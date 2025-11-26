Новини
България »
Явор Куюмджиев за „Лукойл": Не съм съгласен, че държавата не е добър стопанин

Явор Куюмджиев за „Лукойл": Не съм съгласен, че държавата не е добър стопанин

26 Ноември, 2025 20:04 327 5

  • явор куюмджиев-
  • „лукойл-
  • национализация-
  • приватизация-
  • енергетика-
  • лукойл

Тя управлява АЕЦ, управлява НЕК и много други дружества

Явор Куюмджиев за „Лукойл": Не съм съгласен, че държавата не е добър стопанин - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавата по принцип трябва да притежава стратегическите си активи и никога не е трябвало да ги продава. Това каза в предаването „Пресечна точка” по "Нова телевизия" енергийният експерт Явор Куюмджиев.

Текстове в закона за Бюджет 2026 дават повод за анализи, че държавата се готви да купи „Лукойл” при необходимост. Предложението е при нужда да се осигурят допълнителни държавни гаранции и през Българската банка за развитие (ББР) да се намери финансиране в рамките на 2 милиарда евро, така че държавата да може да купи рафинерията и бензиностанциите.

“Не съм съгласен, че държавата не е добър стопанин. Тя управлява АЕЦ, управлява НЕК и много други дружества. Собствеността няма никакво значение, ако те биват управлявани от експерти и политиците не се месят, защото когато го направят, се появяват проблемите”, смята Куюмджиев.

Той обясни, че е възможно тези дружества да съществуват без политическа намеса. “Пример е Чехия, където ЧЕЗ, една от най-големите компании, е 67% изцяло държавна. Там има много строги правила как се управлява компанията - 20% от печалбите отиват в държавния бюджет”.

“Може да има задкулисни интереси в закупуването на „Лукойл”, но по този въпрос мисля две неща. Първо - 2 милиарда евро няма да стигнат, за да се плати честна цена на сегашния собственик. Очевидно това ще бъде някаква форма на заем, който ще бъде отпуснат на ББР с държавни гаранции. Те ще бъдат 2 млрд. “живи” пари, които могат да бъдат използвани, за да се купи „Лукойл”. Той струва около 8 млрд., от това, което съм чел”, обясни експертът.

Според него тези пари могат да бъдат използвани и, за да се осигури оборотен капитал на рафинерията, защото към момента за нея суровият петрол го купува компанията-майка. “Нашата рафинерия никога не е купувала нефт на световните пазари”.

“Купуването на нефт е много сложна процедура. Тя може да бъде овладяна, но е и много капиталоемка, защото никой няма да даде количества петрол без да бъдат платени. Когато се произведат някъде по света, те трябва да пътуват 1-2 месеца, за да стигнат до рафинерията ни. Трябва време, за да бъдат преработени в горива, те да бъдат продадени и да се съберат парите. Което означава, че оборотът на средствата е около 3-4 месеца”, смята Куюмджиев.

По думите му сумата, която е необходима за оборотен капитал на рафинерията, е точно около 2 млрд. евро. “Никой по света няма да ѝ даде тези пари без да има държавни гаранции”, допълни експертът.

“Друг вариант е “Лукойл” да бъде публично акционерно дружество, в което държавата да притежава 50%, а другите да са на водещи световни компании. Тези 2 млрд. евро ще стигнат, но няма да стигнат за 50%. Това пак оставя отворен въпроса откъде ще се намерят парите за оборотен капитал”, обясни Куюмджиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    5 1 Отговор
    Само превзета от паразити държава може да е лош стопанин...

    20:08 26.11.2025

  • 2 Помак

    4 1 Отговор
    Лъжеш и обслужваш мафиотите г р .у и тиква !

    20:08 26.11.2025

  • 3 Държавата ще

    3 0 Отговор
    го стопанисва десетина години, после пак ще го продаде за един долар...

    20:10 26.11.2025

  • 4 гост

    1 0 Отговор
    Коюмджиев е реалист за разлика от други самоназвали се "експерти" от типа на Жоро Тлъбата, Гого папионката и подобните им маймуни на каишка! ЕСТЕСТВЕНИТЕ МОНОПОЛИ - Железници, електропроизводство и разпределение, пътища, ВиК ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СА ДЪРЖАВНИ заедно с военните заводи пък и ако щете и хазартния "бизнес" !

    20:10 26.11.2025

  • 5 БЕЗ МАЙТАП

    0 0 Отговор
    Братя българи със сигурност ще сърбаме супата ако не променим нещо самите ние. ПОМОЩ ОТ НИЙДЕ НЕ ИДЕ.

    20:12 26.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове