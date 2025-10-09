Над 3500 са трошките в София от началото на годината

От началото на годината до края на месец септември, на територията на Столична община комисии от експерти са поставили стикер – предписание на над 3500 броя моторни превозни средства, които отговарят на критериите за излязло от употреба МПС, съобщават от Столичния инспекторат.

С промяната на Наредбата от 8 януари 2021 г. и приета от Министерски съвет за излезли от употреба моторни превозни средства вече се считат автомобили, които не са минали повече от 3 месеца годишен технически преглед. Досега най-голям брой стикирани возила има в районите "Красно село“, "Подуяне“, "Искър“ ,“Люлин“, "Изгрев" и други.

След поставянето на стикера тече 3-месечен срок за доброволно премахване в частен терен или предаване на площадка за временно съхраняване. Припомняме, че ако това не се случи доброволно в законоустановения срок, колите се репатрират принудително на специализиран паркинг.

От началото на годината след издадени заповеди от районните администрации са преместени принудително 397 броя стари коли. Доброволно преместените от техните собственици са 421.

Важно е да се знае, че след поставен стикер, дори и да се измести колата в друг район или се скъса поставения стикер, процедурата си тече, както и за колите с различна от софийска регистрация.

Призив към всички притежатели на такива коли е да се погрижат за тях навреме. Тези негодни за употреба превозни средства не трябва да се изоставят на общински терени, защото пречат на гражданите, възпрепятстват паркирането и комуналните дейности.