Иван Таков: Кметът няма никаква идея какво да прави в тази криза с боклука

Кметът няма никаква идея какво да прави в тази криза с боклука в София, която сам създаде. Това заяви Иван Таков, председател на БСП - София и на групата на социалистите в СОС. "Столична община не може да се управлява с лозунги, а кризите не се решават с призиви за разбиране и съпричастност от страна на страдащите от тях граждани и с кръгли маси, заяви той. - Напълно съм съгласен с кмета, че има два свята - единият е светът на неговата паралелна реалност, в която постоянно води битки със зли сили, които му пречат на всичко и другият е светът на столичани, които очакват реални решения от него и екипа му. Инфантилната игра на Терзиев на стражари и апаши няма да предотврати миризливия проблем на София".

Иван Таков за пореден път посочи, че кметът на Столична община е пряко отговорен за управлението на отпадъците на територията на града. "Той и неговият екип направиха заданието за конкурсите. Направиха го некадърно. Закъсняха с една година. Поръчката стартира през април, а договорите за двата района в криза в момента "Люлин" и "Красно село" изтекоха в края на март. Договорите на почти всички останали райони бяха до май. Какво очакваха да се случи при това положение?! За какви саботажи можем да говорим, след като кметът и администрацията му не си свършиха работата навреме. На всичкото отгоре направиха едно неясно задание на самата обществена поръчка, смесиха желания с реалности, не поставиха и пределна цена на извършваната услуга, съобразена с бюджета на Столична община. Това, естествено, позволи всяка фирма да даде цена, каквато сметне за необходима. За собствената си некадърност сега се оправдават със зли сили и с мафията. А на същата тази "мафия" кметът буквално подари едни 50-60 милиона, след като им удължи с по 6 месеца изтеклите през март и май договори. Това ли е борбата му с "мафията"?! Това не е борба, а е обикновен пазарлък. Борбата не се води с постове в социалните мрежи и с медийни участия. Тя се води с политики. Още повече, че кметът на София е доста високо във властовата йерархия и има инструментите. Ако искаше да се пребори, кметът щеше да създаде алтернатива през общинско дружество още преди година. Можеше да укрепи съществуващото "Софекострой", както преди повече от година ние предлагахме. А още по-добрият вариант беше да създаде общинско предприятие, което да поеме всички дейности по чистотата на града. Това е наше предложение и за реализацията му настояваме от години".

Иван Таков изрази възмущение от лъжата на кмета Васил Терзиев, че общинското дружество "Софекострой" му е отказало да поеме почистването в "Люлин" и "Красно село". "По време на изслушването във вторник на редовното заседание на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори, което беше по настояване на нашата група, стана ясно, че такъв отказ няма. Това потвърдиха и заместник-кметът в Направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева, и ръководството на общинското дружество "Софекострой" ЕАД, които присъстваха, каза Иван Таков. - Кметът така и не дойде. Сигурно се е борил с мафията и затова го нямаше... След близо три часа дебати стана ясно, че Терзиев и администрацията му нямат никакъв план за справяне с кризата. На председателския съвет по-късно вчера, на който кметът присъстваше, това се потвърди. Потвърждава го и тази кръгла маса днес, която е организирал. Сега иска държавата да му реши проблема. Той кога разбра, че не може да се справи? И защо не може да се справи? Ако се беше спазарил със същата тази "мафия" за по-ниска цена, щеше ли да го брои за справяне?! Всичко започва много да прилича на кризата с транспорта преди половин година. Терзиев създава проблем, после го хвърля на СОС да му го решава. И се моли на гражданите за разбиране и да бъдат така добри да се сплотят и да се самоорганизират. Призова ги да се самоорганизират по време на транспортната стачка, сега да се самоорганизират и да си изхвърлят боклука, дано само не поиска да се самоорганизират да се топлят сами зимата... Гражданите на София плащат данъци и такси, за да получават комунални услуги, а кметът ги кара да се самоорганизират, защото се борел с мафията! И като свикнат да се самоорганизират за какво ще им е кметът и администрацията му?!" .

Иван Таков добави, че има решение в кризата с боклука, но то не е от днес за утре. "През Столичния общински съвет ще овладеем кризата в някаква степен, като отпуснем на първо време 9 милиона лева на общинското дружество "Софтекострой" ЕАД, за да може да закупи камиони и техника, обясни той. - За да не се превърне тази кризата в катастрофа обаче, кметът трябва да спре да се прави на медиен герой и да започне да се занимава с политики и управление. Ние ще помогнем".