерът на „Величие“, като отбеляза, че е отговорил на Борисов, че това няма как да стане.

"Всъщност, Делян Пеевски не е човекът, който управлява в сянка, управляващият в сянка е Бойко Борисов. Делян Пеевски знае, че не може да има външна политика и не може да говори с никой външен дипломат, те ще се омърсят, ако работят с него, той го знае. Затова този човек е приел ролята на плашилище, за да може Бойко Борисов да докара нещата до трагедия, както са в момента, да се обвини Росен Желязков за тази трагедия. Трябваше да падне Росен Желязков и да дойде Бойко Борисов като спасител", каза още Ивелин Михайлов.


  • 1 Пич

    26 12 Отговор
    Един няма в парламента , който да не е хем корумпиран , хем идиот !!!

    12:06 08.10.2025

  • 2 я па тоя

    16 15 Отговор
    Много добре си спомням какви проблеми с боклука имаше самия Бойко Борисов като млад кмет на София.
    Тези жалкари вече са смешни.

    Коментиран от #10

    12:14 08.10.2025

  • 3 Ивелин е трагичен случай

    15 18 Отговор
    Хубаво че няма да има място в новият парламент за фараони с психопатични разстройства в главите

    12:15 08.10.2025

  • 4 Българин

    14 19 Отговор
    ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ Е НОВИЯТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ!

    12:19 08.10.2025

  • 5 цвсед

    21 11 Отговор
    Браво на Ивелин Михайлов, единствения дето смело изобличава Тиквата и свинята. Браво на Величие. А всички депутати на мафията, не допускат да се разгледа кой уби 4 ма българина от един валеж. ГЕРБ и другарчета убиха с безхаберието си още 4 българи. Трябва всички като Ивелин от Величие смело да кажат НЕ на мафията ГЕРБ и свинята. Слава на Господ Иисус Христос има и такива лидери като Ивелин от Величие дето смело пердашат оядените мафиози.

    12:23 08.10.2025

  • 7 книж

    18 9 Отговор
    ходих и мога да кажа, че Неофит Рилски е Швейцария на Балканите.. дано да има повече такива фараони и пирамиди в България.. единственият политик, който за 36 години е построил нещо!

    Коментиран от #16

    12:24 08.10.2025

  • 10 жесдр

    26 3 Отговор

    До коментар #2 от "я па тоя":

    Много си спомняш, само че помниш ли как със Вълка набързо се разбраха и си разделиха едни милони, докато се правеха че се карат??? Помниш ли този бандит от Банкя от скъсан цървул набързо си напълни чекмеджето с евро и злато. Сега проблемите са от разбойници ГЕРБ. Фандъка и глупавия циганин от Банкя са в основата на боклука в София. Това спомняш ли си го???

    Коментиран от #15

    12:27 08.10.2025

  • 11 Българин

    5 31 Отговор
    Бойко е най-обичаният и уважаван политик в България! Това не могат да му простят безродните соросоиди и за това го плюят!

    12:27 08.10.2025

  • 12 Кой управлява в сянка не знам, но... !

    21 3 Отговор
    наблюдаваме целенасочени действия на едно престъпно правителство и парламент върху политическата среда, които очевидно целят не само нестабилност, но и прякото ни въвличане във война ...това наблюдаваме... Наблюдаваме пълзяща нацистко атлантическа диктатура. Темата на седмицата трябва да е: Закона за военното положение, репресии и мобилизация който спешно влиза в парламента по предложение на МО ако все още не сте разбрали ! ..... Закона за атлантическият нацизъм ! Естествено без никакво обществено обсъждане ....

    12:27 08.10.2025

  • 13 безпартиен

    14 2 Отговор
    И този не позна! Ръководител в сянка е човекът, който предложи Борисов за главен секретар на МВР!Как Ви се струва лице без нито ден оперативен стаж да заеме най-високата оперативна длъжност?А сега си спомнете кога се извършиха всички поръчкови убийства и кой беше главен секретар на МВР! Познахте!

    Коментиран от #25

    12:28 08.10.2025

  • 14 Toва виц ли е?

    5 9 Отговор
    Председателят на най-голямата парламентарна група и лидер на партията, победила на изборите и излъчила правителство, управлявал в сянка. Само на недоучилите не им е ясно, че правителството изпълнява програмата на партията-победител, като се съобразява с коалиционните си партньори. Каква сянка? Това е законно положение. Време е да се преподава в Историческия парк, както отдавна се се преподава във всички български училища.

    12:28 08.10.2025

  • 15 Помниш ли как този скъсан цървул...

    13 4 Отговор

    До коментар #10 от "жесдр":

    Помниш ли как този скъсан цървул основа най-добрата охранителна фирма и първи получи международен лиценз, който му осигури охраната на видни международни гости на страната ни? А, ти тогава не беше роден?

    12:32 08.10.2025

  • 16 ближ

    8 7 Отговор

    До коментар #7 от "книж":

    А в Швейцария ходил ли си? Там твоят възвеличаван политик щеше да е в затвора за финансови измами.

    Коментиран от #19, #26, #27

    12:33 08.10.2025

  • 17 Айдееее

    6 7 Отговор
    и тоя седна в скута на Дебелия и пие мазно кафе

    12:35 08.10.2025

  • 18 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 1 Отговор
    БОКЛУЦИ!

    12:38 08.10.2025

  • 19 Гост

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "ближ":

    А я кажи сега за твоя...??

