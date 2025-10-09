Зафиров: За водна криза в България не можем да говорим, особено към днешна дата

Хората без постоянен достъп до питейна вода в страната е намалял наполовина през последните десет дни - от 310 000 на 160 000 души. Това стана ясно след второто заседание на новосформирания Националнен борд по водите.
Според председателя на борда, вицепремиерът Атанас Зафиров, това се дължи както на падналите дъждове, така и на усилията на ВиК дружествата и местните власти.
„За водна криза в България не можем да говорим, особено към днешна дата", заяви Зафиров.
Той уточни, че водоподаването в Плевен и Ловеч е напълно възстановено. Оптимистична е и новината за Брезник, където нивото на основния водоизточник се е покачило с над 50 сантиметра, а количеството на манган във водата рязко е спаднало.
Основната причина за кризата, според заключенията на борда, се дължи на няколко фактора. Наред с климатичните промени, ключов проблем е зле функциониращата и силно амортизирана водопреносна мрежа. Средните загуби на вода за страната са 63%, от които 53% са физически загуби поради стари азбесто-циментови и корозирали метални тръби.
За решаването на тези проблеми ще бъдат предприети както краткосрочни, така и дългосрочни мерки. До края на годината във ВиК сектора ще бъдат инвестирани 770 милиона лева, а за следващата са отделени 1.1 милиарда лева. Зафиров благодари на народните представители за бързата реакция по осигуряването на допълнителни средства за Плевен чрез преструктуриране на държавния бюджет, които ще бъдат ударно инвестирани в местната ВиК мрежа.
Националният борд по водите вече разполага и с функционираща интернет страница, където гражданите могат да се запознаят с всички решения и доклади. Докладът от днешното заседание ще бъде качен до края на деня и изпратен до Народното събрание, съгласно решението на парламента председателят на борда да се отчита ежемесечно.
Създадена е и междуведомствена група, която да идентифицира пропуски в законодателството и да предложи бързи промени за ускоряване на процедурите при бедствени ситуации.
Националният борд по водите бе сформиран с решение на Министерския съвет с основна задача да координира действията на всички институции за преодоляване на водната криза. Председател на Борда е вицепремиерът Атанас Зафиров, а в него участват министрите на околната среда, регионалното развитие, финансите, енергетиката, земеделието, здравеопазването и икономиката.
1 Последния Софиянец
16:20 09.10.2025
2 ВЯРНО
16:20 09.10.2025
3 Уруд
16:20 09.10.2025
4 😌😌😌
Коментиран от #12
16:21 09.10.2025
5 вата
16:21 09.10.2025
6 хаха
Коментиран от #15
16:22 09.10.2025
7 Ти побъркан ли си
Водна криза в България има от години. Врвца, Перник, Монтана, плевен, Ловеч и т н, да не говорим за по- малките градове и села.
Зафиров, колчем се изкажеш, ставаш за срам и даваш повод за подигравки и попържване!
Голям позор си, ама много голям.
16:25 09.10.2025
8 Пешо
16:25 09.10.2025
9 Пич
16:25 09.10.2025
10 Анонимен
16:26 09.10.2025
11 Най - добре
16:26 09.10.2025
12 Не само това, ама се застоя при сем. Си
До коментар #4 от "😌😌😌":Непрелично дълго и държеше ръката на дамата, и кой знае какви гърчотевини и е говорил.
16:27 09.10.2025
13 n√Варна
16:28 09.10.2025
14 Град Симитли
.... Кво са 160 000 българи, Фред?! Ние сме 2 милиарда и кусур?!
"Дреболия", а?!
16:29 09.10.2025
15 Ох на мама душичката
До коментар #6 от "хаха":Тоя главен готвач ли е в свинарника!
Браво на фотографа!
16:29 09.10.2025
16 хасан двата у..
16:32 09.10.2025
17 Тия тримата от запаса
16:33 09.10.2025
19 Читател
16:36 09.10.2025
22 Комуняга, какво да очакваш от него?
16:39 09.10.2025
23 Наблюдател
16:39 09.10.2025
24 ТИКВА
НАГЛИ ЧЕРВЕИ .
16:41 09.10.2025
25 Мнение
16:41 09.10.2025
26 Истината
Заграбиха ни с 18 милиарда дълг тези крадци!
16:42 09.10.2025
27 Идиоти вън
16:42 09.10.2025
28 Некадърникът Зафиров
16:45 09.10.2025
29 Това е престъпно управление БСП-ГЕРБ-ИТН
Няма как 2025 г. хора в България да стоят без вода, а оправданието пак да е „дъждовете били малко“. Това е некомпетентност, отлагане и неглижиране на един от най-важните ресурси
16:45 09.10.2025
30 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Важно е да даваме пари на Урка да ни пази от Мецан.
16:47 09.10.2025
31 Парадокс БГ
Безотговорност и наглост, защото:
Водата е живот и липсата ѝ е сериозен проблем, не някаква статистика.
Намаляването на засегнатите не значи, че кризата е приключила — все още има хиляди без достъп до основен ресурс.
Такова изявление обезценява страданията на хората и не поема отговорност за провалите в управлението на ВиК инфраструктурата.
Много по-правилно би било да признаят проблемите и да поемат ясни ангажименти за бързи решения, а не да ги омаловажават с празни думи.
„Да наречеш водната криза в България „несъществуваща“ в този момент е нагло и безчувствено. Хората остават без вода и заслужават повече от празни обещания и статистики.
16:48 09.10.2025
32 Възмутен
Казвайки, че „не можем да говорим за водна криза“, Зафиров минимизира сериозността на проблема, въпреки че хиляди хора са засегнати и все още нямат постоянен достъп до питейна вода. Това звучи като оправдание, което не отразява истинските трудности на гражданите.
Изявлението му не отчита реалната ситуация и е по-скоро опит да се омаловажи кризата, вместо да се поеме отговорност и да се търсят решения.
16:50 09.10.2025
33 Горски
16:50 09.10.2025
34 омерзен
16:59 09.10.2025
35 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ТА ТЕ РЕШИЛИ ДА ИЗКАЗВАТ МНЕНИЕ.
17:07 09.10.2025
36 Пума
17:08 09.10.2025
37 Ти да видиш!
17:12 09.10.2025
38 Аха
Коментиран от #42
17:21 09.10.2025
39 Каква
17:34 09.10.2025
40 Студопор
17:35 09.10.2025
41 Тая шушумига защо не се беше
17:36 09.10.2025
42 Тези дето
До коментар #38 от "Аха":ги виждаш на снимката нищо никога няма да построят! Единствено кражбата ги интересува! Все пак са от на импексова котилото!
17:36 09.10.2025
