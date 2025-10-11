Андрей Ковачев: Трябва да има две държави, но с ясни гаранции за сигурност за Израел

Вотовете на недоверие на Урсула фон дер Лайен бяха обречени на неуспех. Те бяха пропаганда за целите на крайната левица в Европейския парламент. Това каза евродепутатът от ГЕРБ в ЕНП Андрей Ковачев в „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
Той коментира бежанския поток на палестинци в Стария континент.
„Най-радикализираните дойдоха в Европа, защото ние, псевдолиберано, ги приехме и направихме една голяма грешка. В западноевропейските общества не контролират какви проповедници са в джамиите и какво говорят", заяви Ковачев.
Евродепутат каза, че трябва да има две държави - Палестина и Израел, но с ясни гаранции за сигурност за Израел.
„Не може терористични организации като „Хамас”, „Ислямски джихат”, хути и други да продължават да дестабилизират Близкия Изток", заяви той.
Ковачев заяви, че Европа трябва да се справя с всички геополитически кризи около нас и затова трябва да увеличи боеспособността си.
Ковачев каза, че парламентът във Франция е много раздробен. Важно е доколко партиите вляво, от една страна, и в вдясно, от друга, могат да имат мнозинство, за да бъде разрешена кризата.
Според него изход от ситуацията може да бъдат предсрочни парламентарни избори.
Спечелилият изборите в Чехия Андрей Бабиш не е толкова ясно проруски или антиукраински, смята Ковачев. Има разлика между него и Виктор Орбан, заяви евродепутатът.
По негови думи ще е трудно в страната да се състави стабилно правителство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Kaлпазанин
Коментиран от #13
19:22 11.10.2025
3 Да,бе
19:22 11.10.2025
4 Рошко
19:23 11.10.2025
5 Един
не 40 а 400 години в пустинята, да се срамуват от алчността и бруталността на ционизма и тогава да им се дава възможност да правят държава!
19:24 11.10.2025
6 Логика, брат
19:25 11.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Байо
19:27 11.10.2025
9 име
Коментиран от #15
19:29 11.10.2025
10 Павел пенев
Коментиран от #20
19:29 11.10.2025
11 Гориил
19:30 11.10.2025
12 НО тъкова....
19:32 11.10.2025
13 РФ е един огромен КЕН eф !
До коментар #2 от "Kaлпазанин":Докато има рашистан, няма да има сигурност никъде по света .
19:34 11.10.2025
14 Кухарка която грам мозък няма
Коментиран от #17
19:36 11.10.2025
15 Московия -Тюpьмa народов
До коментар #9 от "име":Няма съсед, който рашистите да не са нападали и да не са му крали земя, а някои и сега продължават да страдат от рашисма и путлеризма.
Днешна Русия е заобиколена само от врагове, които силно я мразят заради злото, което тя им е причинила. Финландия, Естония, Литва, Латвия, Полша, Словакия, Унгария, Румъния, Грузия, Армения, България …, всички те в отделни периоди на историята са били прегазвани от “миризливия руски ботуш” (израз на Ботев).
Коментиран от #19
19:37 11.10.2025
16 До. Борн
19:42 11.10.2025
17 От лявата
До коментар #14 от "Кухарка която грам мозък няма":И коса си посади , като и други гербави такива .
19:45 11.10.2025
18 Шаран БГ
19:50 11.10.2025
19 име
До коментар #15 от "Московия -Тюpьмa народов":Всички съседи на Русия са получили държавата си от тях. Русия им е направила образованието, и всички държавни органи. Кога преди е имало украйта, литва, латвия, естония, беларус, или онези в Азия, дето даже азбука не са имали?!
19:55 11.10.2025
20 име
До коментар #10 от "Павел пенев":Баце, вие евроатлантическия планктон, така и не вдянахте, че вие сте гаранциите за бандеристан. Когато никой от вас не дава пари и не ходи да им помага я на фронта, я в тила, много ясно че бандерите рано или късно ще паднат. Ама понеже сте мишки, чакате някой друг да свърши нещо вместо вас и само църкате.
Коментиран от #25
20:00 11.10.2025
21 Кво да говорим просто
20:13 11.10.2025
22 Аууу
20:25 11.10.2025
23 Боруна Лом
20:26 11.10.2025
24 Гост
20:44 11.10.2025
25 ....
До коментар #20 от "име":Сво лочь... На здаровие !
У меня иеспь агурцы
20:44 11.10.2025
26 Търновец
20:45 11.10.2025