Зафиров: За водна криза в България не можем да говорим, особено към днешна дата

9 Октомври, 2025 16:18

Хората без постоянен достъп до питейна вода в страната е намалял наполовина през последните десет дни - от 310 000 на 160 000 души

Хората без постоянен достъп до питейна вода в страната е намалял наполовина през последните десет дни - от 310 000 на 160 000 души. Това стана ясно след второто заседание на новосформирания Националнен борд по водите.

Според председателя на борда, вицепремиерът Атанас Зафиров, това се дължи както на падналите дъждове, така и на усилията на ВиК дружествата и местните власти.

„За водна криза в България не можем да говорим, особено към днешна дата", заяви Зафиров.

Той уточни, че водоподаването в Плевен и Ловеч е напълно възстановено. Оптимистична е и новината за Брезник, където нивото на основния водоизточник се е покачило с над 50 сантиметра, а количеството на манган във водата рязко е спаднало.

Основната причина за кризата, според заключенията на борда, се дължи на няколко фактора. Наред с климатичните промени, ключов проблем е зле функциониращата и силно амортизирана водопреносна мрежа. Средните загуби на вода за страната са 63%, от които 53% са физически загуби поради стари азбесто-циментови и корозирали метални тръби.

За решаването на тези проблеми ще бъдат предприети както краткосрочни, така и дългосрочни мерки. До края на годината във ВиК сектора ще бъдат инвестирани 770 милиона лева, а за следващата са отделени 1.1 милиарда лева. Зафиров благодари на народните представители за бързата реакция по осигуряването на допълнителни средства за Плевен чрез преструктуриране на държавния бюджет, които ще бъдат ударно инвестирани в местната ВиК мрежа.

Националният борд по водите вече разполага и с функционираща интернет страница, където гражданите могат да се запознаят с всички решения и доклади. Докладът от днешното заседание ще бъде качен до края на деня и изпратен до Народното събрание, съгласно решението на парламента председателят на борда да се отчита ежемесечно.

Създадена е и междуведомствена група, която да идентифицира пропуски в законодателството и да предложи бързи промени за ускоряване на процедурите при бедствени ситуации.

Националният борд по водите бе сформиран с решение на Министерския съвет с основна задача да координира действията на всички институции за преодоляване на водната криза. Председател на Борда е вицепремиерът Атанас Зафиров, а в него участват министрите на околната среда, регионалното развитие, финансите, енергетиката, земеделието, здравеопазването и икономиката.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Сега се давим.Превърнаха ни в животни зависими от времето.

    16:20 09.10.2025

  • 2 ВЯРНО

    12 0 Отговор
    ДАЖЕ 4 СЕ УДАВИХА

    16:20 09.10.2025

  • 3 Уруд

    15 0 Отговор
    след една седмица валеж

    16:20 09.10.2025

  • 4 😌😌😌

    17 0 Отговор
    Тоя го даваха в Китай, като ходи и газа един метър след него го догонва.

    Коментиран от #12

    16:21 09.10.2025

  • 5 вата

    7 1 Отговор
    красвчик,що не си на годишнината,на корейската народна партия!

    16:21 09.10.2025

  • 6 хаха

    17 0 Отговор
    Ама сериозно ли бе Фритюрник?

    Коментиран от #15

    16:22 09.10.2025

  • 7 Ти побъркан ли си

    16 1 Отговор
    Малоумнн ли си, дупедавекц ли си? Какъ си!
    Водна криза в България има от години. Врвца, Перник, Монтана, плевен, Ловеч и т н, да не говорим за по- малките градове и села.
    Зафиров, колчем се изкажеш, ставаш за срам и даваш повод за подигравки и попържване!
    Голям позор си, ама много голям.

    16:25 09.10.2025

  • 8 Пешо

    7 0 Отговор
    Продажници!

    16:25 09.10.2025

  • 9 Пич

    12 0 Отговор
    Този дебел мазен тъп и грозен изрод се подиграва в очите на всички българи !!! В лично качество ще го смачкам на място !!!

    16:25 09.10.2025

  • 10 Анонимен

    14 0 Отговор
    Мда, според логиката на Зафиров в момента има наводнения и за водна криза не можем да говорим. Ама хората искат вода в чешмата,а не по улиците и деретата.

    16:26 09.10.2025

  • 11 Най - добре

    11 0 Отговор
    е да не говориш изобщо ! Към днешна дата не можело да се говори за водна криза ? Каква далновидност , каква логика , какъв акъл само..... И голямо Д - ъ .

    16:26 09.10.2025

  • 12 Не само това, ама се застоя при сем. Си

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "😌😌😌":

    Непрелично дълго и държеше ръката на дамата, и кой знае какви гърчотевини и е говорил.

    16:27 09.10.2025

  • 13 n√Варна

    6 0 Отговор
    Тоз извънгабаритен политически порно изпълнител не може даже за собственото си тяло да се грижи, но дава акъл от институционалната позиция, на която ни е натрапен.

    16:28 09.10.2025

  • 14 Град Симитли

    8 0 Отговор
    "Хората без постоянен достъп до питейна вода в страната е намалял наполовина през последните десет дни - от 310 000 на 160 000 души...."
    .... Кво са 160 000 българи, Фред?! Ние сме 2 милиарда и кусур?!
    "Дреболия", а?!

    16:29 09.10.2025

  • 15 Ох на мама душичката

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "хаха":

    Тоя главен готвач ли е в свинарника!
    Браво на фотографа!

    16:29 09.10.2025

  • 16 хасан двата у..

    3 1 Отговор
    три к@пута ,три весели друга - е тея кутки непоръбени ,когато и да ги уши-баш все ще е късно

    16:32 09.10.2025

  • 17 Тия тримата от запаса

    9 0 Отговор
    Срам и позор за БСп....срам сте..срам..продажници..никой няма да гласува за вас....лъжци долни....

    16:33 09.10.2025

  • 19 Читател

    6 0 Отговор
    Този няма нито срам, нито чувство за мярка. Съсипажте България!

    16:36 09.10.2025

  • 22 Комуняга, какво да очакваш от него?

    5 0 Отговор
    То и Чернобил нямаше, нали! Кога ще си отиде това котило, ей ? Ела да видиш как сме на режим по две седмици, има вода един ден и после пак 2 седмици. Няма кой да ремонтира тръбата! Нямало пари, спрете да крадете и за всичко ще има пари . Вашто ма---

    16:39 09.10.2025

  • 23 Наблюдател

    6 0 Отговор
    Вода газим, жадни ходим, защото ни управляват алчни и некадърни персони. Златото в Челопеч и Крумовград е дадено на концисия на чужденци. За тях парите, за нас мухите. Вода бол, но няма кадърни хора, които да я впрегнат в полза на хората! Половин България разрушена от стихията по същите причини!

    16:39 09.10.2025

  • 24 ТИКВА

    6 0 Отговор
    То и за наводнение не може да се говори след като вече е отминало .
    НАГЛИ ЧЕРВЕИ .

    16:41 09.10.2025

  • 25 Мнение

    6 0 Отговор
    Зафиров, вие от БСП сте пълен ПРОВАЛ и НЕКОМПЕТЕНТНИ хрантутници, разграбващи България с мутро-мафиотите ГЕРБ и ДПС Старо Начало, а също с любезното съдействие на чалгаджийските отпадъци ИТН!!

    16:41 09.10.2025

  • 26 Истината

    6 0 Отговор
    Шайката престъптици ГЕРБ-БСП-ИТН- ДПС НН ограбват бедна България!
    Заграбиха ни с 18 милиарда дълг тези крадци!

    16:42 09.10.2025

  • 27 Идиоти вън

    4 0 Отговор
    Тия или са много прости или са много нагли, а може и двете!!!!

    16:42 09.10.2025

  • 28 Некадърникът Зафиров

    4 0 Отговор
    Да оставиш над 300 000 души без вода и да обясняваш с дъждовете, е цинизъм. Проблемът е в 30 години некомпетентно, корумпирано управление и проспано ВиК. Това не е бедствие, това е саботаж по некадърност

    16:45 09.10.2025

  • 29 Това е престъпно управление БСП-ГЕРБ-ИТН

    4 0 Отговор
    63% загуба на вода от мрежата = пълен управленски провал.
    Няма как 2025 г. хора в България да стоят без вода, а оправданието пак да е „дъждовете били малко“. Това е некомпетентност, отлагане и неглижиране на един от най-важните ресурси

    16:45 09.10.2025

  • 30 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 2 Отговор
    Водата не важна.

    Важно е да даваме пари на Урка да ни пази от Мецан.

    16:47 09.10.2025

  • 31 Парадокс БГ

    3 0 Отговор
    Това изказване на некадърника Зафиров звучи като пълно пренебрежение към реалните проблеми на хиляди българи, които останаха без вода!

    Безотговорност и наглост, защото:

    Водата е живот и липсата ѝ е сериозен проблем, не някаква статистика.

    Намаляването на засегнатите не значи, че кризата е приключила — все още има хиляди без достъп до основен ресурс.

    Такова изявление обезценява страданията на хората и не поема отговорност за провалите в управлението на ВиК инфраструктурата.

    Много по-правилно би било да признаят проблемите и да поемат ясни ангажименти за бързи решения, а не да ги омаловажават с празни думи.

    „Да наречеш водната криза в България „несъществуваща“ в този момент е нагло и безчувствено. Хората остават без вода и заслужават повече от празни обещания и статистики.

    16:48 09.10.2025

  • 32 Възмутен

    4 0 Отговор
    Думите на Зафиров звучат като опит да се прехвърли вината върху природата (дъждовете), а усилията на ВиК и местните власти се представят като спасителна акция. Но реалността е, че водната криза в България е резултат и от години на неглижиране, амортизирана инфраструктура и лошо управление.

    Казвайки, че „не можем да говорим за водна криза“, Зафиров минимизира сериозността на проблема, въпреки че хиляди хора са засегнати и все още нямат постоянен достъп до питейна вода. Това звучи като оправдание, което не отразява истинските трудности на гражданите.

    Изявлението му не отчита реалната ситуация и е по-скоро опит да се омаловажи кризата, вместо да се поеме отговорност и да се търсят решения.

    16:50 09.10.2025

  • 33 Горски

    4 0 Отговор
    Кабинета се справи много добре . Ангажира професионални Лазарки . Те пяха и играха с молитва до Дядо Боже за дъжд. И Дядо Боже прати много дъжд , цял средиземноморски циклон, след него още един. Кризата я създадоха герб, проблема го реши дъжда. Това би трябвало да е задължение на ВИК дружествата. Те стопанисват мрежата, те прибират печалбата и би трябвало част от тази печалба да се инвестира в поддръжка на тръбопроводите. Иначе държавата изгражда мрежата - дружествата прибират печалбата. Това го няма никъде в света. Няма друга такава държава като нашата. Борда по водите без нито един специалист по водите, кой руска филология, кой българска учил завалиите. А колко от другарите в БСП имат собствени ВЕЦ-ове? Или пък други другари в парламента? Тя, другарката Корнелия беше дала наскоро един списък. За подмяна на водопроводната мрежа в България са необходими 3 милиарда евро. Толупса да развърже чекмеджетата и да олекне с 3.7 млрд лева, пак ще му останат 7 млрд долара. 5000 км тръба ф400 по 50 лв метъра е 250 мил лв. ще остане тръба и за Северна Македония + 250 мил. лв за изкопни работи с багери + 250 мил. лв. за работна ръка = на приблизително 750 мил. лв. до 3,7 милярда лв. къде ще отиде остатъка от близо 3 милярда.

    16:50 09.10.2025

  • 34 омерзен

    1 0 Отговор
    Укорявам се, че досега съм гласувал за БСП - имах претенции към Корнелия, че не обединява а разединява лявото, но сега тези нейни наследници, особено с този нечистоплътен Флингстоун, никога повече няма да подкрепя тази пасмина/подлога на Боко и Шиши!

    16:59 09.10.2025

  • 35 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор
    НА СНИМКАТА ЯСНО СЕ ВИЖДАТ ТРИМА ОЛИГОФРЕНИ.
    ТА ТЕ РЕШИЛИ ДА ИЗКАЗВАТ МНЕНИЕ.

    17:07 09.10.2025

  • 36 Пума

    2 0 Отговор
    Откога Атанас Зафиров/ Фред Флинстоу. си боядисва косата, а до него е Иванчо от тримата глупаци.

    17:08 09.10.2025

  • 37 Ти да видиш!

    5 0 Отговор
    Значи все още има хора без водоснабдяване, но нямало криза.😏

    17:12 09.10.2025

  • 38 Аха

    5 0 Отговор
    Значи не е проблем че вецовете на наши хора източват питейната вода?! Нямало криза....ама сега...а какво правим другата и по другата година при засушаванията?!? Кажете кога ще построите нови язовири?!

    Коментиран от #42

    17:21 09.10.2025

  • 39 Каква

    2 0 Отговор
    пародия на хомосапиенс,са тези тримата! Явно генетично нещо им има, щом стоят зад такива изявления!

    17:34 09.10.2025

  • 40 Студопор

    1 0 Отговор
    Добре че заваля...

    17:35 09.10.2025

  • 41 Тая шушумига защо не се беше

    1 0 Отговор
    Показал преди да завали ......и да каже същото ?????

    17:36 09.10.2025

  • 42 Тези дето

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Аха":

    ги виждаш на снимката нищо никога няма да построят! Единствено кражбата ги интересува! Все пак са от на импексова котилото!

    17:36 09.10.2025

