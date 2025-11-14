Новини
Важните новини във ФАКТИ на 14.11.2025 г.

Важните новини във ФАКТИ на 14.11.2025 г.

14 Ноември, 2025

Отсрочката е до 29-и април

Важните новини във ФАКТИ на 14.11.2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"

Съединените щати направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл". Министерството на финансите във Вашингтон заяви, че ще бъде позволен бизнес с 4 компании. Това са рафинерията в Бургас, мрежата от бензиностанции, производителят на авиационно гориво и данъчните складове в България, съобщи Нова тв.

Започна строителство на детска градина в кв. „Дружба“ за 10 групи

Знам, че темата за детските градини е една от най-чувствителните – всеки родител иска сигурност, спокойствие и предвидимост, когато става дума за детето му. И това е напълно разбираемо. Общината е един от най-големите инвеститори в образователната инфраструктура, но и трябва да кажа ясно – не сме там, където искаме да бъдем. Имаме план и воля това да се промени. Целта е ясна – всяко дете в София да има сигурно място в детска градина, близо до дома си,“ каза кметът на София Васил Терзиев при старта на строителството на новата детска градина в кв. „Дружба“, район Искър.

Новаков: България е в топ 10 на държавите, които получават най-много от европейския бюджет

Не е толкова трагично, колкото изглежда. Намерихме общ език в Брюксел. В момента сме много добре позиционирани. Това заяви евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков в предаването „Още от деня” по БНТ.

България ще има модерен център за иновации в научноизследователска и развойна дейност за отбранителни технологии

България ще изгради модерен център за иновации в научноизследователска и развойна дейност за отбранителни технологии и решения с двойно предназначение. Той ще бъде ситуиран в района на област Стара Загора и ще бъде финансиран с 85 млн. евро от управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. (ПРР 2021–2027). Това стана ясно в рамките на 9-ото заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се проведе в София и беше председателствано от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата – Юра Витанова.

Назначиха Румен Спецов за особен управител на дружествата на "Лукойл"

Министерският съвет прие решение, с което назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България. Правителственото решение е прието неприсъствено.

182 млн. лв. ще бъдат инвестирани в градския транспорт на 7 общини

Започва изпълнението на стратегически проекти, които ще осигурят съвременен, модерен и екологично чист транспорт за гражданите в седем български общини. Договорите за тях вече са сключени. 182 млн. лв. от Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 ще бъдат инвестирани в по-чист, безопасен и достъпен градски транспорт в общините Плевен, Велико Търново, Варна, Благоевград, Пловдив, Видин и Русе. Благодарение на финансирането ще се осигури по-добра свързаност, по-чист въздух, по-безопасни пътища, по-качествени и достъпни транспортни услуги за малко над 1 милион граждани. В резултат се очаква и до 30% намаление на емисиите от градския транспорт. Проектните дейности включват мерки за подобряване и увеличаване на екологичния градски и междуградски обществен транспорт, зарядни станции, изграждане на интелигентни транспортни системи и подобряване на пътната безопасност чрез ремонт и реконструкция на пътни участъци и изграждане на нови улици, пътни връзки за облекчаване на трафика и др.

КЗП се самосезира за ударното увеличение на цените за паркиране в София

Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще извърши проверка, за да се установи дали е икономически обосновано предвиденото увеличаване на цените за паркиране в синята и зелената зона в София.

СО прие най-мащабната реформа в паркирането от 20 години насам

Най-мащабната промяна в модела на паркиране в София, от въвеждането на синята зона през 2005 г. насам, беше приета от Столичния общински съвет тази седмица. След години, в които разширяването на зоните и актуализацията на цените се отлагаше, а милиони левове от платеното паркиране оставаха изцяло в Центъра за градска мобилност, градският съвет прие три ключови доклада, които заедно променят цялостно философията на управлението на платеното паркиране и ефектите от него в публичните пространства на града.


България
