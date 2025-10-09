Нинова чисти в "Красно село": Заради икономически интереси и политическите игри в София се стигна до това

“Заради икономически интереси и политическите игри в София се стигна до това. Ето, вижте какво е положението. Ние днес сме в "Красно село", пред 132-ро училище. Нека да покажем на тези, които заради интересите си рискуват живота и здравето на софиянци, че не са по-големи от нас" - това заявиха Корнелия Нинова и Калоян Методиев от "Непокорна България" и допълниха:

"Нека всеки да излезе, да се организираме. Ние от "Непокорна България" чистим в няколко квартала, но приоритет да ни бъдат детските градини, училищата и детските площадки, защото младите и децата ни са най-уязвими. Нека първо да запазим тяхното здраве и техният живот.”