Шофьорка блъсна пешеходец, той почина

9 Октомври, 2025 09:50 1 173 5

  • загинал-
  • пешеходец-
  • благоевград

На водачката на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пешеходец почина след удар от кола в Благоевград, съобщиха от полицията.

Трагичният инцидент е станал днес а ПП1 Е-79 в района на ж.к "Струмско" в града. Лек автомобил с 52-годишна водачка е блъснал 89-годишен мъж от, който е починал.

По първоначална информация, пешеходецът е изскочил внезапно на пътното платно. На водачката на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

За случая е уведомена ОП-Благоевград. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.


България
  • 1 до 30 щеше да е жив и да пее в хора . и

    3 2 Отговор
    левака на ралито с над 30 в публиката . аплодирали и пляскали с ръце а той пунта шофер ги блъсна . 10 в болницата . болницата печели 15 бона за 4-5 дена . бонуси за докторесата . щяла да строи на плажа .

    Коментиран от #3

    09:59 09.10.2025

  • 2 89-годишен

    4 1 Отговор
    изскочил е като млада сърна - внезапно и изневиделица.. а тетката мерили ли са ѝ реакциите - които убеден съм, липсват и никога не ги е имало

    Коментиран от #5

    10:04 09.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "до 30 щеше да е жив и да пее в хора . и":

    Левака си ти❗
    Явно си нямаш понятие от моторни спортове❗
    Там се кара на върха на лимита и почти при всяко състезание има ПОДОБНИ инциденти.
    Дори профита от Ф-1 и МotoGP излитат от трасето❗
    Именно затова има стюарди и служители по безопасността❗
    В зоната НЕ Е ТРЯБВАЛО ДА ИМА ЗРИТЕЛИ❗
    И нямаше да има пострадали,
    АКО БЯХА СПАЗИЛИ УКАЗАНИЯТА‼️

    10:21 09.10.2025

  • 4 Петел бг

    2 1 Отговор
    Мара жорнализката копи пейстова

    10:23 09.10.2025

  • 5 89г изскочил е като млада сърна

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "89-годишен":

    демек стъкмистики за да прекратят делото

    ако мъж я беше блъснал при същите обстоятелства
    сега да е в кауша и присъда в затвора

    10:26 09.10.2025

