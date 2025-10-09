Новини
Нинова чисти в "Красно село": Заради икономически интереси и политическите игри в София се стигна до това

9 Октомври, 2025 14:58 1 148 17

Снимки: Непокорна България
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Заради икономически интереси и политическите игри в София се стигна до това. Ето, вижте какво е положението. Ние днес сме в "Красно село", пред 132-ро училище. Нека да покажем на тези, които заради интересите си рискуват живота и здравето на софиянци, че не са по-големи от нас" - това заявиха Корнелия Нинова и Калоян Методиев от "Непокорна България" и допълниха:

"Нека всеки да излезе, да се организираме. Ние от "Непокорна България" чистим в няколко квартала, но приоритет да ни бъдат детските градини, училищата и детските площадки, защото младите и децата ни са най-уязвими. Нека първо да запазим тяхното здраве и техният живот.”

България
  • 1 Последния Софиянец

    11 10 Отговор
    Да носи чувалите пред Столичната община.

    14:59 09.10.2025

  • 2 Хаха

    10 3 Отговор
    И мустака Златко Живков така чистеше само за снимка как подпира метлата.

    15:00 09.10.2025

  • 3 ЛЕНИНСКИ СЪБОТНИК

    10 5 Отговор
    БРАВО , НЕКА СВЪРШАТ НЕЩО РЕАЛНО , А НЕ САМО ДА ВИСЯТ ВЪВ ФЕЙСА

    15:00 09.10.2025

  • 4 смях в залата

    20 10 Отговор
    Защо да излизам след като съм си платил такса смет? Нинова да мете защото остана без работа. Да полага обществено полезен труд защото тя подкрепи некадърния кмет на изборите

    15:02 09.10.2025

  • 5 Оз. Ген.Румянцев

    11 12 Отговор
    Много хора ще изтълкуват грешно акцията на Нинова и Методиев като ПР ход, дори да е така -ок, ама нека Тиквата и Дебелия да последват примера.

    15:03 09.10.2025

  • 6 жжжжжж

    11 8 Отговор
    група клошари около контейнера за смет . докъде докараха държавата....

    15:07 09.10.2025

  • 7 Р Г В

    5 3 Отговор
    Добре е че приехте предложението ми от вчера че не е честно да посещавате само животновъди земеделци , хлебопроизводители ,майки на деца със спец.потребности , да месите пити,да берете домати и печете кюфтаци . Труда Краси човека я колко добре изглеждате а не с тъжен поглед от стари публикации

    15:12 09.10.2025

  • 8 Румен Тадев

    6 2 Отговор
    Не чували с боклук а направо на сметището да ви изхвърлят.

    15:13 09.10.2025

  • 9 Реалист

    11 5 Отговор
    Много е загладняла Корнела, много!

    Коментиран от #10

    15:24 09.10.2025

  • 10 аааахахахааа

    10 4 Отговор

    До коментар #9 от "Реалист":

    Викаш свърши парите и почна да рови по кофите.

    15:28 09.10.2025

  • 11 Боруна Лом

    8 2 Отговор
    ОНА БЕШЕ И В КОВИД ОТДЕЛЕНИЕ, АМА ЗА СНИМКА! И ТУК Е ТАКА! ЛИЦЕМЕРИЕ!

    15:35 09.10.2025

  • 12 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 1 Отговор
    ПОХВАНАЛА СТРИНА КОРНИ ВРЕТЕНО , ТА СИ УБОЛА ПРЪСТА ................... КОРНИ , СТИГА С ТOZИ ЕВТИН ПИАР ....................... ФАЛША ТИ ЛИЧИ ОТ ВСЯКЪДЕ ...................... АУТ СИ ОТ ВСЯКЪДЕ ..................... ФАКТ !

    15:37 09.10.2025

  • 13 Само припомням

    0 1 Отговор
    Огромен череп, тялото по-дълго от краката, широки масивни рамене, много дълги ръце...
    Всички от елита са с преобърнати полове. Изключения няма. Всички от ka 6aл ът са част от култа към Б а ф о м е т...

    15:37 09.10.2025

  • 14 ха-ха

    6 2 Отговор
    С чисти ръкавици и дрехи ли? Направо повярвах ,че не се снимаш само за реклама! Бита карта си ,но властта е сладка и няма как да се върнеш там ,защото те изгониха най-позорно.

    15:41 09.10.2025

  • 15 БРАВО!

    1 1 Отговор
    винаги съм си знаел, че таи жена ще напипа блендата за какво най-я бива!

    15:57 09.10.2025

  • 16 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 17 Хмм

    1 1 Отговор
    шом сами се снимат и хвалят, не им вярвам, късно се включиха, дори борисов беше преди тях

    16:00 09.10.2025

