Новини
България »
Над 3500 са трошките в София от началото на годината

Над 3500 са трошките в София от началото на годината

9 Октомври, 2025 19:42 852 10

  • софия-
  • паркиране-
  • коли-
  • скрап

Доброволно преместените от техните собственици са 421.

Над 3500 са трошките в София от началото на годината - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От началото на годината до края на месец септември, на територията на Столична община комисии от експерти са поставили стикер – предписание на над 3500 броя моторни превозни средства, които отговарят на критериите за излязло от употреба МПС, съобщават от Столичния инспекторат.

С промяната на Наредбата от 8 януари 2021 г. и приета от Министерски съвет за излезли от употреба моторни превозни средства вече се считат автомобили, които не са минали повече от 3 месеца годишен технически преглед. Досега най-голям брой стикирани возила има в районите "Красно село“, "Подуяне“, "Искър“ ,“Люлин“, "Изгрев" и други.

След поставянето на стикера тече 3-месечен срок за доброволно премахване в частен терен или предаване на площадка за временно съхраняване. Припомняме, че ако това не се случи доброволно в законоустановения срок, колите се репатрират принудително на специализиран паркинг.

От началото на годината след издадени заповеди от районните администрации са преместени принудително 397 броя стари коли. Доброволно преместените от техните собственици са 421.

Важно е да се знае, че след поставен стикер, дори и да се измести колата в друг район или се скъса поставения стикер, процедурата си тече, както и за колите с различна от софийска регистрация.

Призив към всички притежатели на такива коли е да се погрижат за тях навреме. Тези негодни за употреба превозни средства не трябва да се изоставят на общински терени, защото пречат на гражданите, възпрепятстват паркирането и комуналните дейности.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно ли

    13 11 Отговор
    Няма такъв нонсенс - "комисия от експерти" за излезли от употреба коли, които нямат технически преглед от 3 месеца! Тя колата може и година да няма технически преглед и пак да е годна за употреба, ама така е на тази територия с тези "експерти"!

    Коментиран от #5

    19:50 09.10.2025

  • 2 Асен

    9 6 Отговор
    То цяла България е с трошки ама хората толкова могат да си позволят.

    Коментиран от #9

    19:59 09.10.2025

  • 3 Да помниш и знаеш

    5 5 Отговор
    Марче на жена и кола не се обижда .

    20:01 09.10.2025

  • 4 Спецназ

    12 6 Отговор
    Ако няма гражданска повече от 3 месеца,
    трябва да се премести на Паркинг за такива коли.

    такива барутници да се вкарват в гараж или частен имот.

    Щом седи толкова време- ТОВА Е ЗАРЯЗАНА трошка на УЛИЦАТА! ФАКТ!

    Коментиран от #6

    20:01 09.10.2025

  • 5 може и да е пърфект

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Верно ли":

    но собственика да си я премести от ОБЩИНСКИЯ в частен имот и да си я гледа доживот. Тия 3 месеца за извозване са крайно дълги. Да им дават 14 дни и след това в Надин

    Коментиран от #10

    20:10 09.10.2025

  • 6 Стефанов

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Спецназ":

    В Младост1 от години пред блоковете има изоставени коли от месеци които никой не прибира. Това че слагат стикери не значи че някои ги прибира. Само отчитат дейност.

    20:12 09.10.2025

  • 7 Какъв

    4 4 Отговор
    е процента от автопарка в София? Нищожен. Ще ги махна, но ще се промени ли нещо? Не.. С други думи пак се занимават с глупости..

    20:12 09.10.2025

  • 8 Юрист

    8 2 Отговор
    Срокът да се скъси на 1 месец! И вместо на паркинг, директно на вторични!

    20:14 09.10.2025

  • 9 Плочкаджия

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Асен":

    Ми като са бездарници.. аз как мога да си позволя а8ца 😏

    20:15 09.10.2025

  • 10 Верно ли

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "може и да е пърфект":

    Ти изобщо четеш ли кво съм написал, или само нещо да лаеш тука! Или и ти си некакъв "експерт" по нищоговорене!

    20:22 09.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове