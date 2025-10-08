Новини
България »
"Младост" си върна стара детска градина

"Младост" си върна стара детска градина

8 Октомври, 2025 14:01 1 083 5

  • район младост-
  • детска градина

Тя разполага със 154 места

"Младост" си върна стара детска градина - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Дългоочакван пробив в сагата с недостигащите места в софийските детски градини. Под номер 202-ра, една от първите забавачници в "Младост", отново е пълна с деца, съобщи Нова ТВ.

В последните години сградата е била със сменено предназначение - социална служба. Сега е върната към основното си предназначение и вече посреща 154 деца - новоприети и от градини с текущи ремонти.

“За мен е огромна радост да мога да продължа да обучавам децата на “Младост” в нова детска градина”, сподели директорът Петя Янкова.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Имах си аз

    1 2 Отговор
    да не е радост - пак рушвети и далавери

    14:12 08.10.2025

  • 2 Тъй ша я тя

    3 2 Отговор
    Като няма нови детски градини, ще ги бутат в градини втора употреба. Всички кметове, които са били до ден днешен се спукаха да строят нови детски градини, спукаха се.

    14:15 08.10.2025

  • 3 глоги

    0 1 Отговор
    сподели директорКАТА-Петя Янкова.

    14:22 08.10.2025

  • 4 Забавачка не е детска градина

    5 0 Отговор
    Доста неграмотна журналистка, не прави разлика между забавачка(забавачница според нея) и детска градина. Детската градина е целодневна, през соца имаше и седмична. Забавачката е полудневна, няколко часа без храна.

    14:28 08.10.2025

  • 5 Христо

    1 0 Отговор
    Браво.

    Ха сега да върнат и останалите детски градини ясли, дето ги раздаваха на разни смои хора

    14:51 08.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове