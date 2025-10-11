Новини
Желязков: Повишаването на доходите във въоръжените сили ще продължи

Желязков: Повишаването на доходите във въоръжените сили ще продължи

11 Октомври, 2025

Премиерът акцентира и върху модернизацията на Българската армия, като посочи, че тя е сред основните приоритети на правителството

Желязков: Повишаването на доходите във въоръжените сили ще продължи - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Заплатите на военнослужещите бяха увеличени с 10% тази година, повишаването на възнагражденията във въоръжените сили ще продължи и през следващите години. Това ще бъде част от дългосрочната грижа за развитието на човешки ресурси във въоръжените сили“, заяви премиерът Росен Желязков по време на словото си на тържествения ритуал по полагане на военна клетва на курсантите от 152-рия випуск на Националния военен университет „Васил Левски“ в Шумен.

Министър-председателят Желязков отбеляза, че уважението към воинската професия се изразява не само в признанието на обществото, но и в постоянните усилия на държавата да осигурява постоянно и адекватно заплащане на българските войници. „Доходната политика в сектора на отбраната ще продължи да се развива, така че професията на военнослужещия да бъде привлекателна и достойна, а служенето на Родината – осъзнат избор и призвание“, заяви Росен Желязков.

В изказването си премиерът акцентира и върху модернизацията на Българската армия, като посочи, че тя е сред основните приоритети на правителството. „Ясни са източниците на финансиране и проектите, които ще бъдат реализирани по Програмата за инвестиции във въоръжените сили до 2031 година“, отбеляза министър-председателят. Росен Желязков бе категоричен, че познанията, подготовката и устойчивостта на курсантите ще бъдат гарант за успешното прилагане на тези проекти и за укрепването на националната сигурност.

Премиерът Росен Желязков подчерта в речта си, че воинската клетва е сакрален обет пред олтара на Родината – обещание да защитават България с чест, достойнство и, ако се наложи, със собствения си живот. Той пожела успех на курсантите и изрази благодарност и към техните родители и близки за подкрепата и моралната им опора.

Военна клетва положиха над 170 курсанти-първокурсници, които започват своето обучение във висшето военно училище. На събитието присъстваха министърът на отбраната Атанас Запрянов, депутати, представители на местната власт и висши военни.


