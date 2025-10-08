Кметът на „Слатина“ предлага на Терзиев техника и персонал за справяне с кризата с боклука

Кметът на столичния район „Слатина“ Георги Илиев предлага на кмета на столицата Васил Терзиев техника и персонал за справяне с възникналата криза с боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“.
Илиев изпрати писмо до градоначалника, в което го уведомява каква помощ може да предостави подопечната му администрация без сериозно да се нарушава работата в поверения му район.
„Вярвам, че и колегите от другите столични райони могат да направят преглед на наличната си техника и при възможност да помогнат за решаването на тази криза в града ни. В чисто човешки план трябва да сме солидарни във възникналата ситуация“, коментира Георги Илиев.
Той допълни, че са проведени разговори с директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъците Николай Савов, който ръководи организацията по сметосъбирането и сметоизвозването в двата района.
В четвъртък и петък район „Слатина“ ще предостави 2 бр. товарни превозни средства с по трима служители, а за събота и неделя – 1 бр. товарно превозно средство и служители.
„При нужда, през следващата седмица оставаме в готовност да продължим да подпомагаме усилията на кмета Терзиев за справяне с възникналата ситуация с техника и човешка сила. До кризата с боклука се стигна заради ненаситната алчност на определени лица. Алчност, която не трябва да допуснем да бъде задоволена. Защото в крайна сметка всяка една стотинка за това ще бъде включена в такса смет, която гражданите на София ще платят“, допълни Георги Илиев.
1 Емигрант
Коментиран от #8
16:30 08.10.2025
2 Абе
16:30 08.10.2025
3 Трол
16:38 08.10.2025
4 хр. смирненски
16:40 08.10.2025
5 Оптимист
Довечера отивам в Борово с една баничарка, чували и ръкавици, за да местя боклук. Така, както някои други местят боклук с каруци към потърпевшите райони, за да става още по-тежко положението.
16:44 08.10.2025
6 37.51т
16:47 08.10.2025
7 Браво, така
16:54 08.10.2025
8 Саша Грей
До коментар #1 от "Емигрант":Като оставим настрана калното село, в което живееш София е може би най доброто място за живеене в България. В подкрепа на това са и твоите съселяни, които са дошли да живеят тук.
За твоя справка София е ЕДИНСТВЕНОТО място, където Борисов и ГЕРБ нямат сила. Можеш да направиш справка за изборите от началото на Демокрацията до сега. София винаги е била синя.
17:06 08.10.2025