Може ли бедствието от "Елените" да се повтори и при Боянското блато в София?

8 Октомври, 2025 17:15 2 204 34

  • боянско блато-
  • бедствие-
  • елените-
  • наводнение

Адв. Александър Колев: В столицата може да очакваме сериозни наводнения там, където реките не са нанесени на картите

Може ли бедствието от "Елените" да се повтори и при Боянското блато в София? - 1
Снимка: МОСВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наводненията през последните дни ни показаха до какви бедствия води неконтролируемото строителство в природни водни обекти. Река, вкарана под земята, а над нея издигнат хотел и други атракциони, излезе от коритото си и отне човешки животи. Подобен сценарий застрашава да се повтори и в подножието на Витоша, където върху площ от 7 декара се намира Боянското блато. То е естествен воден регулатор и местообитание на над сто вида птици, част от които са защитени.

Според експерти застрояването на блатото разрушава уникалната флора и фауна, но може да доведе и до критични наводнения на кварталите "Бояна", "Манастирски ливади", "Павлово" и други.

"Боянско блато трябва да бъде отразено както в Подробния устройствен план на Бояна, така и в Общия устройствен план на Столичната община. Докато това не стане, инвеститорският интерес няма да стихне", обясни пред БНР адвокат Александър Колев.

Заповедта на Басейнова дирекция от 2023 година обяви Боянското блато за воден обект и посочи неговите граници, разказа той.

"След това частните собственици на имоти обжалваха в административните съдилища. ВАС отмени заповедта на Басейнова дирекция, но каза, че Боянското блато е постоянен воден обект. ВАС постанови, че Басейнова дирекция не е отговорна за обявяването на границите му. Попаднахме в един Параграф 22 – имаме воден обект, който обаче няма собственик, не е ясно кой го управлява, кой го поддържа и може да предприеме действия, когато има извънредни ситуации-наводнения, поройни валежи".

Той обясни, че в столицата можем да очакваме сериозни наводнения там, където реките не са нанесени на картите и вече са презастроени.

Нашата крайна цел е Боянското блато да се превърне в екологичен парк, обясни адв. Колев.

Той посочи, че от Камарата на архитектите са излезли с препоръка за пълен одит на устройствените планове, особено в рисковите зони – по поречията на реки и около водните обекти.

"Боянското блато е такава рискова зона".

Не природата в България е виновна, а корупцията, обобщи той.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 24 гласа.
  • 1 честен ционист

    38 1 Отговор
    Бедствието ГЕРБ дебне навсякъде.

    Коментиран от #9, #25, #28

    17:16 08.10.2025

  • 2 Прогнила територия

    24 0 Отговор
    навсякъде е ту ту бла ту

    17:17 08.10.2025

  • 3 Нищо деее

    21 3 Отговор
    Държавата ще им даде от нашите пари, и ще си построят хотелчетата отново, какво толкова !

    17:19 08.10.2025

  • 4 ГЕРБ Срутища

    15 2 Отговор
    Онче Бонче, счупено пиронче. Риба щука, махай се от тука.

    Коментиран от #5

    17:24 08.10.2025

  • 5 с буквата на закона

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "ГЕРБ Срутища":

    Мирише на букет от блатни кокичета за няколко стотици млн лв. обещетение

    17:27 08.10.2025

  • 6 Развитие

    14 0 Отговор
    В територията всичко може

    17:28 08.10.2025

  • 7 Софиянецо

    26 0 Отговор
    Преди много години дядо ми имаше ниви в Кръстова вада. Там започна някаква регулация, но му разрешиха да си построи къща САМО НА ЕДИН ЕТАЖ, защото мястото било мочурище. Сега там е застроено едно до друго с високи сгради. Това е без коментар.

    17:37 08.10.2025

  • 8 Тити

    13 0 Отговор
    У нас всичко е възможно ние страната на безграничната тъпотия.

    17:43 08.10.2025

  • 10 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Режимът на ГЕРБ ще оправи работАта.

    17:46 08.10.2025

  • 11 Хипотетично

    15 0 Отговор
    Перловска река става подземна река при станция Театрална на метрото, а и се построява многоетажен блок върху коритото й. Драковишка река става подземна река и е посроена зала за 10 000 зрители Арена София и после се появява като Слатинска река. Построяване върху речни корита лило забранено от закона , но не и за богати строителни фирми.

    17:47 08.10.2025

  • 12 Сатана Z

    13 0 Отговор
    След като Расим Желязков може да строи хотел от чиито покрив да пада река,защо другите да не могат да строят хотел върху подземна река?

    17:48 08.10.2025

  • 14 български бок уци

    5 0 Отговор
    май а ви дае а!

    17:53 08.10.2025

  • 15 До АФФТОРКАТА

    10 2 Отговор
    Скъпа госпожице/госпожо! Гарантирам Ви, че ако на Витоша паднат 250 литра дъжд на квадратен метър за 4 часа, същото ще се повтори с южните квартали на ССофия, което стана с Елените. Нагледал съм се на подобни наводнения от цял свят, като се почне от Испания, Франция, Германия, Италия, Гърция. У нас даже последствията бяха сравнително малки…в Германия преди няколко години при подобни обстоятелства загинаха над сто човека…

    Коментиран от #26, #29

    17:53 08.10.2025

  • 16 ГЕРБ ПОБЕДА

    8 1 Отговор
    Аве на кой му пука ,нали взехме парите ,после ще видим

    17:59 08.10.2025

  • 19 Уйде

    10 0 Отговор
    Мутрьо у блатото !

