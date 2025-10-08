Ивелин Михайлов: Делян Пеевски не е човекът, който управлява в сянка, управляващият в сянка е Бойко Борисов

Изходът от кризата с боклука в София, както и от другите, е един и същ - трябва да паднат Борисов и Пеевски, призовавам „Да, България“ да спрат да се упражняват с Таки, защото той е само изпълнител, възложителите са Борисов и Пеевски. Това каза в кулоарите на парламента лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов, цитиран от БТА. Според него кметът Терзиев е жертва и заслужава подкрепа от софиянци.
Във връзка със статията в „Уолстрийт джърнъл“ за среща между Бойко Борисов и Доналд Тръмп - младши, Михайлов коментира, че лидерът на ГЕРБ е изтъргувал национален интерес – стратегически за България обекти, за хора, санкционирани по „Магнитски“.
Михайлов каза, че като предприемач е бил в положение Бойко Борисов да го изнудва заради външен интерес. „Той ме извика в централата на ГЕРБ пролетта на 2023 г. , за да каже, че трябва в община Ветрино да се сложат ветрогенераторни перки, защото сръбската премиерша го е помолила за това нещо“, посочи лидерът на „Величие“, като отбеляза, че е отговорил на Борисов, че това няма как да стане.
"Всъщност, Делян Пеевски не е човекът, който управлява в сянка, управляващият в сянка е Бойко Борисов. Делян Пеевски знае, че не може да има външна политика и не може да говори с никой външен дипломат, те ще се омърсят, ако работят с него, той го знае. Затова този човек е приел ролята на плашилище, за да може Бойко Борисов да докара нещата до трагедия, както са в момента, да се обвини Росен Желязков за тази трагедия. Трябваше да падне Росен Желязков и да дойде Бойко Борисов като спасител", каза още Ивелин Михайлов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
12:06 08.10.2025
2 я па тоя
Тези жалкари вече са смешни.
Коментиран от #10
12:14 08.10.2025
3 Ивелин е трагичен случай
12:15 08.10.2025
4 Българин
12:19 08.10.2025
5 цвсед
12:23 08.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 книж
Коментиран от #16
12:24 08.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 жесдр
До коментар #2 от "я па тоя":Много си спомняш, само че помниш ли как със Вълка набързо се разбраха и си разделиха едни милони, докато се правеха че се карат??? Помниш ли този бандит от Банкя от скъсан цървул набързо си напълни чекмеджето с евро и злато. Сега проблемите са от разбойници ГЕРБ. Фандъка и глупавия циганин от Банкя са в основата на боклука в София. Това спомняш ли си го???
Коментиран от #15
12:27 08.10.2025
11 Българин
12:27 08.10.2025
12 Кой управлява в сянка не знам, но... !
12:27 08.10.2025
13 безпартиен
Коментиран от #25
12:28 08.10.2025
14 Toва виц ли е?
12:28 08.10.2025
15 Помниш ли как този скъсан цървул...
До коментар #10 от "жесдр":Помниш ли как този скъсан цървул основа най-добрата охранителна фирма и първи получи международен лиценз, който му осигури охраната на видни международни гости на страната ни? А, ти тогава не беше роден?
12:32 08.10.2025
16 ближ
До коментар #7 от "книж":А в Швейцария ходил ли си? Там твоят възвеличаван политик щеше да е в затвора за финансови измами.
Коментиран от #19, #26, #27
12:33 08.10.2025
17 Айдееее
12:35 08.10.2025
18 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
12:38 08.10.2025
19 Гост
До коментар #16 от "ближ":А я кажи сега за твоя...??
12:39 08.10.2025
20 Пич
12:39 08.10.2025
21 Майора
Коментиран от #30
12:39 08.10.2025
22 Под Прикритие
И6аси мафията си има България, всички ги знаят кои са. ха ха ха
12:40 08.10.2025
23 Точен
12:41 08.10.2025
24 Пич
Това е достатъчно да промени онова което изживявам,а това променя цялата гледка.
12:41 08.10.2025
25 Нека позная!
До коментар #13 от "безпартиен":Царят е посочил доцент Бойко Борисов за главен секретар. После главният секретар без никакъв оперативен опит залови сръбските контрабандисти. И още много, за които не ти е съдено да научиш.
12:41 08.10.2025
26 Книж
До коментар #16 от "ближ":Ми чичо ми живее в Женева, дали не съм ходил?! А ти от село излизал ли си?! В Швейцария Ивелин Михайлов щеше вече да е мултимилиардер, а швейцарците щяха да му вдигнат паметник!
12:43 08.10.2025
27 Програмист
До коментар #16 от "ближ":Исторически парк, ако беше измама щеше сега да е затворен, а той приема по 70 хиляди чуждестранни туристи годишно, участва в световни форуми, само гадните балгарета искат да го сринат със земята, защото не е гербав проект
12:45 08.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Майоре
До коментар #21 от "Майора":Нали знаеш под шапка акъл не вирее
12:54 08.10.2025
31 ГЕРБ
Коментиран от #34
12:54 08.10.2025
32 Али
До коментар #28 от "Турция 🇹🇷":Гоебали пари не му дали: българска народна песен.
12:57 08.10.2025
33 кАрджаали 🇹🇷
До коментар #28 от "Турция 🇹🇷":Имаш опит, викаш. 😁😁
12:57 08.10.2025
34 Тулуп
До коментар #31 от "ГЕРБ":Крадецът вика: Дръжте крадеца!
12:59 08.10.2025
35 Може и да не го харесваме,но
13:00 08.10.2025
36 Ивелин простака
Коментиран от #40
13:01 08.10.2025
37 СвръхАз
13:04 08.10.2025
38 Този фараончо
13:04 08.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Тото изРина
До коментар #36 от "Ивелин простака":Абе то и в САЩ и в Италия има бандити, ама... нашите бандити не са като техните.
ха-ха
13:14 08.10.2025
41 Трол
13:16 08.10.2025
42 Този
13:28 08.10.2025
43 Киро Шарнира
13:37 08.10.2025