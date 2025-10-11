Новини
Андрей Ковачев: Трябва да има две държави, но с ясни гаранции за сигурност за Израел

11 Октомври, 2025 20:12, обновена 11 Октомври, 2025 19:20 652 26

Вотовете на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен бяха пропаганда за целите на крайната левица, заяви евподепутатът

Вотовете на недоверие на Урсула фон дер Лайен бяха обречени на неуспех. Те бяха пропаганда за целите на крайната левица в Европейския парламент. Това каза евродепутатът от ГЕРБ в ЕНП Андрей Ковачев в „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Той коментира бежанския поток на палестинци в Стария континент.

„Най-радикализираните дойдоха в Европа, защото ние, псевдолиберано, ги приехме и направихме една голяма грешка. В западноевропейските общества не контролират какви проповедници са в джамиите и какво говорят", заяви Ковачев.

Евродепутат каза, че трябва да има две държави - Палестина и Израел, но с ясни гаранции за сигурност за Израел.

„Не може терористични организации като „Хамас”, „Ислямски джихат”, хути и други да продължават да дестабилизират Близкия Изток", заяви той.

Ковачев заяви, че Европа трябва да се справя с всички геополитически кризи около нас и затова трябва да увеличи боеспособността си.

Ковачев каза, че парламентът във Франция е много раздробен. Важно е доколко партиите вляво, от една страна, и в вдясно, от друга, могат да имат мнозинство, за да бъде разрешена кризата.

Според него изход от ситуацията може да бъдат предсрочни парламентарни избори.

Спечелилият изборите в Чехия Андрей Бабиш не е толкова ясно проруски или антиукраински, смята Ковачев. Има разлика между него и Виктор Орбан, заяви евродепутатът.

По негови думи ще е трудно в страната да се състави стабилно правителство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Kaлпазанин

    16 2 Отговор
    Докато има исраел ,няма да има сигурност никъде по света .

    Коментиран от #13

    19:22 11.10.2025

  • 3 Да,бе

    11 0 Отговор
    За бясно куче гаранцията е само умъртвяване...

    19:22 11.10.2025

  • 4 Рошко

    19 0 Отговор
    Ционистка подлога

    19:23 11.10.2025

  • 5 Един

    14 2 Отговор
    Израел доказа, че трябва да бъде заличен от картата на света!
    не 40 а 400 години в пустинята, да се срамуват от алчността и бруталността на ционизма и тогава да им се дава възможност да правят държава!

    19:24 11.10.2025

  • 6 Логика, брат

    9 0 Отговор
    Трябва да има две държави, но едната да е по-държава от другата...

    19:25 11.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Байо

    11 0 Отговор
    Нещастник, изродаел трябва да гарантира другите.

    19:27 11.10.2025

  • 9 име

    13 0 Отговор
    Еeвa е ционистките подлоги. Няма съсед, който ционистите да не са нападали и да не са му крали земя, а някои и сега продължават да страдат от ционизма. На палестиниците не им даватпникакви дължавни органи да имат. Не за ционистите, ами за тяхните съседи трябват гаранции.

    Коментиран от #15

    19:29 11.10.2025

  • 10 Павел пенев

    2 7 Отговор
    Не само за Израел, а също и ясни гаранции за Украйна.Простак.

    Коментиран от #20

    19:29 11.10.2025

  • 11 Гориил

    4 1 Отговор
    Русия гарантира мира на северната граница на Израел, като патрулира Голанските възвишения и съседните сирийски провинции. Това е по-скоро жест на милост, отколкото курс, който обслужва стратегическите интереси на Москва.

    19:30 11.10.2025

  • 12 НО тъкова....

    9 0 Отговор
    НО унакова... големият разбирач. Атланическо ционистка смет.... взел да ни обяснява кой бил дестабилизирал Близкия Изток и т.н ..... що деца и жени избиха израелските изрооди, но същият тоя и човката не си отвори. Сега взел да умува големият разбирач

    19:32 11.10.2025

  • 13 РФ е един огромен КЕН eф !

