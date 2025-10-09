Пеевски: Татко им Бойко ги спасява всичките. Те не се борят с никаква мафия, а правят само бели

Лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски коментира пред журналисти темата за "Лукойл", цитиран от dariknews.bg.
"Трябва да се знае, ако има такава сделка кой ще го вземе, трябва да защитим хората, които бяха ограбвани 4 години от ПП-ДБ с високите цени на горивата", каза той.
Пеевски коментира и кризата с боклука. "Като гледам отново се налага Борисов да ги спасява, той спасява ПП-ДБ и техните кметове, спасяваше ги и в сглобката, спасява "Възраждане" с имунитетите, спасява АПС, какво ще правят без Борисов - той ги спасява всичките, те са му като малки деца и той ги спасява", обясни той.
"Със сигурност те не се борят с никаква мафия, те само правят бели, не знаят какво правят, лошото е, че нямат санкция за белите, защото татко им Бойко ги спасява. Те не могат без Борисов", каза той. По думите му ако Борисов "не ги спасява всеки ден" те са щели да бъдат едни нормални граждани, които да си понесат последствията за всичко.
"Аз не мога да го разбера Борисов защо ги спасява постоянно, а те защо го нападат, като те не могат без него, ако не е Борисов - тях няма да ги има", заключи той.
1 Селянин
11:21 09.10.2025
2 Един
11:21 09.10.2025
5 оня с коня
Коментиран от #38
11:21 09.10.2025
6 Реалист
11:21 09.10.2025
7 Генерал Наско
11:21 09.10.2025
10 Време е!
Коментиран от #19, #44
11:22 09.10.2025
11 Двамата
11:22 09.10.2025
13 хихи
Лошо е че е вярно, още по-лошо, че Пеевски им го казва.
Ще вземе да излезне от него някой борец с мафията.
11:23 09.10.2025
15 Някой
Защо държавното наказателно обвинение (прокуратурата) като адвокат в частно дело защитаваше Пеевски, че неправомерно е изхвърлен от ДПС?
Как така независим министър на МВР стана депутат на ДПС-Нова мафия? Където сигурно сам си организира незаконни протести в своя защита. В МВР са забранени ефективни протести, да не говорим да ползват през това време държавни коли, мотори, с пистолети и в униформи.
Обвързването на престъпност с държава се нарича мафия. Това е дефиницията за мафия. Освен че исторически идва от нещо между Франция и Италия.
11:24 09.10.2025
16 Дааа
11:24 09.10.2025
17 Промяната
11:24 09.10.2025
18 тиго
11:24 09.10.2025
19 Ще го
До коментар #10 от "Време е!":Вземат рогатите
11:26 09.10.2025
20 Дориана
11:27 09.10.2025
21 Хм,
11:28 09.10.2025
23 Вива
11:32 09.10.2025
24 От Голямото Д
11:33 09.10.2025
25 колю
11:34 09.10.2025
28 Яааа!
11:37 09.10.2025
29 незнайко
11:38 09.10.2025
30 Един
11:38 09.10.2025
31 гуде
11:39 09.10.2025
32 татко Бойко
11:39 09.10.2025
33 Промяната
11:44 09.10.2025
34 Саша Грей
11:47 09.10.2025
37 Емигрант
11:53 09.10.2025
38 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #5 от "оня с коня":ЗА ДОБРО НАЧАЛО НА ДЕНЯ ЩЕ СЕ СЧИТА,АКО СЕ НАМЕРИ НЯКОЙ СМЕЛЧАГА ДА ГИ ГРЪ.МНЕ!
АЗ ГИ ПСУВАМ ОТ СЪРЦЕ,НО ТОВА,ЧЕ ВСЕКИ ДЕН СА ИЗ МЕДИИТЕ МЕ ИЗНЕРВЯ МНОГО.
12:02 09.10.2025
39 Вече ви казах
12:06 09.10.2025
40 Дедо ви...
12:16 09.10.2025
41 страшен филм 4
12:24 09.10.2025
42 Пипи
12:35 09.10.2025
43 Ама
12:37 09.10.2025
44 българка
До коментар #10 от "Време е!":Йорданчо Цонев, ти ли си?
12:39 09.10.2025