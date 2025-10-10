Новини
Калоян Методиев за ИТН: Не си изведоха за приоритет цени, наводнения, безводие, боклук, млади лекари..., а цензура

Калоян Методиев за ИТН: Не си изведоха за приоритет цени, наводнения, безводие, боклук, млади лекари..., а цензура

10 Октомври, 2025 10:09 935 34

Мнозинството ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ, Възраждане и ИТН е загубило всякакви социални ориентири, коментира той

Калоян Методиев за ИТН: Не си изведоха за приоритет цени, наводнения, безводие, боклук, млади лекари..., а цензура - 1
Снимка: НБ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"ИТН иска 6 г. затвор за намеса на медии в личния живот с поправка в Наказателния кодекс. Налага се цензура и терор върху публичното говорене с мълниеносни гласувания. Не си изведоха за приоритет цени, наводнения, безводие, боклук, млади лекари..., а цензура." Това заяви Калоян Методиев от "Непокорна България" и допълни:

Подкрепиха го ГЕРБ, ДПС, БСП, Възраждане. Подобен закон в Европа не е имало в последните 70 години, обяви адв. Кашъмов. При съмнения, телефони и имейли могат да се следят. Надигна се огромна обществена реакция. И сега ще дадат заден за затвора, но ще оставят следенето.

Лично съм осъдил няколко медии за неверни твърдения и лъжи. Огромна жълто-кафява помия се ля върху мене през последните години, но въпросът за свободата на словото е принципен. И заставам на страната на принципа и справедливостта.
Честни медии, журналисти, анализатори, цялото общество, не трябва да страдат заради няколко бухалки, които от години обслужват същите, които днес гласуват законопроекта-бухалка.

Мнозинството ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ, Възраждане и ИТН е загубило всякакви социални ориентири. Тези пет формации са античовешки, антисоциални, анти-икономически, антиевропейски и вредни за развитието на страната."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 787

    30 2 Отговор
    Слави Трифонов разговаря по често с Боко по телефона, отколкото със собствените си избиратели!

    10:10 10.10.2025

  • 2 отвратен от ИТН

    34 1 Отговор
    От всичко най-хубаво в тяхното управление е , че повече никога няма да видят парламент !!!

    10:11 10.10.2025

  • 3 Вашето мнение

    28 1 Отговор
    Още когато дългия направи партия, батко ви каза, този е купен от пеевски. Мразя винаги да познавам.

    10:12 10.10.2025

  • 4 Българин

    3 21 Отговор
    И много правилно! Държава без цензура не е държава! Не може всеки да драска срещу най-уважаваните държавници и това да остава безнаказано! Пробвайте да пишете срещу Тръмп, СИ или Ердоган! Силната държава има силна имформациона полита!

    10:14 10.10.2025

  • 5 Гард

    19 5 Отговор
    Методиев ги занули. Трябва да се изобличават мракобесниците. Възраждане са патерицата на ГРОБ. Всеки ден са си заедно от години

    10:14 10.10.2025

  • 6 итн

    21 2 Отговор
    - има такива нещастници.Диванната мумия ,тошко африкански и цялата кохорта се оказаха поредната патерица тип атака и вмро.Гласувайте за чалгари,просто племе.

    10:14 10.10.2025

  • 7 Хмм

    11 4 Отговор
    Костадинов подкрепя, ама разбира се, как смеят да питат как е изплатил 300 хиляден заем накуп, откъде такива пари

    10:22 10.10.2025

  • 8 Гласуване евродепутати

    9 4 Отговор
    за вот на недоверие на Лайен.
    БКП, ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ подкрепили оставането на Лайен. Единствено от ИТН Вълчев се въздържа. Проф. Ханке по отношение на унищожаване на Валутен Борд и унищожаване на български лЪВ: "Управляват ви корумпмирани престъпници".
    Боже, на какви хора плащаме заплати в България от 15 до 30 000 лева, в ЕС по 30 до 90 000 лв месечна заплата и обезщетения от 500 000 до милион лева при напускане от нашите данъци.
    Ужас без край.
    На хора с 30% гласували, 46% изборни нарушения- според КС,, вотове мъртви души, корпоративни, купени, етнически.
    А Премиер е обвиненият в най-толямата изборна афера "Аферита Костинброд", следствие оправдан за 450 000 бюлетини???? А пред. на Парламент хвърля в кошчето на НС искане за Референдум!

    10:23 10.10.2025

  • 9 наблюдател

    12 0 Отговор
    ИТН вече е пътник без билет.Каквото можаха направиха.

    10:27 10.10.2025

  • 10 наблюдаваме целенасочени

    7 1 Отговор
    действия на едно престъпно правителство и парламент върху политическата среда, които очевидно целят не само нестабилност, но и прякото ни въвличане във война ...това наблюдаваме... Наблюдаваме пълзяща нацистко атлантическа диктатура. Темата на седмицата трябва да е: Закона за военното положение, репресии и мобилизация който спешно влиза в парламента по предложение на МО ако все още не сте разбрали ! ..... Закона за атлантическият нацизъм ! Естествено без никакво обществено обсъждане .... Естествено че това е брутална цензура ...6 г. затвор за намеса на медии в "личния живот с поправка в Наказателния кодекс. Налага се цензура и терор върху публичното говорене..

