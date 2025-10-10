Калоян Методиев за ИТН: Не си изведоха за приоритет цени, наводнения, безводие, боклук, млади лекари..., а цензура

"ИТН иска 6 г. затвор за намеса на медии в личния живот с поправка в Наказателния кодекс. Налага се цензура и терор върху публичното говорене с мълниеносни гласувания. Не си изведоха за приоритет цени, наводнения, безводие, боклук, млади лекари..., а цензура." Това заяви Калоян Методиев от "Непокорна България" и допълни:

Подкрепиха го ГЕРБ, ДПС, БСП, Възраждане. Подобен закон в Европа не е имало в последните 70 години, обяви адв. Кашъмов. При съмнения, телефони и имейли могат да се следят. Надигна се огромна обществена реакция. И сега ще дадат заден за затвора, но ще оставят следенето.

Лично съм осъдил няколко медии за неверни твърдения и лъжи. Огромна жълто-кафява помия се ля върху мене през последните години, но въпросът за свободата на словото е принципен. И заставам на страната на принципа и справедливостта.

Честни медии, журналисти, анализатори, цялото общество, не трябва да страдат заради няколко бухалки, които от години обслужват същите, които днес гласуват законопроекта-бухалка.

Мнозинството ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ, Възраждане и ИТН е загубило всякакви социални ориентири. Тези пет формации са античовешки, антисоциални, анти-икономически, антиевропейски и вредни за развитието на страната."