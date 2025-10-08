Новини
България »
Кметът на „Слатина“ предлага на Терзиев техника и персонал за справяне с кризата с боклука

Кметът на „Слатина“ предлага на Терзиев техника и персонал за справяне с кризата с боклука

8 Октомври, 2025 16:18 722 8

  • район слатина-
  • сметосъбиране-
  • георги илиев-
  • васил терзиев

В четвъртък и петък район „Слатина“ ще предостави 2 бр. товарни превозни средства с по трима служители, а за събота и неделя – 1 бр. товарно превозно средство и служители

Кметът на „Слатина“ предлага на Терзиев техника и персонал за справяне с кризата с боклука - 1
Снимка: СО-район Слатина
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на столичния район „Слатина“ Георги Илиев предлага на кмета на столицата Васил Терзиев техника и персонал за справяне с възникналата криза с боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“.

Илиев изпрати писмо до градоначалника, в което го уведомява каква помощ може да предостави подопечната му администрация без сериозно да се нарушава работата в поверения му район.

„Вярвам, че и колегите от другите столични райони могат да направят преглед на наличната си техника и при възможност да помогнат за решаването на тази криза в града ни. В чисто човешки план трябва да сме солидарни във възникналата ситуация“, коментира Георги Илиев.

Той допълни, че са проведени разговори с директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъците Николай Савов, който ръководи организацията по сметосъбирането и сметоизвозването в двата района.

В четвъртък и петък район „Слатина“ ще предостави 2 бр. товарни превозни средства с по трима служители, а за събота и неделя – 1 бр. товарно превозно средство и служители.

„При нужда, през следващата седмица оставаме в готовност да продължим да подпомагаме усилията на кмета Терзиев за справяне с възникналата ситуация с техника и човешка сила. До кризата с боклука се стигна заради ненаситната алчност на определени лица. Алчност, която не трябва да допуснем да бъде задоволена. Защото в крайна сметка всяка една стотинка за това ще бъде включена в такса смет, която гражданите на София ще платят“, допълни Георги Илиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емигрант

    5 5 Отговор
    Вие софиянци никога не можете да сс справите с боклука, защото самите вие сте боклук, а най-големият боклук е в Банкя когото избирате с много любов ! София е най-мръсната и изостанала столица, вие сте като пещерняците, осирате всичко около себе си !

    Коментиран от #8

    16:30 08.10.2025

  • 2 Абе

    2 10 Отговор
    Лични негови ли? С чужди пари и аз мога да "помагам" така

    16:30 08.10.2025

  • 3 Трол

    1 2 Отговор
    Генерал Терзиев получава свежи подкрепления в битката, да видим как ще отвърне Мафията на този неочакван ход.

    16:38 08.10.2025

  • 4 хр. смирненски

    0 0 Отговор
    район "слатина"

    16:40 08.10.2025

  • 5 Оптимист

    4 0 Отговор
    Всеки помага с каквото може! В противен случай трябва да вдигнат данъците и таксите.
    Довечера отивам в Борово с една баничарка, чували и ръкавици, за да местя боклук. Така, както някои други местят боклук с каруци към потърпевшите райони, за да става още по-тежко положението.

    16:44 08.10.2025

  • 6 37.51т

    3 0 Отговор
    Винаги ще има кризи........до 1996 г всяка община в София имаше т.н.БКС,което работеше по чистотата сметоизвозване .метене,миене,зимно почистване ."усмивка та" Софиянски и Антоан Н. заедно с общинския съвет ги приватизираха знае се кой печели от чистотата ....и ето го резултата ...ама пазарна икономика ама това,ама онова.....сега извиваме ръце и крака .....още преди повече от 100 год. Иречек написал в дневника си..."нема държава с по глупаво управление от БГто".......

    16:47 08.10.2025

  • 7 Браво, така

    2 0 Отговор
    Се прави, а не само приказки и призиви!

    16:54 08.10.2025

  • 8 Саша Грей

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    Като оставим настрана калното село, в което живееш София е може би най доброто място за живеене в България. В подкрепа на това са и твоите съселяни, които са дошли да живеят тук.
    За твоя справка София е ЕДИНСТВЕНОТО място, където Борисов и ГЕРБ нямат сила. Можеш да направиш справка за изборите от началото на Демокрацията до сега. София винаги е била синя.

    17:06 08.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове