Жечо Станков: Българската енергетика се нуждае от ново поколение професионалисти

9 Октомври, 2025 16:34 416 5

  • жечо станков-
  • аец „козлодуй“-
  • енергетика

Енергийният министър присъства на откриването на „Дни на кариерата - студентите посрещат бизнеса“, организирани в УАСГ

Жечо Станков: Българската енергетика се нуждае от ново поколение професионалисти - 1
Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската енергетика има нужда от млади, знаещи и мотивирани хора – с това послание министърът на енергетиката Жечо Станков се включи в откриването на инициативата „Дни на кариерата – студентите посрещат бизнеса“, организирана в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Той насърчи младите да потърсят реализация в стратегически важния сектор, акцентирайки върху безпрецедентни възможности, които откриват мащабните енергийни проекти. Сред тях: изграждането на 7-и и 8-и блок в АЕЦ „Козлодуй“ - най-големия проект на България за това и следващото десетилетие. „По време на пиковата фаза на строителството ще бъдат ангажирани около 10 000 специалисти, като една значителна част от дейностите ще бъдат възложени на български компании и инженери. Нашата цел е голяма част от дейностите да се реализират от български специалисти“, подчерта енергийният министър.

Станков насочи вниманието и върху проектите за изграждане на четири нови помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ), които ще играят ключова роля в балансирането на електроенергийната система и интеграцията на възобновяеми източници. За да поощри интереса на младите специалисти, Националната електрическа компания отпуска тази година 10 стипендии по 3000 лева за студенти с отличен успех в специалностите, свързани с хидростроителството.

„Енергийният сектор предлага не само стабилност, но и перспектива за кариерно развитие, иновации и работа по международни проекти – от газовата и електропреносната инфраструктура, до проучванията за нефт и газ в дълбоките води на Черно море“, обърна се министър Станков към студентите. Той припомни, че летните стажове в НЕК и в АЕЦ „Козлодуй“ вече дадоха възможност на десетки студенти да натрупат опит.

Събитието, организирано от Университета по архитектура, строителство и геодезия, събра представители на 67 водещи компании от различни сектори на икономиката. Форумът се превърна в реална платформа за среща между образованието и бизнеса и демонстрира ролята на университетите като двигател на новото поколение специалисти.

Националната електрическа компания и Електроенергийният системен оператор участват с информационни щандове, а АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ ще проведе специално събитие на 12 ноември от 16:30 ч. в УАСГ, посветено на представянето на мащабния проект за изграждане на нови ядрени мощности.


България
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Новото поколение енергетици събира жица и чака да бъде назначена на заплата.Така и така са в бизнеса.

    16:56 09.10.2025

  • 3 инженер

    6 0 Отговор
    Професионалистите ги изгонихте ,защото знаят повече от вас ,а вие назначихте шефове-калинки които за нищо не стават !!

    16:58 09.10.2025

  • 4 ха-ха-ха

    2 0 Отговор
    Чудя се, тоя жечо какво разбира от енергетика? Има още един, сега шеф на БЕХ, дето му се смееха даже чистачките в АЕЦ. Такъв "специалист" е.

    17:24 09.10.2025

  • 5 От чужбина

    0 0 Отговор
    Епа що не идеш направо у спортното, че баш там са енергетиците. Питайте го тоА мистър-министър дали знае къде се подготвят ЕНЕРГЕТИЦИ???

    17:42 09.10.2025

