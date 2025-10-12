Новини
Шест села край Пловдив излизат на протест

Шест села край Пловдив излизат на протест

12 Октомври, 2025 06:55, обновена 12 Октомври, 2025 06:58

Причина е състоянието на междуселищния транспорт до областния град

Шест села край Пловдив излизат на протест - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жителите на 6 села от Пловдивска област излизат на протест заради състоянието на междуселищния транспорт до Пловдив, предаде БНР.

Организаторите настояват за промяна и подобряване на транспортната услуга, тъй като в момента стотици хора пътуват всеки ден в стари, неудобни и нередовни маршрутки.

Пред читалището в Рогош ще се съберат жители на селото, както и на Скутаре, Трилистник, Маноле и Манолско Конаре с искане линия №8, която обслужва петте населени места, да бъде по-добре организирана, а по нея да се движат повече превозни средства. Те ще преминат в шествие до главния път.

По същото време протест ще има за четвърта поред неделя и на жителите на пловдивското село Труд, искащи също редовен и сигурен транспорт. Тяхното шествие отново ще премине по „Карловско шосе“ до кръговото кръстовище за село Строево и обратно. Организаторите на протестите изтъкват, че действията им не са политически, а представляват гражданска инициатива на хора, които ежедневно ползват обществения транспорт и искат реално подобрение на услугата. Очакват кмета на Община Марица да се срещне с тях и да представи план с ясно разписани мерки – какви и колко автобуси ще се движат в бъдеще, по какви маршрути, както и срокове за всеки етап.


Пловдив / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 име

    4 2 Отговор
    То в Пловдив няма градски транспорт, тея искат междуградски за да идват до Пловдив. И като дойдете после кво? Всеки на колата и това е.

    07:03 12.10.2025

  • 2 Да се отбележи

    3 0 Отговор
    Без сандвичи!Носят си сланина и кромид !

    07:10 12.10.2025

  • 3 Общини Марица и Родопи

    1 0 Отговор
    Приватизираха де що може продадоха терени и т.н. но иначе не мислят за селяните вкл.транспорт. Местните данъци стотинки искат услуги.

    07:16 12.10.2025

