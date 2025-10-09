Шофьорка блъсна пешеходец, той почина

Пешеходец почина след удар от кола в Благоевград, съобщиха от полицията.
Трагичният инцидент е станал днес а ПП1 Е-79 в района на ж.к "Струмско" в града. Лек автомобил с 52-годишна водачка е блъснал 89-годишен мъж от, който е починал.
По първоначална информация, пешеходецът е изскочил внезапно на пътното платно. На водачката на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.
За случая е уведомена ОП-Благоевград. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 до 30 щеше да е жив и да пее в хора . и
Коментиран от #3
09:59 09.10.2025
2 89-годишен
Коментиран от #5
10:04 09.10.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "до 30 щеше да е жив и да пее в хора . и":Левака си ти❗
Явно си нямаш понятие от моторни спортове❗
Там се кара на върха на лимита и почти при всяко състезание има ПОДОБНИ инциденти.
Дори профита от Ф-1 и МotoGP излитат от трасето❗
Именно затова има стюарди и служители по безопасността❗
В зоната НЕ Е ТРЯБВАЛО ДА ИМА ЗРИТЕЛИ❗
И нямаше да има пострадали,
АКО БЯХА СПАЗИЛИ УКАЗАНИЯТА‼️
10:21 09.10.2025
4 Петел бг
10:23 09.10.2025
5 89г изскочил е като млада сърна
До коментар #2 от "89-годишен":демек стъкмистики за да прекратят делото
ако мъж я беше блъснал при същите обстоятелства
сега да е в кауша и присъда в затвора
10:26 09.10.2025