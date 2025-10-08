Може ли бедствието от "Елените" да се повтори и при Боянското блато в София?

Наводненията през последните дни ни показаха до какви бедствия води неконтролируемото строителство в природни водни обекти. Река, вкарана под земята, а над нея издигнат хотел и други атракциони, излезе от коритото си и отне човешки животи. Подобен сценарий застрашава да се повтори и в подножието на Витоша, където върху площ от 7 декара се намира Боянското блато. То е естествен воден регулатор и местообитание на над сто вида птици, част от които са защитени.

Според експерти застрояването на блатото разрушава уникалната флора и фауна, но може да доведе и до критични наводнения на кварталите "Бояна", "Манастирски ливади", "Павлово" и други.

"Боянско блато трябва да бъде отразено както в Подробния устройствен план на Бояна, така и в Общия устройствен план на Столичната община. Докато това не стане, инвеститорският интерес няма да стихне", обясни пред БНР адвокат Александър Колев.

Заповедта на Басейнова дирекция от 2023 година обяви Боянското блато за воден обект и посочи неговите граници, разказа той.

"След това частните собственици на имоти обжалваха в административните съдилища. ВАС отмени заповедта на Басейнова дирекция, но каза, че Боянското блато е постоянен воден обект. ВАС постанови, че Басейнова дирекция не е отговорна за обявяването на границите му. Попаднахме в един Параграф 22 – имаме воден обект, който обаче няма собственик, не е ясно кой го управлява, кой го поддържа и може да предприеме действия, когато има извънредни ситуации-наводнения, поройни валежи".

Той обясни, че в столицата можем да очакваме сериозни наводнения там, където реките не са нанесени на картите и вече са презастроени.

Нашата крайна цел е Боянското блато да се превърне в екологичен парк, обясни адв. Колев.

Той посочи, че от Камарата на архитектите са излезли с препоръка за пълен одит на устройствените планове, особено в рисковите зони – по поречията на реки и около водните обекти.

"Боянското блато е такава рискова зона".

Не природата в България е виновна, а корупцията, обобщи той.