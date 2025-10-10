Калоян Методиев за ИТН: Не си изведоха за приоритет цени, наводнения, безводие, боклук, млади лекари..., а цензура

"ИТН иска 6 г. затвор за намеса на медии в личния живот с поправка в Наказателния кодекс. Налага се цензура и терор върху публичното говорене с мълниеносни гласувания. Не си изведоха за приоритет цени, наводнения, безводие, боклук, млади лекари..., а цензура." Това заяви Калоян Методиев от "Непокорна България" и допълни:
Подкрепиха го ГЕРБ, ДПС, БСП, Възраждане. Подобен закон в Европа не е имало в последните 70 години, обяви адв. Кашъмов. При съмнения, телефони и имейли могат да се следят. Надигна се огромна обществена реакция. И сега ще дадат заден за затвора, но ще оставят следенето.
Лично съм осъдил няколко медии за неверни твърдения и лъжи. Огромна жълто-кафява помия се ля върху мене през последните години, но въпросът за свободата на словото е принципен. И заставам на страната на принципа и справедливостта.
Честни медии, журналисти, анализатори, цялото общество, не трябва да страдат заради няколко бухалки, които от години обслужват същите, които днес гласуват законопроекта-бухалка.
Мнозинството ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ, Възраждане и ИТН е загубило всякакви социални ориентири. Тези пет формации са античовешки, антисоциални, анти-икономически, антиевропейски и вредни за развитието на страната."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 787
10:10 10.10.2025
2 отвратен от ИТН
10:11 10.10.2025
3 Вашето мнение
10:12 10.10.2025
4 Българин
10:14 10.10.2025
5 Гард
10:14 10.10.2025
6 итн
10:14 10.10.2025
7 Хмм
10:22 10.10.2025
8 Гласуване евродепутати
БКП, ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ подкрепили оставането на Лайен. Единствено от ИТН Вълчев се въздържа. Проф. Ханке по отношение на унищожаване на Валутен Борд и унищожаване на български лЪВ: "Управляват ви корумпмирани престъпници".
Боже, на какви хора плащаме заплати в България от 15 до 30 000 лева, в ЕС по 30 до 90 000 лв месечна заплата и обезщетения от 500 000 до милион лева при напускане от нашите данъци.
Ужас без край.
На хора с 30% гласували, 46% изборни нарушения- според КС,, вотове мъртви души, корпоративни, купени, етнически.
А Премиер е обвиненият в най-толямата изборна афера "Аферита Костинброд", следствие оправдан за 450 000 бюлетини???? А пред. на Парламент хвърля в кошчето на НС искане за Референдум!
10:23 10.10.2025
9 наблюдател
10:27 10.10.2025
10 наблюдаваме целенасочени
10:31 10.10.2025
11 Калашников
10:33 10.10.2025
12 Има Такова Начало
10:33 10.10.2025
13 нацистко атлантическа диктатура...
10:34 10.10.2025
14 Име
10:35 10.10.2025
15 Емигрант
10:37 10.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Когато се напише
10:42 10.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дон Надут Балон
10:44 10.10.2025
20 дядото
10:44 10.10.2025
21 Промяна
Коментиран от #25, #32
10:44 10.10.2025
22 Това са фактите
10:46 10.10.2025
23 дядото
колко сте жал ки и страхливи.с ценз ура и забрани истината не можете скри,а и народа не можете уплаши.по-лесно се вкарват в затвора 240 - 1240 отколкото няколко милиона.
10:47 10.10.2025
24 И Възраждане
10:49 10.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Анонимен
10:50 10.10.2025
27 Хмм
10:51 10.10.2025
28 намеса в "личния живот"
10:51 10.10.2025
29 Копейко
10:54 10.10.2025
30 Цървул
10:55 10.10.2025
31 Депутат се дрогира и отива да гласува
10:58 10.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 И с въвеждането
11:06 10.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.