Енергийният министър: Българите да са спокойни

Енергийният министър: Българите да са спокойни

21 Ноември, 2025 22:29 1 136 40

  • жечо станков-
  • бензин-
  • дизел

Имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца авиационно гориво, каза Жечо Станков

Енергийният министър: Българите да са спокойни - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Искам да успокоя българските граждани, че към днешна дата имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца авиационно гориво, което да подсигури нуждите на хората в страната. Това заяви енергийният министър Жечо Станков в предаването "Панорама" по БНТ.

"Моята основна задача е да гарантирам енергийната сигурност на България, особено след налагането на санкциите, които пряко касаят дъщерните дружества на "Лукойл", а именно "Лукойл - България", "Лукойл Нефтохим" като големи дружества. Да гарантираме това, че доставките на горива до крайните потребители, бита, бизнеса ще се запазят, цените ще бъдат справедливи и такива каквито са пазарните. В тази връзка веднага бе съставен експертен екип, който на ежедневна база аз ръководя и получавам информация какви са наличностите в страната. Искам да успокоя българските граждани, че към днешна дата имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца авиационно гориво, което да подсигури нуждите на хората в страната."

Енергийният министър подчерта, че важната задача пред особения управител на "Лукойл" Румен Спецов е да гарантира, че няма да има разплащания между дъщерните компании, намиращи се на територията на страната и санкционираната компания - майка.

"Точно това е основното, което той ще изпълнява - да надзирава разплащанията. Това, което аз виждам, на база и посещението съвместното ми с него в рафинерията, че той се допита до целия ръководен персонал за подхода и начина, по който се работи там. Сигурен съм, че основните задачи, които са - запазване на работните места, функционирането на рафинерията, сигурността на доставките - от това ще бъде воден той."

Жечо Станков обясни какво е наложило Спецов да освободи руския председател на УС на "Лукойл Нефтохим Бургас".

"Не става въпрос за уволняване на шефа, г-н Маняхин е запазен като част от борда. Това е юридическа материя, в която не искам толкова дълбоко да влизам, но когато едно дружество ЕООД при вписване на новия управител - автоматично старият губи правата си. При акционерните дружества не е така. В момента, в който г-н Спецов беше вписан в рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас АД", то старият директор запазва правата си. И за да гарантираме именно това, че еднолично държавата ще гарантира пред нашите партньори, че няма да има финансови разплащания - се наложи стъпка назад на другия директор."

"Г-н Спецов ще взима решенията си информирано", посочи Станков.

На въпрос, ако при евентуално сработване на мирния план на Тръмп санкциите бъдат свалени, как ще реагира Русия и има ли риск България да плаща неустойки, енергийният министър отговори:

"Според мен биха реагирали по начина, по който биха реагирали на това, което направиха нашите немски колеги още 2022 г., ако не се лъжа. Реакции не би трябвало да има, защото пак повтарям - задачата основната е да запазим работата, функционирането, доходите на хората и естествено да запазим имуществото в тази рафинерия. Защото поставена в ситуацията на санкции, то тази вечер щяха да са последните часове, в които рафинерията, бензиностанциите, дружеството, което доставя авиационно гориво и гориво за корабите ще спрат да имат достъп до банковата система - това щеше да се случи, ако не бяхме договорили така важната дерогация или генерален лиценз, който дава възможност за следващите 6 месеца да сме спокойни, че всичко ще функционира. Естествено, ако е необходимо, той ще бъде удължен със същата гаранция от страна на българската държава, че този човек, който тя е определила да се грижи за разплащанията съответно гарантира, че няма да има разплащания между майката и дъщерните компании."

Попитан има ли официални или неофициални канали за комуникация с руската страна, за да разбере какъв реален риск поема България, Станков каза:

"По време на срещата в "Нефтохим Бургас" г-н Маняхин стоеше наравно с всички нас около масата и това, което видях от негова страна е пълно сътрудничество от гледна точка на функционирането. Би имало някога някакви претенции, ако бъде нарушен интересът или бъде увреден интересът на собственика, а аз не виждам това да се случи в тези хипотези, които имаме."

Енергийният министър е категоричен, че ако се наложи през април ще бъде поискано удължаване на дерогацията.

"Тази лицензия може да бъде удължена с още 3, 6 месеца или година. В случая аз и колегата Георги Георгиев подадохме искане за 6 месеца, ако се налага - ще поискаме допълнително удължаване."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    23 1 Отговор
    Според официалната статистика на МВФ, България разполага с достатъчни резерви от бензин, за да стигне за 25 дни. Останалите резерви се държат само под формата на хартиени споразумения.