    0 7 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Докато има рашистан, няма да има сигурност никъде по света .

    19:34 11.10.2025

  • 14 Кухарка която грам мозък няма

    10 0 Отговор
    Не го знам тоя от коя партия е, но никога нищо смислено от него не съм чувал.

    Коментиран от #17

    19:36 11.10.2025

  • 15 Московия -Тюpьмa народов

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    Няма съсед, който рашистите да не са нападали и да не са му крали земя, а някои и сега продължават да страдат от рашисма и путлеризма.
    Днешна Русия е заобиколена само от врагове, които силно я мразят заради злото, което тя им е причинила. Финландия, Естония, Литва, Латвия, Полша, Словакия, Унгария, Румъния, Грузия, Армения, България …, всички те в отделни периоди на историята са били прегазвани от “миризливия руски ботуш” (израз на Ботев).

    Коментиран от #19

    19:37 11.10.2025

  • 16 До. Борн

    0 3 Отговор
    Поредният главчо, който не няма понятие от материята, ама да каже нещо. В недалечно бъдеще ще тържествува само една държава. ИЗРАЕЛ от р. Нил до р.Ефрат!

    19:42 11.10.2025

  • 17 От лявата

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Кухарка която грам мозък няма":

    И коса си посади , като и други гербави такива .

    19:45 11.10.2025

  • 18 Шаран БГ

    4 0 Отговор
    Този господин "оправи" Европа, че и България , и се навира в световната политика. Сега ще "оправи" и Близкия Изток !! " Какви е деца раждала, ражда и днеска майка България !?"

    19:50 11.10.2025

  • 19 име

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Московия -Тюpьмa народов":

    Всички съседи на Русия са получили държавата си от тях. Русия им е направила образованието, и всички държавни органи. Кога преди е имало украйта, литва, латвия, естония, беларус, или онези в Азия, дето даже азбука не са имали?!

    19:55 11.10.2025

  • 20 име

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Павел пенев":

    Баце, вие евроатлантическия планктон, така и не вдянахте, че вие сте гаранциите за бандеристан. Когато никой от вас не дава пари и не ходи да им помага я на фронта, я в тила, много ясно че бандерите рано или късно ще паднат. Ама понеже сте мишки, чакате някой друг да свърши нещо вместо вас и само църкате.

    Коментиран от #25

    20:00 11.10.2025

  • 21 Кво да говорим просто

    3 0 Отговор
    Подлост и наглост без край. Андрей Ковачев бил искал партиите вляво, от една страна, и в вдясно, от друга да направят мнозинство, за да бъде "разрешена кризата" във Франция....... разбирайте да се бетонира диктатурата на Макрон и да се предадат интересите на хората. Точно както направиха БСП-ОЛ в България

    20:13 11.10.2025

  • 22 Аууу

    3 1 Отговор
    Абе мухльо жертвата е Палестина а не Израел.Тия диваци където подкрепят Израел са чисти п е да руги и терористи

    20:25 11.10.2025

  • 23 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    АБЕ ГЕЙЗЕР, ИЗРАЕЛ Е НА ЗЕМЯТА НА ПАЛЕСТИНА!

    20:26 11.10.2025

  • 24 Гост

    0 0 Отговор
    Палестинците са два милиона, колко народа "Цивилизацията" унищожи, за да се нахрани, и все гладна тая Гад?!😁

    20:44 11.10.2025

  • 25 ....

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    Сво лочь... На здаровие !
    У меня иеспь агурцы

    20:44 11.10.2025

  • 26 Търновец

    0 1 Отговор
    Преди 1948 нямаше Хамас и Ислямски джихад - защо се появиха? А т.н Палестина под името Palaestine се появи на картата след като Император Адриан (Hadrian) разгроми въстанието на Симон Бар Кохба и промени името на провинция Юдея с Палестина. Името Палестина идва от Тракия - племе съюзници на Хелените срещу Цар Давид - малко история.

    20:45 11.10.2025

