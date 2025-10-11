Желязков: Повишаването на доходите във въоръжените сили ще продължи

Заплатите на военнослужещите бяха увеличени с 10% тази година, повишаването на възнагражденията във въоръжените сили ще продължи и през следващите години. Това ще бъде част от дългосрочната грижа за развитието на човешки ресурси във въоръжените сили“, заяви премиерът Росен Желязков по време на словото си на тържествения ритуал по полагане на военна клетва на курсантите от 152-рия випуск на Националния военен университет „Васил Левски“ в Шумен.
Министър-председателят Желязков отбеляза, че уважението към воинската професия се изразява не само в признанието на обществото, но и в постоянните усилия на държавата да осигурява постоянно и адекватно заплащане на българските войници. „Доходната политика в сектора на отбраната ще продължи да се развива, така че професията на военнослужещия да бъде привлекателна и достойна, а служенето на Родината – осъзнат избор и призвание“, заяви Росен Желязков.
В изказването си премиерът акцентира и върху модернизацията на Българската армия, като посочи, че тя е сред основните приоритети на правителството. „Ясни са източниците на финансиране и проектите, които ще бъдат реализирани по Програмата за инвестиции във въоръжените сили до 2031 година“, отбеляза министър-председателят. Росен Желязков бе категоричен, че познанията, подготовката и устойчивостта на курсантите ще бъдат гарант за успешното прилагане на тези проекти и за укрепването на националната сигурност.
Премиерът Росен Желязков подчерта в речта си, че воинската клетва е сакрален обет пред олтара на Родината – обещание да защитават България с чест, достойнство и, ако се наложи, със собствения си живот. Той пожела успех на курсантите и изрази благодарност и към техните родители и близки за подкрепата и моралната им опора.
Военна клетва положиха над 170 курсанти-първокурсници, които започват своето обучение във висшето военно училище. На събитието присъстваха министърът на отбраната Атанас Запрянов, депутати, представители на местната власт и висши военни.
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
13:16 11.10.2025
2 Лъ жец си ти
13:17 11.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 железареф
в чекмеджарницата ще продължи
чрез нови заеми
и редовно стригане на офсете
13:18 11.10.2025
5 Дориана
Коментиран от #14
13:20 11.10.2025
6 Най-добре
13:21 11.10.2025
7 🦧🦧🦧
13:21 11.10.2025
8 Внимание!
13:22 11.10.2025
9 И тия
13:22 11.10.2025
10 Ама
13:22 11.10.2025
11 😌😌😌
13:23 11.10.2025
12 Превод в ефир
Коментиран от #25
13:23 11.10.2025
13 мъкаааа
13:23 11.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бихлюл
Коментиран от #18
13:27 11.10.2025
16 Чупката!
13:29 11.10.2025
17 Здрасти
13:30 11.10.2025
18 Хе хе ГЕРБ победа
До коментар #15 от "Бихлюл":Водата за водопада ще я пишат загуби от тръбите.
Коментиран от #19
13:30 11.10.2025
19 Гост
До коментар #18 от "Хе хе ГЕРБ победа":А Хаяшито? Него как са го писали?
Коментиран от #21
13:31 11.10.2025
20 Стоинова
Коментиран от #22
13:31 11.10.2025
21 Насакото Яката 🈶
До коментар #19 от "Гост":Него го писахме на жената да няма нищо на мое име.
Коментиран от #23
13:33 11.10.2025
22 ГанЧо
До коментар #20 от "Стоинова":И то за тия дето и чеп за зеле не става от тях.
13:34 11.10.2025
23 Бихлюл
До коментар #21 от "Насакото Яката 🈶":Е дай и аз малко така да права. Можи ли? Ши давам чакалък на теби.
Коментиран от #36
13:36 11.10.2025
24 роси кирилова
13:38 11.10.2025
25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #12 от "Превод в ефир":Не е само слух❗ Гласувано е на комисия‼️
Тук доста 3-ят, като го напиша❗
Свобода на три-е-нето‼️
13:38 11.10.2025
26 глоги
13:40 11.10.2025
27 патент
13:43 11.10.2025
28 гошо
13:43 11.10.2025
29 Чумата да те тръшне
Нали си много ербаб!
Хотел с персоналки от братски Виетнам, по прашки!
13:44 11.10.2025
30 профилактейшън
13:45 11.10.2025
31 az СВО Победа 80
Ко, речи, ко речи??? Българска армия??? Къде я видя???
За 36г. убихте и българската армия!
13:46 11.10.2025
32 Мили спомени
13:47 11.10.2025
33 Тоя кафут
От правителството раздават безплатни кондроми с лика на Желяза и мириз на ворапад!
Кьовешиииии, къде дремеш?
13:51 11.10.2025
34 ВОДОПАДИ ОЩЕ ЩЕ ИМА
13:58 11.10.2025
35 Никой
Дано ни подмине лудостта - ама то - май е циклично.
И какво сега - като свършат редовната армия - "Хитлер-югенд".
Хитлер се е ужасил - като е разбрал - че всъщност руснаците имат 200 пълноценни дивизии.
Нападението над Русия е глупаво - но - нека проверим.
Имаме могъща армия - специално - България - като жужнат - 2-та самолета и - имаме секретни оръжия, чиновници с дипломатически куфарчета.
14:03 11.10.2025
36 БМБ
До коментар #23 от "Бихлюл":Целувай ръка и гласувай за партията майка.
14:04 11.10.2025
37 9689
14:07 11.10.2025
38 А за нас полицаите няма ли , искаме още
14:08 11.10.2025
39 Сатана Z
14:11 11.10.2025
40 Там е страхът ваш
14:13 11.10.2025
41 Сатана Z
Измет.Такива са и наемниците в БА,същата стока.Не изпитвам никаква жалост,че ще ги пратят на фронта където ще си получат заслуженото.
14:20 11.10.2025