"Младост" си върна стара детска градина

Дългоочакван пробив в сагата с недостигащите места в софийските детски градини. Под номер 202-ра, една от първите забавачници в "Младост", отново е пълна с деца, съобщи Нова ТВ.
В последните години сградата е била със сменено предназначение - социална служба. Сега е върната към основното си предназначение и вече посреща 154 деца - новоприети и от градини с текущи ремонти.
“За мен е огромна радост да мога да продължа да обучавам децата на “Младост” в нова детска градина”, сподели директорът Петя Янкова.
1 Имах си аз
14:12 08.10.2025
2 Тъй ша я тя
14:15 08.10.2025
3 глоги
14:22 08.10.2025
4 Забавачка не е детска градина
14:28 08.10.2025
5 Христо
Ха сега да върнат и останалите детски градини ясли, дето ги раздаваха на разни смои хора
14:51 08.10.2025