    10:31 10.10.2025

  • 11 Калашников

    7 0 Отговор
    Когато селянче дойде в София и влезе във властта губи всякакви ориентири и мисли, че света се върти около него. Дядо Йоцо гледа.

    10:33 10.10.2025

  • 12 Има Такова Начало

    7 0 Отговор
    оттичат в канала!

    10:33 10.10.2025

  • 13 нацистко атлантическа диктатура...

    6 0 Отговор
    Доходите в отбраната се увеличават в сравнение с миналата година с 633 300 000 лева, а в полицията и вътрешния ред с 1 280 500 000 лева....Закона за военното положение, репресии и мобилизация, и Закон за тоталната цензура ..... спешно на юруш ...

    10:34 10.10.2025

  • 14 Име

    6 1 Отговор
    Славчо е ДС агентура! Когато и да го увесят на клон, все ще е късно!

    10:35 10.10.2025

  • 15 Емигрант

    7 0 Отговор
    Този закон е подкрепен от шайките които разбраха, че суверенът изглежда е поумнял и краят им наближава, затова и вече явно доказват, че са комунистически отпадък дошъл на власт благодарение на опростаченият народ като използват зловещите социалистически похвати - ЦЕНЗУРА, ЗАПЛАХИ, БЕДНОСТ, МЪЛЧАНИЕ И ПОСЛУШАНИЕ ! Така управлява в момента Путин, а преди това Сталин, Ленин, Мао, Алиенде, Кастро.....кошмарът в България продължава да прогресира.....

    10:37 10.10.2025

  • 17 Когато се напише

    11 0 Отговор
    Че депутатът Х е купил вчера 6 килограма злато от Тавкс това също ли е намеса на медии в личния живот ? Напислият го 6 години затвор ли заслужава когато е факт?

    10:42 10.10.2025

  • 19 Дон Надут Балон

    9 1 Отговор
    Чалгарите-"популисти" от ИТН се оказаха...баш фашисти.

    10:44 10.10.2025

  • 20 дядото

    8 1 Отговор
    идва новия българския фа шиз ъм - сле дене,под слу шване,пре следв ане на инако мислещите,цен зура и т.н. преди десетилетия дедите на сегашните от ка ча лки опитаха и си го получиха.и сега ще стане същото

    10:44 10.10.2025

  • 21 Промяна

    1 4 Отговор
    Ето и този платеният тук Драска срещу България но с една цел да влезе пак в парламента и да лежи за 20 к и да лъже от там сладка работа найс

    Коментиран от #25, #32

    10:44 10.10.2025

  • 22 Това са фактите

    5 3 Отговор
    Подкрепиха го ГЕРБ, ДПС, БСП, Възраждане. Подобен закон в Европа не е имало в последните 70 години...

    10:46 10.10.2025

  • 23 дядото

    6 0 Отговор
    към ком.16,18 и 20
    колко сте жал ки и страхливи.с ценз ура и забрани истината не можете скри,а и народа не можете уплаши.по-лесно се вкарват в затвора 240 - 1240 отколкото няколко милиона.

    10:47 10.10.2025

  • 24 И Възраждане

    6 1 Отговор
    Подкрепиха този нацистки закон! И БСП-ОЛ .....

    10:49 10.10.2025

  • 26 Анонимен

    1 5 Отговор
    Време е да има подобен закон Постоянно отвсякъде ни заливат с всякакви измислици лъжи за животът на по известните Фейк лъжи клевети навсякъде от всеки Време е за подобен закон

    10:50 10.10.2025

  • 27 Хмм

    4 0 Отговор
    кукувците не се занимават с боклука на София, защото трифонов не е софиянец и повечето край него също не са, включиха се в почистването и подкрепиха кмета софиянци, защото това е техният град

    10:51 10.10.2025

  • 28 намеса в "личния живот"

    6 0 Отговор
    6 години затвор. Само завършен олигофрен може подобен закон да подкрепи. Това е Закон за тоталната цензура !

    10:51 10.10.2025

  • 29 Копейко

    1 1 Отговор
    На нас ни казаха ,че коментиращите тук ще отиват по затворите

    10:54 10.10.2025

  • 30 Цървул

    2 0 Отговор
    Така се създават условия за безнаказаност , за пореден път . Това се нарича терор . Скоро ще ядат баница от обратната страна .

    10:55 10.10.2025

  • 31 Депутат се дрогира и отива да гласува

    3 0 Отговор
    намеса в "личния живот".... Който го напише 6г. затвор.... Разхожда се с яхта по Карибите с престъпници... публикувате снимка и директно 6 г. затвор ...

    10:58 10.10.2025

  • 33 И с въвеждането

    1 0 Отговор
    И на цифровото евро вратата на атлантическият концлагер ще е затворена ... граждански права няма да имате хора а само ваучери за храна и то ако слушкате... и няма да е странно и ако един баркод на ръката ви сложат ...

    11:06 10.10.2025

