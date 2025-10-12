Шест села край Пловдив излизат на протест

Жителите на 6 села от Пловдивска област излизат на протест заради състоянието на междуселищния транспорт до Пловдив, предаде БНР.

Организаторите настояват за промяна и подобряване на транспортната услуга, тъй като в момента стотици хора пътуват всеки ден в стари, неудобни и нередовни маршрутки.



Пред читалището в Рогош ще се съберат жители на селото, както и на Скутаре, Трилистник, Маноле и Манолско Конаре с искане линия №8, която обслужва петте населени места, да бъде по-добре организирана, а по нея да се движат повече превозни средства. Те ще преминат в шествие до главния път.



По същото време протест ще има за четвърта поред неделя и на жителите на пловдивското село Труд, искащи също редовен и сигурен транспорт. Тяхното шествие отново ще премине по „Карловско шосе“ до кръговото кръстовище за село Строево и обратно. Организаторите на протестите изтъкват, че действията им не са политически, а представляват гражданска инициатива на хора, които ежедневно ползват обществения транспорт и искат реално подобрение на услугата. Очакват кмета на Община Марица да се срещне с тях и да представи план с ясно разписани мерки – какви и колко автобуси ще се движат в бъдеще, по какви маршрути, както и срокове за всеки етап.