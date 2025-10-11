Новини
Георги Тахов: Намален с 20% финансов пакет по ОСП е неприемлив за България

11 Октомври, 2025 18:15, обновена 11 Октомври, 2025 18:18 616 4

  • георги тахов-
  • земеделие-
  • министър-
  • еврокомисар

Министърът на земеделието и храните се срещна с еврокомисаря по земеделието и храните Кристоф Хансен и земеделски производители

Георги Тахов: Намален с 20% финансов пакет по ОСП е неприемлив за България - 1
Снимка: ЕК
БНР БНР

Запазването на настоящия размер на бюджета за Общата селскостопанска политика е от изключителна важност за България. Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов на среща с еврокомисаря по земеделието и храните Кристоф Хансен и земеделски производители, която се проведе в сградата на Представителството на ЕК в София, предаде БНР.

Той допълни, че предложеният, намален с над 20%, финансов пакет за страната ни за периода след 2027 г. е неприемлив и би затруднил сериозно постигането на целите за конкурентоспособна и устойчива селскостопанска политика.

Министър Тахов припомни, че националният дебат за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) в България е започнал преди месеци, като се водят активни дискусии с всички заинтересовани страни по предложенията на ЕК.

"Министерството на земеделието и храните е в тясна симбиоза с браншовите организации. Работим заедно в диалогичен и прозрачен процес, включително и при формирането на националната позиция по бъдещето на ОСП. Тя трябва да бъде съобразена с нуждите на нашите фермери, да осигурява целеви и достатъчни финансови ресурси и да се основава на успешния и надежден двустълбов модел“, посочи земеделският министър.

По думите му прилагането на подхода "Единен национален план“ вместо опростяване би довело до усложнена структура и процес на вземане на решения, както и до несигурност сред земеделските производители.

"Затова смятаме, че ОСП не трябва да бъде част от Единния фонд“, категоричен бе министър Тахов и подчерта, че запазването на нивата на екологичната амбиция изисква еквивалентно ниво на подкрепа за земеделските производители.

"Предвиденото национално съфинансиране за мерки, които са 100% финансирани от ЕС в рамките на настоящата ОСП, създава база за недостиг в подпомагането, нарушаване на конкуренцията и загуба на общи черти за политиката“, допълни д-р Тахов.

Министърът постави акцент и върху значението на финансирането на преработката на селскостопанска продукция, както и на инвестициите в напоителна инфраструктура извън рамките на стопанствата. Според него тези дейности трябва изрично да бъдат включени сред допустимите за финансиране в бъдещата ОСП.

"По отношение на финансовите правила България отстоява позицията за запазване на правилото N+3, което осигурява гъвкавост и по-добро планиране на инвестиционните мерки. Предложението за автоматично отчисление на средства N+1 изисква преразглеждане“, обясни министър Тахов.

Министерството ще продължи да отстоява националната позиция на предстоящите срещи с Европейската комисия и държавите членки.

"Сигурни сме, че стабилна и предвидима политическа рамка ще запази жизнеността на земеделския сектор и ще гарантира устойчивото му развитие“, каза д-р Георги Тахов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    5 1 Отговор
    И какви земеделски производители са олигарсите Зоров и Венци Върбанов?

    18:23 11.10.2025

  • 2 Цената на превъоръжаването и Еврозоната

    5 0 Отговор
    Този дебат е доста унизителен за България. От страна със сравнително развито земеделие се превърнахме в просяци на земеделски субсидии. Ясно е, че вече сме в клуба на богатите и би следвало едно подобно намаление да не представлява проблем за нас. Отрязаните пари за земеделие и социални дейности ще отидат за оръжия и помощ за Украйна. Ние сме малка държава, която за разлика от Унгария, се съгласява с всичко, което ни наредят. Ще се съгласим и с това намаление. В позицията, в която сме се поставили просто нямаме полезен ход.

    18:29 11.10.2025

  • 3 Даже

    5 0 Отговор
    това е много , имайки предвид , че милиарди отиват в ръцете на мафията - никаква полза за подобряване качеството на живот на българите граждани и България .

    18:33 11.10.2025

  • 4 Сатана Z

    3 0 Отговор
    В навечерието на войната България е изправена пред продоволствена криза .Земята ,която трябва да храни българите е превърната в соларни паркове.Запасявйте се с храна докато има.

    18:35 11.10.2025