    22:05 21.11.2025

  • 2 От какво?

    21 1 Отговор
    Храната по 2 за 5 месеца време. Основни харчове за храна.

    22:14 21.11.2025

  • 3 Хаха

    25 1 Отговор
    Ганю ще е спокоен докато му изпразниш хладилника и резервоара и после ше ядеш бой.

    Коментиран от #8, #28

    22:14 21.11.2025

  • 4 Енергийно беднобогат

    19 1 Отговор
    Като му видиш мутрата и си "спокоен", че пак са те изпързаляли и си спокоен, спокоен....

    Коментиран от #19

    22:17 21.11.2025

  • 5 Празен поглед

    19 1 Отговор
    Дебели лъжи.

    22:28 21.11.2025

  • 6 жкоедка

    20 1 Отговор
    Жалък палячо, правилно ви го каза Костадинов че от затворите няма да излезете. Ще видиш гнида мръсна 19 милиарда къде си ги изхарчил за мантинели. Ще видиш и едни ремонти на ремонтите като ви приберат по затворите. Пенсиите по 322 евро а вашите заплати по 20 хиляди и каквото ограбите от милиардите. Само на министри ще станете и само на лидери. Нагъл нахалник. Слава на Господ Иисус Христос всеки българин вижда и има мнение.

    22:32 21.11.2025

  • 7 Ами сега?

    7 1 Отговор
    Тези сметки без кръчмаря са правени от много други, но не винаги излизат верни. Само един руски дрон и нямаме вече нищо!

    22:35 21.11.2025

  • 8 ха, ха, ха...

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    Ако досега всички дето ни изпразваха хладилника и резервоара бяха яли бой отдавна нямаше да сме в това положение. Както винаги до сега, пак ще се стигне до бития-бит и т. н.

    22:40 21.11.2025

  • 9 Учуден

    17 1 Отговор
    Кой ли вярва на празните думи, на някакъв бушон?

    22:50 21.11.2025

  • 10 фАНТОМасс

    15 1 Отговор
    Точно когато хора като този Жечо казват , че НЯМА ПРОБЛЕМ , точно това ни прави неспокойни , защото проблем явно ще се появи и е въпрос на време !

    22:53 21.11.2025

  • 11 доктор ОХ боли

    10 1 Отговор
    Смехория !

    22:54 21.11.2025

  • 12 нмн,ммнмн

    6 1 Отговор
    кой па си ти ве?

    22:54 21.11.2025

  • 13 дебеЛ Лебед

    8 1 Отговор
    Жечо , Жечоооооо , повЕрвахме ти бе , човек !

    22:55 21.11.2025

  • 14 Студопор

    9 1 Отговор
    Аз най се страхувам от "не бой се"!

    22:55 21.11.2025

  • 15 Ричард Естес

    7 1 Отговор
    Лелееее , този чиляк е адски убедителен !

    22:56 21.11.2025

  • 16 хер ФЛИК

    10 1 Отговор
    Дали Жечо е напълнил няколко туби с гориво в избата си ? Ще се обиди ли , ако го питаме ?

    22:57 21.11.2025

  • 17 УнгуТилски ТронгоТап

    8 1 Отговор
    Че тоя сам не си вярва , та ние ли ?

    22:58 21.11.2025

  • 18 уртумурдук

    10 1 Отговор
    И какво ще стане след тези 6 , 4 , 2 месеца ?

    22:59 21.11.2025

  • 19 Видях го

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Енергийно беднобогат":

    Гледах панорамата, Жечо не знаеше къде се намира и какво говори. Водещия задава един въпрос, а Жечо , като Мирча Кришан едно си знае, едно си бае.

    22:59 21.11.2025

  • 20 Мнение

    14 1 Отговор
    Няма как да сме спокойни докато Герб е на власт.

    Коментиран от #25

    23:00 21.11.2025

  • 21 Здрасти

    12 1 Отговор
    Каже ли ти някой, че трябва да си спокоен, значи нещо првтиснително се случва. Това го знам от младеж още.

    23:06 21.11.2025

  • 22 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    6 1 Отговор
    Жечо е велик мъжага. Требва да му верваме. Пък е и ВЪРЛ БОЙКОВЕЦ !
    А както знаем , БОЙКО никога не лъже !