    12:39 08.10.2025

  • 20 Пич

    9 6 Отговор
    Да говориш с пълна уста не е добре, но да говориш с празна глава е далеч по–зле.

    12:39 08.10.2025

  • 21 Майора

    6 9 Отговор
    Сло Фараоне , стига си пял тази любовна песен за Борисов и Пеевски , мете са виновни , виновен е Терзиев , дошъл на власт уж зс добро , а без управленски опит и визия за управление! Единственото което направи е тройно увеличение на заплатите! Да се върне на старото ниво и пари ще има! Имаче отказ от властта и нови избори! От мамините и таткови симчета нищо не става!

    Коментиран от #30

    12:39 08.10.2025

  • 22 Под Прикритие

    11 2 Отговор
    призовавам „Да, България“ да спрат да се упражняват с Таки, защото той е само изпълнител, възложителите са Борисов и Пеевски.

    И6аси мафията си има България, всички ги знаят кои са. ха ха ха

    12:40 08.10.2025

  • 23 Точен

    4 10 Отговор
    Този хитрец на дребно Ивелинчо, ще изкара, че Костадинов е виновен за цялото зло в България след 1989 г, само и само за да си оправи бакиите в халтуровия Исторически парк... А през 1989 г Костадин е бил деветгодишен...

    12:41 08.10.2025

  • 24 Пич

    6 0 Отговор
    Не мога да променя това което виждам,но мога да променя точката през която гледам.
    Това е достатъчно да промени онова което изживявам,а това променя цялата гледка.

    12:41 08.10.2025

  • 25 Нека позная!

    3 8 Отговор

    До коментар #13 от "безпартиен":

    Царят е посочил доцент Бойко Борисов за главен секретар. После главният секретар без никакъв оперативен опит залови сръбските контрабандисти. И още много, за които не ти е съдено да научиш.

    12:41 08.10.2025

  • 26 Книж

    13 4 Отговор

    До коментар #16 от "ближ":

    Ми чичо ми живее в Женева, дали не съм ходил?! А ти от село излизал ли си?! В Швейцария Ивелин Михайлов щеше вече да е мултимилиардер, а швейцарците щяха да му вдигнат паметник!

    12:43 08.10.2025

  • 27 Програмист

    14 5 Отговор

    До коментар #16 от "ближ":

    Исторически парк, ако беше измама щеше сега да е затворен, а той приема по 70 хиляди чуждестранни туристи годишно, участва в световни форуми, само гадните балгарета искат да го сринат със земята, защото не е гербав проект

    12:45 08.10.2025

  • 30 Майоре

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Майора":

    Нали знаеш под шапка акъл не вирее

    12:54 08.10.2025

  • 31 ГЕРБ

    1 9 Отговор
    Клиничен идиот

    Коментиран от #34

    12:54 08.10.2025

  • 32 Али

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Турция 🇹🇷":

    Гоебали пари не му дали: българска народна песен.

    12:57 08.10.2025

  • 33 кАрджаали 🇹🇷

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Турция 🇹🇷":

    Имаш опит, викаш. 😁😁

    12:57 08.10.2025

  • 34 Тулуп

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "ГЕРБ":

    Крадецът вика: Дръжте крадеца!

    12:59 08.10.2025

  • 35 Може и да не го харесваме,но

    9 4 Отговор
    все по-често е прав! Разбира се,че в основата на всички беди на България стои Мутрата от Банкя. И как управлява Пеевски с регулатори 100% избрани от Борисов-КПК,КЗК.СЕМ! За ВСС и Прокуратурата да не говорим.Той е приел ролята на Лошото ченге и доста добре осребрява тази позиция.Но нищо повече. Ако утре Мутрата изчезне,Шиши ще е хванал първия самолет за Дубай,ако изобщо стигне до летището.

    13:00 08.10.2025

  • 36 Ивелин простака

    4 6 Отговор
    Всички заблуждават обществото и подхвърлят едни имен а като носни кърпички. Реалността обаче е че зад тези имена срои множество от корумпирани бандити и мутри, които за икономически и роднински обвързани помежду си. И всички заедно укриват и крадат много пари. За хотели и за апартаменти. МногоИмотни корумпирани бандити.

    Коментиран от #40

    13:01 08.10.2025

  • 37 СвръхАз

    5 3 Отговор
    на тоя му викали Хан Търмък..

    13:04 08.10.2025

  • 38 Този фараончо

    5 3 Отговор
    Го вкара Шиши, делата за заробващи кредити на сглупили граждани да теглят кредити едновременно от няколко банки ги е направило престъпници. Стотици измамени чакат Сарафов ( да ама не) Този е по-силен и от началниците си Шиши и Тиквата.

    13:04 08.10.2025

  • 40 Тото изРина

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ивелин простака":

    Абе то и в САЩ и в Италия има бандити, ама... нашите бандити не са като техните.
    ха-ха

    13:14 08.10.2025

  • 41 Трол

    1 1 Отговор
    Г-н Пеевски управлява на припек.

    13:16 08.10.2025

  • 42 Този

    3 1 Отговор
    Умен , колкото може да бъде селски мошеник. Граничи с дебилщина , явно има и достатъчно други, които клонят към тази категория

    13:28 08.10.2025

  • 43 Киро Шарнира

    1 2 Отговор
    Борисов е ЗЛО !!!

    13:37 08.10.2025

