Задръствания и затворени пътища в Русе заради наводненията

8 Октомври, 2025 20:01

Кръговото на Дунав мост е под вода, има големи тапи и по бул. “Тутракан“. Пътят, който отива към сметището, е под вода под моста

Илюстративна снимка, БГНЕС
Ситуацията в Русе е усложнена заради продължаващия силен дъжд. В следобедните часове, когато хората започват да се прибират от работа, движението стана истински кошмар, пише Фокус.

Бул. “България“ е трудно проходим, като трафикът се осъществява само в една лента. Кръговото на Дунав мост е под вода, има големи тапи и по бул. “Тутракан“. Пътят, който отива към сметището, е под вода под моста.

Пътуващите към и от Мартен е по-добре да минат през Николово, съветват водачите, които вече са преминали по маршрута.

Пътят към и от Средна кула от бул. “България“ в участъка под моста е затворен заради свлачище, пише „Русе Медиа“.


България
  • 1 Спецназ

    1 0 Отговор
    Такива количества над 100 литра на кв. метър са типични за лятото,

    НО тогава НЯМА почти паднала шума,
    която за минути може ПАК да задръсти току-що

    почистена отводнителна шахта. ФАКТ!

    А КОЙ не е помел шумата преди това-Кмета да каже!
    ПП. Ако е от Герб нема и да го питат де!

    20:09 08.10.2025

