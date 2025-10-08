Задръствания и затворени пътища в Русе заради наводненията

Ситуацията в Русе е усложнена заради продължаващия силен дъжд. В следобедните часове, когато хората започват да се прибират от работа, движението стана истински кошмар, пише Фокус.
Бул. “България“ е трудно проходим, като трафикът се осъществява само в една лента. Кръговото на Дунав мост е под вода, има големи тапи и по бул. “Тутракан“. Пътят, който отива към сметището, е под вода под моста.
Пътуващите към и от Мартен е по-добре да минат през Николово, съветват водачите, които вече са преминали по маршрута.
Пътят към и от Средна кула от бул. “България“ в участъка под моста е затворен заради свлачище, пише „Русе Медиа“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спецназ
НО тогава НЯМА почти паднала шума,
която за минути може ПАК да задръсти току-що
почистена отводнителна шахта. ФАКТ!
А КОЙ не е помел шумата преди това-Кмета да каже!
ПП. Ако е от Герб нема и да го питат де!
20:09 08.10.2025