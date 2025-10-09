Жечо Станков: Българската енергетика се нуждае от ново поколение професионалисти

Българската енергетика има нужда от млади, знаещи и мотивирани хора – с това послание министърът на енергетиката Жечо Станков се включи в откриването на инициативата „Дни на кариерата – студентите посрещат бизнеса“, организирана в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Той насърчи младите да потърсят реализация в стратегически важния сектор, акцентирайки върху безпрецедентни възможности, които откриват мащабните енергийни проекти. Сред тях: изграждането на 7-и и 8-и блок в АЕЦ „Козлодуй“ - най-големия проект на България за това и следващото десетилетие. „По време на пиковата фаза на строителството ще бъдат ангажирани около 10 000 специалисти, като една значителна част от дейностите ще бъдат възложени на български компании и инженери. Нашата цел е голяма част от дейностите да се реализират от български специалисти“, подчерта енергийният министър.

Станков насочи вниманието и върху проектите за изграждане на четири нови помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ), които ще играят ключова роля в балансирането на електроенергийната система и интеграцията на възобновяеми източници. За да поощри интереса на младите специалисти, Националната електрическа компания отпуска тази година 10 стипендии по 3000 лева за студенти с отличен успех в специалностите, свързани с хидростроителството.

„Енергийният сектор предлага не само стабилност, но и перспектива за кариерно развитие, иновации и работа по международни проекти – от газовата и електропреносната инфраструктура, до проучванията за нефт и газ в дълбоките води на Черно море“, обърна се министър Станков към студентите. Той припомни, че летните стажове в НЕК и в АЕЦ „Козлодуй“ вече дадоха възможност на десетки студенти да натрупат опит.

Събитието, организирано от Университета по архитектура, строителство и геодезия, събра представители на 67 водещи компании от различни сектори на икономиката. Форумът се превърна в реална платформа за среща между образованието и бизнеса и демонстрира ролята на университетите като двигател на новото поколение специалисти.

Националната електрическа компания и Електроенергийният системен оператор участват с информационни щандове, а АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ ще проведе специално събитие на 12 ноември от 16:30 ч. в УАСГ, посветено на представянето на мащабния проект за изграждане на нови ядрени мощности.