    18:03 08.10.2025

  • 20 так където са застроени реки и дерета

    4 0 Отговор
    по същия или подобен престъпен начин и е унищожена природата на България ,много ще се радваме и се надяваме да се случи същото ,без жертвите разбира се

    Коментиран от #22

    18:10 08.10.2025

  • 21 Гост

    7 0 Отговор
    Може да се повтори навсякъде и по всяко време, щом двата мазни шардена стоят отпред, както и всичките им прилежащи гнусни мутри, дето не се интересуват от абсолютно нищо, освен от десетки милиони в офшорни за ку"..и, бело, коли, яхти. Само тома го интересува българската мутра

    18:12 08.10.2025

  • 22 На много

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "так където са застроени реки и дерета":

    места деретата са застроени , абсолютна варварщина , гавра с природата и обществото ни и куп престъпления !

    Коментиран от #30

    18:13 08.10.2025

  • 23 Общинар

    3 4 Отговор
    Няма такъв водосбор, че да предизвика такова наводнение. Северния склон на Витоша не е опасен, а блатото за това е блато, а не езеро, защото там водата застоява без отток. За София е страшен язовир Искър при авария и някои високи квартали, защото там колкото вода падне, толкова се стича по наклона. Страдат пак ниските квартали. Справка историята на столична община от 1907 до днес.

    18:14 08.10.2025

  • 24 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор
    А дано, без надали !!!

    18:18 08.10.2025

  • 25 НЕ ЗАБРАВЯЙ, че

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    "НИЕ СМЕ НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР ", другарю !!!

    18:21 08.10.2025

  • 26 До умника

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "До АФФТОРКАТА":

    При 250 литра на квадратен метър / ако си на ясно за какво говориш / и на равното пак ще се удавиш. Няма район с реки или без, който да издържи безпроблемно на такъв дъжд. Всяко дере ще стане буйна река, ще се забенти с клони и др.боклуци и след това като тръгне хич няма да подбира речно корито. Това е бедствие от което няма отърване. Като си се нагледал на наводнения какво видя ? Аз видях през лятото на 1998 година в Швейцария, в Хеербрук, където реката е терасирана на три нива и е павирано дъното, как пак излезе и от най-широкото корито наводнявайки и отнасяйки всичко по пътя си при къде , къде по малки цифри на кв. м. Така, че кротко с литрите на кв. метър

    Коментиран от #32

    18:25 08.10.2025

  • 27 Хе Хе

    2 2 Отговор
    Важното е вигвамът на вожда Винету и свинарникът на Прасчо да са сухи. Материалът и без това си строи незаконно от кражби.

    18:26 08.10.2025

  • 28 червени фашисти ленинци

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Добре, че е това бедствие - ГЕРБ, че виждаш ли недоносеното кметче на София от ПП-ДБ как се изкара АБФК / Активен Борец срещу Фашизма и Капитализма /. Ама мен не ме интересува срещу какви вятърни мелници се борят Кирчо и Кокорчо. Да се оправя, за това е кмет. Все нещо не му е както трябва. Като не става да си ходи.

    18:30 08.10.2025

  • 29 Коко Н

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "До АФФТОРКАТА":

    Айде бе!Верно?

    18:32 08.10.2025

  • 30 Гаргамел

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "На много":

    Ревльо. Аман от констататори. Сигурен ли си , че ако имаше перцел останал от дядо ти, нямаше да го застроиш с максимално уплътнение, спазвайки законовите норми ? Щеше да го оставиш за общинска река ? Кого лъжеш бе ? Но понеже нямаш нищо и си гол котж пушка си морализатор. Писна ми от такива.

    18:34 08.10.2025

  • 31 Никой

    2 1 Отговор
    Реките и блатата и езерата - не могат да имат частна собственост.

    Но това е на теория.

    Явно ще го разцъкат на парцели и това.

    18:35 08.10.2025

  • 32 Кеефф

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "До умника":

    Умньо, дъждавната канализация на Лисабон е разчетена на 100 литра дъжд за 1 час!!! Така че всичко може да се предвиди. Ама виж в Царево. Преди две години дъжда отнесе един мост. Дерето е порой със сечение 30 квадрата, а построиха нов "здрав" мост със светло сечения 9 квадрата и.... преди два дена пороя пак го отнесе.

    18:38 08.10.2025

  • 33 ,,,ЧЕ КОМШИЯТА ИСКА ДА ХВАНЕ ГОРАТА

    1 0 Отговор
    НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ КОГА ЩЕ ПЛУВА ПИТАМ ЗА КОМШИЯТА

    18:38 08.10.2025

  • 34 какво ли не измислят тия хора

    2 0 Отговор
    немога да разбера от кадя на кадя му казвате бетсвие??? това си е съвсем нормално природно явление да се изсипе проливен дъжд и да се отече от планината в морето не случайно беше забранено да се строи там в отводнителното дере на реката…

    18:40 08.10.2025