    23:08 21.11.2025

  • 23 УдоМача

    13 1 Отговор
    Един съсед казваше "От не бой се най-ме е страх!".

    23:15 21.11.2025

  • 24 сайко килър

    10 0 Отговор
    Жечо от мислене как да скапе Лукойл , не е намерил време да се ожени ли ? Дано не плува и той в еГЕЙско море , въпреки , че е бургазлия !?

    23:17 21.11.2025

  • 25 Дядо Мраз

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Мнение":

    И то в комбина с ШИШИ !

    23:18 21.11.2025

  • 26 Брой !

    6 1 Отговор
    Брой !

    Стотинките !

    Така Страна !

    Не се Управлява !

    23:22 21.11.2025

  • 27 Ха,ха

    4 0 Отговор
    И у Факултето сме спкойни.

    23:36 21.11.2025

  • 28 Ха,ха

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    Па ние сме си като американците бе.

    23:37 21.11.2025

  • 29 ?????

    6 0 Отговор
    КРИВОГЛЕД ЙА К Пу ОУТт КАКОФФ МИНСТАРл СИ ТИ МААА. у МРЕЛЛЛ КА ПУТТТ

    23:48 21.11.2025

  • 30 Мадлин

    13 0 Отговор
    Имаме за 6 мес. но цените какви ще бъдат?

    Коментиран от #31

    23:51 21.11.2025

  • 31 Лагард

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "Мадлин":

    По-високи, но в евро

    00:33 22.11.2025

  • 32 тоя

    5 0 Отговор
    лъже и вие му вярвате на тоя?

    01:09 22.11.2025

  • 33 Горски

    6 0 Отговор
    ЕВРОТО и ЕС (Западна Европа), Ротшилд, Сорос са под САНКЦИИ от САЩ! САЩ е фактор само за Западна Европа и не е Световен фактор! ЛУКОЙЛ в БГ си е Руски, ще бъде Руски и ще работи с Руски петрол, което гарантира работата му и ниските цени на горивата в БГ. Тече процес на преразпределение на акциите в целия Лукойл и цялата световна енергийна индустрия. ГЕРБ - ДПС ново ограбване, за да се харесат на САЩ предлагат да НАЦИОНАЛИЗИРАТ БГ Лукойл по модела Хитлер (Национализират и продават на свои ЕДРИ КАПИТАЛИСТИ от групата на Войната Ротшилд ING и СОРОС подкрепящи Украйна.

    01:10 22.11.2025

  • 34 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Значи първата работа на онова, дето прилича на бик и е почти толкова умно - Спецов беше да уволни Маняхин. Сега тоя министър му било кеф, че Маняхин стоял на една маса с тях. Море кога разбрахте, какво дърво идва, как се четкате .

    01:21 22.11.2025

  • 35 Ама в плана на Тръмп

    6 0 Отговор
    Нищо не пише, че няма да ни преследват за конфискация на чужди фирми.

    01:43 22.11.2025

  • 36 Уса

    4 0 Отговор
    Нищо не си гарантирал поплювко,защото си никой.Благодарение на Тръмп ще бъдете живи до април а после ще видим

    02:31 22.11.2025

  • 37 Всички

    4 0 Отговор
    Сме спокойни.Само два алчни шопара са изнервени нещо,че няма скоростно да крадат активи и вероятно схемите им се бавят.А ние им пожелаваме скоро да гушнат някой букет и да дойде действително спокойствие за хората Да спрем да слушаме тези псета,които само насъскват институции срещу народа си.Бухат ,когото сварят.Е време да гризнат дръвцето и да пожизнено е карцера да минат дните им.

    04:20 22.11.2025

  • 38 дядото

    4 0 Отговор
    как да сме спокойни,след като е видно че отново ни успивате.точно вие демократи и национални предатели вече 36 години съсипвате държавата.народа мизерства,управляват ни външни интереси,няма икономика,промишленост,външния дълг нараства лавинообразно.и трябва да ви вярваме докато вие за наша сметка богатеете, "правите голяма" политика и ни водите към гибел

    05:53 22.11.2025

  • 39 оня с коня

    4 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    05:59 22.11.2025

  • 40 Жеуезният трон

    2 0 Отговор
    Когато са сложили идиоти на ключови постове в министерски съвет, никой не може да бъде спокоен. Особено министрите на финансите, енергетиката и потопите (МОСВ), къртят миФки.

    07:53 22.11.2025

