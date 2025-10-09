Новини
България »
Всички градове »
Пеевски: Татко им Бойко ги спасява всичките. Те не се борят с никаква мафия, а правят само бели

Пеевски: Татко им Бойко ги спасява всичките. Те не се борят с никаква мафия, а правят само бели

9 Октомври, 2025 11:19 1 298 44

  • делян пеевски-
  • бойко борисов-
  • татко-
  • спасяване-
  • бели-
  • мафия

Ако Борисов не ги спасява всеки ден, те са щели да бъдат едни нормални граждани, които да си понесат последствията за всичко, коментира лидерът на "ДПС- Ново начало"

Пеевски: Татко им Бойко ги спасява всичките. Те не се борят с никаква мафия, а правят само бели - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски коментира пред журналисти темата за "Лукойл", цитиран от dariknews.bg.

"Трябва да се знае, ако има такава сделка кой ще го вземе, трябва да защитим хората, които бяха ограбвани 4 години от ПП-ДБ с високите цени на горивата", каза той.

Пеевски коментира и кризата с боклука. "Като гледам отново се налага Борисов да ги спасява, той спасява ПП-ДБ и техните кметове, спасяваше ги и в сглобката, спасява "Възраждане" с имунитетите, спасява АПС, какво ще правят без Борисов - той ги спасява всичките, те са му като малки деца и той ги спасява", обясни той.

"Със сигурност те не се борят с никаква мафия, те само правят бели, не знаят какво правят, лошото е, че нямат санкция за белите, защото татко им Бойко ги спасява. Те не могат без Борисов", каза той. По думите му ако Борисов "не ги спасява всеки ден" те са щели да бъдат едни нормални граждани, които да си понесат последствията за всичко.

"Аз не мога да го разбера Борисов защо ги спасява постоянно, а те защо го нападат, като те не могат без него, ако не е Борисов - тях няма да ги има", заключи той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селянин

    54 4 Отговор
    Страшно нагъл и противен.

    11:21 09.10.2025

  • 2 Един

    15 30 Отговор
    Да го каже

    11:21 09.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 оня с коня

    33 2 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    Коментиран от #38

    11:21 09.10.2025

  • 6 Реалист

    18 14 Отговор
    Шиши е парв и в същото време се гаври с всички нас...заслужаваме си го!

    11:21 09.10.2025

  • 7 Генерал Наско

    15 18 Отговор
    Не е за вярване, но в случая е прав.

    11:21 09.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Време е!

    8 33 Отговор
    Вземай Пеевски власта и премахни мафиотите в България!

    Коментиран от #19, #44

    11:22 09.10.2025

  • 11 Двамата

    38 2 Отговор
    с Боко що не се разберете накрая, кой е таткото и кой - майката!?

    11:22 09.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хихи

    9 18 Отговор
    "Със сигурност те не се борят с никаква мафия, те само правят бели, не знаят какво правят, лошото е, че нямат санкция за белите, защото татко им Бойко ги спасява.
    Лошо е че е вярно, още по-лошо, че Пеевски им го казва.
    Ще вземе да излезне от него някой борец с мафията.

    11:23 09.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Някой

    34 1 Отговор
    А Пеевски кой го спасява да не го съдят наказателно? Където умишлено гонеше фалита на КТБ и всеки ден ревеше по медии срещу банката. Където на видео записи такива от ДПС-Нова мафия дописваха в бюлетините.
    Защо държавното наказателно обвинение (прокуратурата) като адвокат в частно дело защитаваше Пеевски, че неправомерно е изхвърлен от ДПС?
    Как така независим министър на МВР стана депутат на ДПС-Нова мафия? Където сигурно сам си организира незаконни протести в своя защита. В МВР са забранени ефективни протести, да не говорим да ползват през това време държавни коли, мотори, с пистолети и в униформи.
    Обвързването на престъпност с държава се нарича мафия. Това е дефиницията за мафия. Освен че исторически идва от нещо между Франция и Италия.

    11:24 09.10.2025

  • 16 Дааа

    16 0 Отговор
    Двама мъже и половина

    11:24 09.10.2025

  • 17 Промяната

    18 2 Отговор
    За два часа ще минат двете гласувания за отмяна на смъртното наказание в народното събрание и надвечер ще започне бесенето на тумора и метастазите щом се правят, че не виждат престъпленията докато носят герба и се вричат във вярност към България

    11:24 09.10.2025

  • 18 тиго

    18 1 Отговор
    Възбуден е , пази сърцето мамин !

    11:24 09.10.2025

  • 19 Ще го

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Време е!":

    Вземат рогатите

    11:26 09.10.2025

  • 20 Дориана

    27 3 Отговор
    Типичния просташки език на Пеевски. Когато сипе в ефир лъжи сам си вярва, защото толкова му е капацитета. Пак сам си вярва, че като се е прегърнал с Борисов ще стане Министър- Председател на Куково лято. Партията му пада надолу и той ще го разбере по трудния начин , че с лъжи, корупция, компромати срещу неудобните опоненти, с завладяване на Прокуратура и Съдебна власт , с репресии и с диктатура България не може да се управлява.

    11:27 09.10.2025

  • 21 Хм,

    20 2 Отговор
    какво ще каже Пеевски на тази близо 1 милион гласоподаватели на ППДБ, Възраждане и АПС, и тях ли не трябва да ги има?

    11:28 09.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Вива

    20 2 Отговор
    Лакомото прасенце изяде двама от бащите си, сега е ред на третия...

    11:32 09.10.2025

  • 24 От Голямото Д

    17 2 Отговор
    Досега сме чули само лафове за скутове, мазни кафета, овчарки, пудели и т.н. Така ли ще управлява държавата. Реторичен въпрос.

    11:33 09.10.2025

  • 25 колю

    15 1 Отговор
    Все някога ще дойде Коледа!

    11:34 09.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Яааа!

    2 0 Отговор
    Един циганин, който може да пише. Да гд

    11:37 09.10.2025

  • 29 незнайко

    2 1 Отговор
    Последния абзац от статията казва всичко !!!

    11:38 09.10.2025

  • 30 Един

    15 0 Отговор
    Безумие е, че този престъпник дори е в политиката, да не говорим, да управлява държавата и всички да са доволни...

    11:38 09.10.2025

  • 31 гуде

    9 0 Отговор
    Това каза този който си е купил тези които трябва да се борят срещу мафията

    11:39 09.10.2025

  • 32 татко Бойко

    11 1 Отговор
    щом почнаха да се споменават един друг шишитата, скоро ще гръмне бойлерът и ще разтурят орталъка и седенката в партийния дом..

    11:39 09.10.2025

  • 33 Промяната

    6 0 Отговор
    Татко Бойко предаде лично Пеевски на американците, британците и от скоро и на турците. Пеевски е шизофреник като Гешев за да търпи това

    11:44 09.10.2025

  • 34 Саша Грей

    9 1 Отговор
    Тате Бойко ги спасява всички, за да не се борят с тебе (мафията), разбра ли, дебело, крадливо, мазно, престъпно, лоено, разбойническо, плазмодиено "успяло" момче?

    11:47 09.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Емигрант

    11 0 Отговор
    Дори не съм прочел какво е казал този ИЛИТЕРАТ, само от заглавието на статията разбрах, че НАМАГНИТЕНИЯ пак е в "пиродръжките" на мазните и зависими мисирки, пак вероятно будалка будалите какъв закрилник е на народа с много просташки уличен език ? Вида ли го на снимка това НЕЩО все едно виждам едно омършавяло стадо послушни овце наредени около него с наведени глави молещи за една стиска "слама" !

    11:53 09.10.2025

  • 38 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    ЗА ДОБРО НАЧАЛО НА ДЕНЯ ЩЕ СЕ СЧИТА,АКО СЕ НАМЕРИ НЯКОЙ СМЕЛЧАГА ДА ГИ ГРЪ.МНЕ!
    АЗ ГИ ПСУВАМ ОТ СЪРЦЕ,НО ТОВА,ЧЕ ВСЕКИ ДЕН СА ИЗ МЕДИИТЕ МЕ ИЗНЕРВЯ МНОГО.

    12:02 09.10.2025

  • 39 Вече ви казах

    6 0 Отговор
    Ту-ту се прави на доброто ченге, а Шиши на лошото.;)

    12:06 09.10.2025

  • 40 Дедо ви...

    5 0 Отговор
    Ето как Пеевски си поръчва статия в „Олстрит жърнал“

    12:16 09.10.2025

  • 41 страшен филм 4

    0 4 Отговор
    Подкрепям Пеевски за премиер , а г-н Байрам Байрам за президент .

    12:24 09.10.2025

  • 42 Пипи

    2 0 Отговор
    Няма човек със здрав разум, който да се интересува какво казва този.

    12:35 09.10.2025

  • 43 Ама

    2 0 Отговор
    нали хасковският каун щеше да свали с един лев бензина , като спрат да вземат петрол от РФ ?!

    12:37 09.10.2025

  • 44 българка

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Време е!":

    Йорданчо Цонев, ти ли си?

    12:39 09.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол